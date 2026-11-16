Höheres Ziel, gleiche Haltung: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra hebt das Kursziel für die Omega-Healthcare-Aktie von 46 auf 49 US-Dollar und bleibt bei „Neutral“. Zum Schlusskurs von 47,05 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Kurspotenzial von gut 4 Prozent. Für Einkommensanleger zählt bei dem Pflegeheim-Vermieter vor allem die Dividende.
Omega-Healthcare-Aktie: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra hebt das Kursziel auf 49 Dollar – „Neutral“ trotz Investitionsschub
Mizuho-Analyst Vikram Malhotra hebt das Kursziel für die Omega-Healthcare-Aktie von 46 auf 49 US-Dollar und bleibt bei „Neutral“. Zum Schlusskurs von 47,05 US-Dollar sind das gut 4 Prozent Potenzial. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von knapp 6 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- Omega Healthcare Investors, Inc.
- Handelssymbol
- OHI (NYSE)
- Analyst
- Vikram Malhotra
- Bank
- Mizuho
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- 49 US-Dollar (zuvor 46 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Mizuho zur Omega-Healthcare-Aktie
Kurs nahe am Ziel – Mizuho bleibt neutral
Vikram Malhotra hat die Omega-Healthcare-Aktie im Rahmen einer Branchenrunde neu bewertet. Die Anhebung um 3 US-Dollar spiegelt die starke Geschäftsentwicklung wider.
Für eine Kaufempfehlung reicht es aus Sicht der Aktienanalyse von Mizuho aber nicht: Der Kurs liegt bereits nahe am neuen Ziel.
Andere Häuser sind optimistischer – einige sehen das Ziel über 50 US-Dollar.
Die Argumente von Vikram Malhotra
Diese Punkte prägen die Einschätzung von Mizuho-Analyst Vikram Malhotra:
Prognose angehoben
Omega erwartet für 2026 nun ein bereinigtes FFO von 3,28 bis 3,30 US-Dollar je Aktie nach zuvor 3,22 bis 3,26 US-Dollar.
Investitionsschub
Seit Quartalsende investierte Omega 946 Millionen US-Dollar, im Gesamtjahr rund 1,5 Milliarden US-Dollar.
Stärkere Mieter
Die Mietdeckung der Betreiber stieg auf das 1,67-Fache nach 1,57 im Vorjahr.
Moderates Wachstum
Das bereinigte FFO je Aktie stieg im Quartal nur um 3,8 Prozent auf 0,82 US-Dollar.
Niedrige Verschuldung, sichere Dividende
Die frei verfügbaren Mittel für Ausschüttungen stiegen um 8 Prozent auf 0,78 US-Dollar je Aktie. Die Quartalsdividende von 0,68 US-Dollar ist damit gut gedeckt.
Die Verschuldung liegt laut Omega auf dem niedrigsten Stand der Firmengeschichte. Der langjährige Chef Taylor Pickett bereitet seinen Ruhestand vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Vikram Malhotra. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 49 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI): Halten, Kursziel 49,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho (Analyst Vikram Malhotra). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:47 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:47 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho (Analyst Vikram Malhotra).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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