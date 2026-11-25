Der Gewinner dieses Tages fährt Paletten durch Amerika. Die Old Dominion Freight Line Aktie (ISIN: US6795801009, WKN: 923655, Handelssymbol: ODF, US-Handelssymbol: ODFL) schloss am Mittwoch 3,00 Prozent höher bei 174,66 Dollar und gehört zu den Nasdaq100 Gewinnern. Der Index selbst beendete den Tag im Minus.
Old Dominion Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit plus 3 Prozent – Lastwagen statt Rechenzentren
Die Old Dominion Freight Line Aktie zählt zum Handelsschluss zu den Nasdaq100 Gewinnern: Die Spedition steigt um 3,00 Prozent auf 174,66 Dollar. Anleger schichten aus Technologiewerten in klassische Branchen um. Die Analyse zeigt, was die Aktie interessant macht und wo die Risiken liegen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Die alte Wirtschaft ist wieder gefragt
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Anstieg ist Teil einer breiten Bewegung. Am letzten vollen Handelstag vor Thanksgiving floss Geld aus Technologiewerten in klassische Branchen. Der Dow Jones stieg um rund 0,5 Prozent, der Index der kleineren US-Unternehmen um 0,7 Prozent, während der Nasdaq 100 nachgab.
Old Dominion ist ein typischer Vertreter dieser alten Wirtschaft. Das Unternehmen transportiert Teilladungen, also Sendungen, die keinen ganzen Lastwagen füllen, und gilt in dieser Sparte als einer der profitabelsten Anbieter der USA.
Umschichtung
Industrie- und Transportwerte profitierten vom Abzug aus KI-Aktien.
Kaum Schulden
Steigende Zinsen treffen das Unternehmen weniger als hoch verschuldete Konkurrenten.
Dividende voraus
Am 2. Dezember wird die Aktie ohne Anspruch auf die nächste Ausschüttung gehandelt.
Einordnung
Qualität, die auf Fracht wartet
Vom Hoch im Juni bei 252,03 Dollar ist der Nasdaq100 Gewinner rund 31 Prozent entfernt. Der Grund ist die Konjunktur. Das Frachtaufkommen in den USA ist seit Längerem schwach, und neue Zölle könnten den Warenverkehr zusätzlich bremsen.
Trotzdem wird die Old Dominion Aktie mit etwa dem 30-Fachen des Jahresgewinns bewertet. Anleger zahlen für Qualität: eine nahezu schuldenfreie Bilanz, hohe Margen und ein dichtes Netz an Umschlagplätzen. Zieht die Industrie an, schlägt das schnell auf den Gewinn durch. Bleibt die Erholung aus, ist die Bewertung anspruchsvoll.
Häufige Fragen zur Old Dominion Aktie
Warum ist die Old Dominion Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Am 25. November 2026 schichteten Anleger aus Technologiewerten in klassische Branchen wie Transport und Industrie um. Die Old Dominion Aktie schloss 3,00 Prozent höher bei 174,66 Dollar.
Was macht Old Dominion Freight Line?
Das Unternehmen transportiert Teilladungen per Lastwagen durch die USA, also Sendungen, die keinen ganzen Lastwagen füllen.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Old Dominion Aktie?
Die ISIN lautet US6795801009, die WKN 923655. An der Nasdaq wird die Aktie unter ODFL gehandelt.
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