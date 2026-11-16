Okta-Aktie: Neun Tage vor den Zahlen – warum TD Cowen weiter abwartet

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 805 Millionen US-Dollar. Die Abonnementerlöse wuchsen um 12 Prozent und machen 99 Prozent des Umsatzes aus.

Nach den Zahlen Ende August war die Aktie deutlich gestiegen, weil Okta die Prognose angehoben hatte.