Rücksetzer als Chance? Stifel-Analyst Adam Borg bestätigt für die Okta-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 215 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 178,22 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von knapp 21 Prozent.
Okta-Aktie: Nach dem Rücksetzer – Stifel sieht 21 Prozent Potenzial
Stifel-Analyst Adam Borg bestätigt „Buy“ für die Okta-Aktie und das Kursziel von 215 US-Dollar. Der Identitätsspezialist zählte 2026 zu den Börsenstars.
Steckbrief
- Unternehmen
- Okta, Inc.
- Handelssymbol
- OKTA (Nasdaq)
- Analyst
- Adam Borg
- Bank
- Stifel
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 215 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Stifel zur Okta-Aktie
Identitäten für Menschen und KI – Borg bleibt beim Kauf
Adam Borg hatte sein Ziel im September von 180 auf 215 US-Dollar angehoben.
Okta verwaltet digitale Identitäten und Zugriffsrechte in Unternehmen. Zunehmend geht es dabei auch um die Frage, was KI-Agenten in Firmennetzen dürfen.
Cybersecurity-Aktien gehörten 2026 zu den großen Gewinnern: Bis Ende Oktober lagen Okta rund 157 Prozent und CrowdStrike rund 127 Prozent im Plus. Beim Technologie-Ausverkauf am 5. November verloren CrowdStrike und Okta allerdings jeweils rund 10 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Stifel-Analyst Adam Borg zu lesen ist:
KI-Agenten
Mit der Verbreitung von KI-Agenten wächst der Bedarf an Zugriffskontrolle.
Starkes Jahr
Okta gehörte 2026 zu den stärksten Cybersecurity-Werten.
Rücksetzer
Der Ausverkauf im November hat den Abstand zum Ziel vergrößert.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hohe Erwartungen
Nach dem starken Kursanstieg sind die Erwartungen der Anleger hoch. Schon kleine Enttäuschungen können den Kurs deutlich bewegen.
Stifel sieht die Aktie trotzdem weiter als Kauf.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Analyst Adam Borg. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 215 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.stifel.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Okta, Inc. (OKTA): Kaufen, Kursziel 215,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Adam Borg, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Adam Borg, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.