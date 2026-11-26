Olympus-Aktie unter den Nikkei-225-Verlierern: Medizintechnik gibt nach

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Olympus-Aktie gehört am Donnerstag zu den Verlierern im Nikkei 225. Der Medizintechnik-Konzern fällt in einem insgesamt erholten Markt zurück.

Die Olympus-Aktie gehört am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Verlierern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 11,17 Euro, ein Minus von 4,69 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Der Nikkei 225 schloss in Tokio dagegen 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. OLY1 OLY1 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr OLY1 — — — Die Gründe Gesundheitswerte verlieren Vortagsgewinne Eine negative Meldung zu Olympus liegt nach den vorliegenden Berichten nicht vor. Am Mittwoch hatten Anleger vor dem KI-Ausverkauf in defensive Werte wie Gesundheitstitel gewechselt. Am Donnerstag kehrte sich die Bewegung um: Chip- und KI-Werte erholten sich, während Defensivwerte nachgaben. Von 225 Indexwerten stiegen laut Reuters 185, nur 38 fielen. Olympus-Aktie in Frankfurt am Morgen -4,69 % Kurs (26.11.2026) 11,17 € Nikkei-Werte im Minus 38 von 225 Quelle : comdirect, Reuters Einordnung Der Nikkei 225 Verlierer Olympus fällt aus dem Muster eines starken Gesamtmarkts. Ob es sich um eine Gegenbewegung handelt, zeigt erst der weitere Handel. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: ISIN JP3201200007, WKN 856840, Tokioter Symbol 7733, Frankfurter Symbol OLY1, US-Symbol OCPNF.

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