Omeros vermarktet Yartemlea (Narsoplimab), das erste zugelassene Mittel gegen eine oft tödliche Komplikation nach Stammzelltransplantationen. Im dritten Quartal 2026 stieg der Nettoumsatz um 26 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf 35,9 Millionen US-Dollar.

Nach US-Rechnungslegung meldete Omeros einen Verlust von 57,4 Millionen US-Dollar. Darin steckt ein nicht zahlungswirksamer Bewertungsverlust von 62 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einer Wandelanleihe. Bereinigt verdiente Omeros 4,7 Millionen US-Dollar.