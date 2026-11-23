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Oklo Aktie: Nach 80% Kursverlust spricht Guggenheim eine Kaufempfehlung aus

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 20:16 1 Min. Guggenheim Securities

Nach 80% Kursverlust seit dem Januarhoch stuft Guggenheim Oklo auf "buy" hoch und nennt 38 USD als Kursziel.

Der Analyst von Guggenheim, Joseph Osha, stuft die Aktie von Oklo (ISIN: US02156V1098, WKN: A3CUTU, Ticker: OKLO) von "neutral" auf "buy" hoch und setzt das Kursziel auf 38 USD. OKLO OKLO — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr OKLO — — — Nach dem Bericht zur Geschäftsentwicklung im dritten Quartal habe sich Joseph Osha von Oklos Fortschritten auf dem Weg zu wichtigen Unternehmenszielen "ermutigt" gezeigt. Zugleich habe die Aktie seit ihrem Höchststand im Januar 80% an Wert verloren. Guggenheim lege bei Oklo denselben aktualisierten Bewertungsmaßstab an wie bei den übrigen Kernenergieunternehmen, die das Haus analysiere. Auf dieser Grundlage sei eine Kaufempfehlung für Oklo gerechtfertigt. Der Analyst von Guggenheim, Joseph Osha, empfiehlt die Oklo-Aktie mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 38 USD zum Kauf. (Analyse vom 20.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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