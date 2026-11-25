Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Anstieg ist Teil einer breiten Bewegung. Am letzten vollen Handelstag vor Thanksgiving floss Geld aus Technologiewerten in klassische Branchen. Der Dow Jones stieg um rund 0,5 Prozent, der Index der kleineren US-Unternehmen um 0,7 Prozent, während der Nasdaq 100 nachgab.

Old Dominion ist ein typischer Vertreter dieser alten Wirtschaft. Das Unternehmen transportiert Teilladungen, also Sendungen, die keinen ganzen Lastwagen füllen, und gilt in dieser Sparte als einer der profitabelsten Anbieter der USA.