Die Zahlen sind gut, das Urteil bleibt vorsichtig: TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bestätigt für die Okta-Aktie sein „Hold“ und nennt ein Kursziel von 200 US-Dollar. Zum Kurs von 176,80 US-Dollar laut Ratingübersicht sind das rund 13 Prozent Abstand. Am 25. November legt der Identitätsspezialist seine nächsten Quartalszahlen vor.
Okta-Aktie: Neun Tage vor den Zahlen – warum TD Cowen weiter abwartet
Okta legt am 25. November Quartalszahlen vor. TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt für die Okta-Aktie bei „Hold“, obwohl sein Kursziel gut 13 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Okta, Inc.
- Handelssymbol
- OKTA (Nasdaq)
- Analyst
- Shaul Eyal
- Bank
- TD Cowen
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- 200 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
TD Cowen zur Okta-Aktie
Solide Profitabilität – aber nur zehn Prozent Wachstum
Shaul Eyal sieht bei Okta Stärken und Grenzen zugleich. Er bleibt deshalb neutral.
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 805 Millionen US-Dollar. Die Abonnementerlöse wuchsen um 12 Prozent und machen 99 Prozent des Umsatzes aus.
Nach den Zahlen Ende August war die Aktie deutlich gestiegen, weil Okta die Prognose angehoben hatte.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal zu lesen ist:
Wachsender Auftragsbestand
Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen um 17 Prozent auf 4,858 Milliarden US-Dollar.
Bessere Marge
Das operative Ergebnis nach GAAP erreichte 107 Millionen US-Dollar oder 13 Prozent vom Umsatz, nach 6 Prozent im Vorjahr.
Prognose erhöht
Für das Geschäftsjahr erwartet Okta 3,216 bis 3,226 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein Plus von 10 bis 11 Prozent.
Neue Produkte
Neue Produkte, angeführt von Okta Identity Governance, machten rund 30 Prozent der Neuabschlüsse aus.
Das Wachstum bleibt das Nadelöhr
Für das dritte Quartal stellt Okta nur rund 10 Prozent Umsatzwachstum in Aussicht. Die kurzfristig fälligen Aufträge (cRPO) sollen um 11 bis 12 Prozent zulegen.
Damit wächst Okta deutlich langsamer als viele Wettbewerber in der Cybersicherheit.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TD Securities (USA) LLC (TD Cowen), Analyst Shaul Eyal. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 200 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.tdsecurities.com – Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Okta, Inc. (OKTA): Halten, Kursziel 200,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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