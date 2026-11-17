Rückenwind nach den Zahlen: H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bestätigt für die Omeros-Aktie das Rating „Buy“ und ein Kursziel von 33 US-Dollar. Beim Kurs von 13,80 US-Dollar am 17. November errechnet sich ein Potenzial von rund 139 Prozent.
Omeros-Aktie: H.C. Wainwright bleibt beim Kauf – Yartemlea-Umsatz zieht an
H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bestätigt „Buy“ für die Omeros-Aktie mit einem Kursziel von 33 US-Dollar. Das erste Medikament des Unternehmens wächst kräftig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Omeros Corporation
- Handelssymbol
- OMER (Nasdaq)
- Analyst
- Brandon Folkes
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 33 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
H.C. Wainwright zur Omeros-Aktie
Medikament verkauft sich – Folkes bleibt positiv
Brandon Folkes reagiert auf die Quartalszahlen vom 16. November.
Omeros vermarktet Yartemlea (Narsoplimab), das erste zugelassene Mittel gegen eine oft tödliche Komplikation nach Stammzelltransplantationen. Im dritten Quartal 2026 stieg der Nettoumsatz um 26 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf 35,9 Millionen US-Dollar.
Nach US-Rechnungslegung meldete Omeros einen Verlust von 57,4 Millionen US-Dollar. Darin steckt ein nicht zahlungswirksamer Bewertungsverlust von 62 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einer Wandelanleihe. Bereinigt verdiente Omeros 4,7 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes zu lesen ist:
Wachsender Umsatz
Der Bruttoumsatz mit Yartemlea stieg um 30 Prozent gegenüber dem Vorquartal.
Bereinigt profitabel
Ohne Sondereffekte schrieb Omeros im Quartal schwarze Zahlen.
Früherer Verkauf
Ein Antikörperprogramm war 2025 an Novo Nordisk verkauft worden.
Hohes Ziel
Das Kursziel liegt mehr als doppelt so hoch wie der Kurs.
Erste Erfolge im Markt
Der Übergang vom reinen Entwicklungsunternehmen zum Hersteller mit eigenem Produkt gilt als entscheidende Phase. Steigende Umsätze stützen diese Entwicklung.
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Brandon Folkes. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 33 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Omeros Corporation (OMER): Kaufen, Kursziel 33,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Brandon Folkes, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:43 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Brandon Folkes, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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