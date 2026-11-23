Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV).
OMV Aktie: Weiter auf Kurs, aber ohne große Reserven
Starke Energie- und Raffineriemärkte
Kurzfristig profitiere die OMV weiterhin von einem starken Umfeld in den Bereichen Öl, Gas und Raffinerie. Mittelfristig dürften insbesondere Neptun Deep, weitere Energieprojekte und Borouge International die Basis für die Produktion, das Ergebnis und den Cashflow verbreitern. Gleichzeitig biete die solide Bilanz weiterhin Spielraum für attraktive Ausschüttungen. Dennoch bleibe der langfristige Sektorausblick ausgewogen. Auf kurze Sicht würden niedrige Lagerbestände, robuste Produktmargen und geopolitische Risiken stützen, während für das Jahr 2027 mit einer schrittweisen Normalisierung des derzeit außergewöhnlich starken Marktumfelds zu rechnen sei. Hinzu kämen operative Unsicherheiten bei Borouge International und den Liftings im Nahen Osten. Nach der starken Kursentwicklung sei die Aktie zudem nicht mehr günstig bewertet und weise gegenüber der Peer-Group inzwischen teilweise einen Aufschlag auf. Trotz der weiterhin soliden operativen Perspektiven sehe die RBI angesichts des aktuellen Marktumfelds, der erwarteten Normalisierung und der inzwischen höheren Bewertung das weitere Kurspotenzial weitgehend als ausgereizt an.
Die RBI stufe die OMV-Aktie daher von "kaufen" auf "halten" zurück und bestätige das Kursziel von EUR 69,00. Das aktuelle Kursniveau erscheine der RBI dabei angemessen, insbesondere da sich der Aktienkurs mittlerweile in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Kursziel bewege. Positiv hervorzuheben sei die attraktive Dividendenrendite, die durch die solide Bilanz und die starke Cashflow-Generierung gestützt werde. Gerade in einem von erhöhter Unsicherheit und Volatilität geprägten Marktumfeld würden die laufenden Ausschüttungen und der vergleichsweise defensive Charakter der Aktie aus Sicht der RBI zusätzlichen Rückhalt bieten. Das Kursziel ergeben sich aus einem Discounted-Cashflow-Modell sowie einem relativen Bewertungsansatz bzw. einem Multiple-Vergleich mit Vergleichsunternehmen und dem Sektor, so Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2026)
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Offenlegungen
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Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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