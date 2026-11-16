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Omada-Health-Aktie: J.P.-Morgan-Analystin Lisa Gill senkt das Kursziel auf 25 Dollar – „Overweight“ trotz Kurseinbruch

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

J.P.-Morgan-Analystin Lisa Gill senkt das Kursziel für die Omada-Health-Aktie von 30 auf 25 US-Dollar, bleibt aber bei „Overweight“. Zum Schlusskurs von 14,33 US-Dollar sind das rund 74 Prozent Potenzial. Omada lieferte das stärkste Quartal seiner Geschichte – die Aktie fiel trotzdem.

Smartphone mit Kurschart auf Unterlagen, darüber Aktiencheck-Logo, Titel zur J.P.-Morgan-Einstufung und Kennzahlen Overweight, 25 Dollar, 14,33 Dollar
Bild: Foto: Pexels (7873553, Medium 3188); Grafik: aktiencheck.de
Rating J.P. Morgan (bestätigt)
Overweight
Kursziel (zuvor 30 $)
25 $
Schlusskurs 13.11.2026
14,33 $
Abstand zum Kursziel
+74,5 %

Steckbrief

Unternehmen
Omada Health, Inc.
Handelssymbol
OMDA (Nasdaq)
Analyst
Lisa Gill
Bank
J.P. Morgan
Rating
Overweight (bestätigt)
Kursziel
25 US-Dollar (zuvor 30 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Rekordquartal, Kurssturz – und eine Kaufempfehlung: J.P.-Morgan-Analystin Lisa Gill senkt das Kursziel für die Omada-Health-Aktie von 30 auf 25 US-Dollar, bleibt aber bei „Overweight“. Zum Schlusskurs von 14,33 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 74 Prozent. Der Anbieter digitaler Programme gegen Diabetes und Übergewicht war nach seinen Zahlen unter Druck geraten.

J.P. Morgan zur Omada-Health-Aktie

Gewinn steigt, Aktie fällt – Gill bleibt Käuferin

Lisa Gill begleitet Omada Health seit dem Börsengang. Im August hatte sie ihr Kursziel noch bei 30 US-Dollar bestätigt.

Seitdem hat sich die Stimmung gedreht. Vor den Zahlen notierte die Aktie bei knapp 19 US-Dollar, inzwischen liegt sie deutlich darunter.

Mit der Senkung auf 25 US-Dollar passt die Aktienanalyse von J.P. Morgan das Ziel an, hält aber an der Kaufempfehlung für die Omada-Health-Aktie fest.

Die Argumente von Lisa Gill

Diese Punkte prägen die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analystin Lisa Gill:

  1. Starkes Wachstum

    Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 34 Prozent auf 91,3 Millionen US-Dollar und übertraf die Erwartungen deutlich.

  2. Erstmals klar profitabel

    Omada verdiente netto 7 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA lag bei 12 Millionen US-Dollar.

  3. Höhere Margen

    Die Bruttomarge stieg auf 76 Prozent nach 66 Prozent im Vorjahr.

  4. Wachstum verlangsamt sich

    Das Mitgliederwachstum ließ zum dritten Mal in Folge nach, und der Ausblick deutet auf ein schwächeres viertes Quartal hin.

Dritte Prognoseanhebung – und trotzdem Skepsis

Omada hob die Jahresprognose zum dritten Mal in Folge an. Die Mitte der Spanne impliziert für das vierte Quartal aber einen Umsatz von rund 87,8 Millionen US-Dollar und damit weniger als im dritten Quartal.

Zudem stammt fast zwei Drittel des Umsatzes aus einer einzigen Partnergruppe. Mit einem eigenen Programm zur Verschreibung von GLP-1-Abnehmspritzen will Omada neue Wachstumsquellen erschließen.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Lisa Gill. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 25 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Omada Health, Inc. (OMDA): Kaufen, Kursziel 25,00 USD.

Quelle
Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Lisa Gill). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 14:42 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 14:42 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Lisa Gill).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.