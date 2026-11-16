Omada-Health-Aktie: J.P.-Morgan-Analystin Lisa Gill senkt das Kursziel auf 25 Dollar – „Overweight“ trotz Kurseinbruch

Seitdem hat sich die Stimmung gedreht. Vor den Zahlen notierte die Aktie bei knapp 19 US-Dollar, inzwischen liegt sie deutlich darunter.

Mit der Senkung auf 25 US-Dollar passt die Aktienanalyse von J.P. Morgan das Ziel an, hält aber an der Kaufempfehlung für die Omada-Health-Aktie fest.