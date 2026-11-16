Rekordquartal, Kurssturz – und eine Kaufempfehlung: J.P.-Morgan-Analystin Lisa Gill senkt das Kursziel für die Omada-Health-Aktie von 30 auf 25 US-Dollar, bleibt aber bei „Overweight“. Zum Schlusskurs von 14,33 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 74 Prozent. Der Anbieter digitaler Programme gegen Diabetes und Übergewicht war nach seinen Zahlen unter Druck geraten.
Omada-Health-Aktie: J.P.-Morgan-Analystin Lisa Gill senkt das Kursziel auf 25 Dollar – „Overweight“ trotz Kurseinbruch
J.P.-Morgan-Analystin Lisa Gill senkt das Kursziel für die Omada-Health-Aktie von 30 auf 25 US-Dollar, bleibt aber bei „Overweight“. Zum Schlusskurs von 14,33 US-Dollar sind das rund 74 Prozent Potenzial. Omada lieferte das stärkste Quartal seiner Geschichte – die Aktie fiel trotzdem.
Steckbrief
- Unternehmen
- Omada Health, Inc.
- Handelssymbol
- OMDA (Nasdaq)
- Analyst
- Lisa Gill
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 25 US-Dollar (zuvor 30 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur Omada-Health-Aktie
Gewinn steigt, Aktie fällt – Gill bleibt Käuferin
Lisa Gill begleitet Omada Health seit dem Börsengang. Im August hatte sie ihr Kursziel noch bei 30 US-Dollar bestätigt.
Seitdem hat sich die Stimmung gedreht. Vor den Zahlen notierte die Aktie bei knapp 19 US-Dollar, inzwischen liegt sie deutlich darunter.
Mit der Senkung auf 25 US-Dollar passt die Aktienanalyse von J.P. Morgan das Ziel an, hält aber an der Kaufempfehlung für die Omada-Health-Aktie fest.
Die Argumente von Lisa Gill
Diese Punkte prägen die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analystin Lisa Gill:
Starkes Wachstum
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 34 Prozent auf 91,3 Millionen US-Dollar und übertraf die Erwartungen deutlich.
Erstmals klar profitabel
Omada verdiente netto 7 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA lag bei 12 Millionen US-Dollar.
Höhere Margen
Die Bruttomarge stieg auf 76 Prozent nach 66 Prozent im Vorjahr.
Wachstum verlangsamt sich
Das Mitgliederwachstum ließ zum dritten Mal in Folge nach, und der Ausblick deutet auf ein schwächeres viertes Quartal hin.
Dritte Prognoseanhebung – und trotzdem Skepsis
Omada hob die Jahresprognose zum dritten Mal in Folge an. Die Mitte der Spanne impliziert für das vierte Quartal aber einen Umsatz von rund 87,8 Millionen US-Dollar und damit weniger als im dritten Quartal.
Zudem stammt fast zwei Drittel des Umsatzes aus einer einzigen Partnergruppe. Mit einem eigenen Programm zur Verschreibung von GLP-1-Abnehmspritzen will Omada neue Wachstumsquellen erschließen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Lisa Gill. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 25 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Omada Health, Inc. (OMDA): Kaufen, Kursziel 25,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Lisa Gill). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:42 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:42 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Lisa Gill).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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