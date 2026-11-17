Okta verwaltet digitale Identitäten und Zugriffsrechte in Unternehmen. Zunehmend geht es dabei auch um die Frage, was KI-Agenten in Firmennetzen dürfen.

Cybersecurity-Aktien gehörten 2026 zu den großen Gewinnern: Bis Ende Oktober lagen Okta rund 157 Prozent und CrowdStrike rund 127 Prozent im Plus. Beim Technologie-Ausverkauf am 5. November verloren CrowdStrike und Okta allerdings jeweils rund 10 Prozent.