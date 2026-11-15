Die OHB Aktie war einer der Stars des Börsenjahres: Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs um mehr als die Hälfte verteuert, über fünf Jahre steht ein Plus von mehr als 350 Prozent. Doch in dieser Woche zeigte die Raumfahrt-Rally Risse. Nach den Neunmonatszahlen am Donnerstag sackte die Aktie um fast 9 Prozent ab, am Freitag folgte ein weiteres Minus von 8 Prozent. Unter dem Strich steht ein Wochenverlust von 7,43 Prozent. Unsere OHB Aktienanalyse prüft, ob nur Gewinne mitgenommen werden – oder ob mehr dahintersteckt. Und sie zeigt, was die OHB Aktienprognose bestimmt.
OHB Aktienanalyse: Umsatz plus 11 Prozent, Aktie minus 7 Prozent – ist die Luft aus der Raumfahrt-Rally raus?
Seit Jahresbeginn zählt die OHB Aktie zu den großen Gewinnern an der Börse. Doch nach den Neunmonatszahlen kippt die Stimmung: Minus 7,43 Prozent in der Woche, minus 8 Prozent allein am Freitag. Unsere OHB Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen hergeben, warum Anleger Kasse machen und was die OHB Aktienprognose für den Bremer Raumfahrtkonzern jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- OHB SE
- Sitz
- Bremen
- Ticker
- OHB (Xetra)
- Index
- TecDAX
- Kurs
- rund 177 Euro
- Geschäft
- Satelliten, Raumfahrtsysteme, Trägerraketen
- Auftragsbestand
- knapp 4 Milliarden Euro
- Mittelfristziel
- über 4 Mrd. Euro Gesamtleistung
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, eigene Rechnung auf Basis des Xetra-Schlusses vom 12.11.2026 und der Tagesveränderung
Die Ausgangslage
Europas Raumfahrt-Hoffnung: warum OHB so gefragt ist
Die OHB Aktie profitiert von einem Thema, das in Europa ganz oben auf der Agenda steht: Souveränität im All.
OHB baut Satelliten für Navigation, Erdbeobachtung, Kommunikation und Aufklärung – unter anderem für das europäische Navigationssystem Galileo – und ist über Beteiligungen auch an Trägerraketen beteiligt. In Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen investieren Europa und Deutschland verstärkt in eigene Weltraum-Infrastruktur, auch für militärische Zwecke. Das machte die OHB Aktie 2026 zu einem Liebling der Anleger: Vor den Zahlen hatte sie seit Jahresbeginn um rund drei Viertel zugelegt. Genau diese hohen Erwartungen werden nun zum Problem.
Die Neunmonatszahlen
Mehr Umsatz, weniger Gewinn je Aktie: das Ergebnis enttäuscht
Für die OHB Aktienanalyse zählt: Das Wachstum stimmt, die Ergebnisqualität weniger.
In den ersten neun Monaten steigerte OHB den Umsatz um 11 Prozent auf 912,6 Millionen Euro, die Gesamtleistung wuchs um 10 Prozent auf 946,5 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA erreichte 99,7 Millionen Euro. Im dritten Quartal lag das bereinigte EBITDA bei 39,3 Millionen Euro, das bereinigte EBIT bei 28,1 Millionen Euro; der Quartalsgewinn stieg auf 14,3 Millionen Euro nach 12,9 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Nach neun Monaten sank das Ergebnis je Aktie jedoch von 1,20 auf 0,96 Euro. Die Börse hatte nach der Rally mehr erwartet: Die dpa-AFX sprach von einem enttäuschenden Ergebnis, Analysten äußerten sich verhalten.
OHB: Ergebnis je Aktie nach neun Monaten
Euro
Quelle: OHB, Neunmonatszahlen vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Ergebnis je Aktie
|9M 2025
|1,20
|9M 2026
|0,96
Der Ausblick
Jahresziele bestätigt, Großaufträge im Rücken
OHB sieht sich auf Kurs zu den Jahreszielen und bestätigte die Prognose. Der Auftragsbestand liegt bei knapp 4 Milliarden Euro und sichert die Auslastung für Jahre. Mittelfristig peilt der Konzern eine Gesamtleistung von mehr als 4 Milliarden Euro bei einer Marge von rund 13 Prozent an – das wäre ein Vielfaches des heutigen Niveaus. Ein Analyst wies darauf hin, dass einzelne Quartale bei langfristigen Satellitenprojekten durchaus unrund verlaufen können. Für die OHB Aktienprognose zählt deshalb weniger das einzelne Quartal als die Frage, wie schnell der Auftragsbestand in Umsatz und Gewinn umgewandelt wird.
Europäische Souveränität im All
Europa will unabhängiger von US-Anbietern werden. Davon profitieren heimische Satellitenhersteller wie OHB.
Verteidigungsbudgets
Aufklärungs- und Kommunikationssatelliten gewinnen für die Bundeswehr und die NATO an Bedeutung.
Hoher Auftragsbestand
Knapp 4 Milliarden Euro Aufträge entsprechen mehr als drei Jahresumsätzen.
Die Analysten
Berenberg sieht 358 Euro: die Optimisten bleiben
Bei den Analysten überwiegt trotz des Rücksetzers die Zuversicht. Berenberg stuft die OHB Aktie mit „Buy“ ein und nennt ein Kursziel von 358 Euro – rund das Doppelte des aktuellen Kurses. Auch JPMorgan und Jefferies empfehlen die Aktie zum Kauf. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
OHB Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Neue Großaufträge
Europa vergibt weitere Satellitenprogramme, der Auftragsbestand wächst. Dann könnte die OHB Aktie die Rally fortsetzen und an die Hochs der vergangenen Monate anknüpfen.
Szenario 2: Konsolidierung
Nach mehr als 50 Prozent Plus seit Jahresbeginn verschnauft die Aktie. Sie pendelt, bis die Jahreszahlen neue Impulse liefern.
Szenario 3: Gewinnmitnahmen weiten sich aus
Verzögerungen bei Projekten oder eine schwächere Stimmung im Rüstungssektor lösen weitere Verkäufe aus. Dann droht ein tieferer Rücksetzer.
Häufige Fragen zur OHB Aktienanalyse
Warum ist die OHB Aktie gefallen?
Nach einer starken Rally fielen die Neunmonatszahlen beim Ergebnis je Aktie schwächer aus als erhofft. Anleger nahmen Gewinne mit, die Aktie verlor in der Woche 7,43 Prozent.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von OHB?
Knapp 4 Milliarden Euro.
Was plant OHB mittelfristig?
Eine Gesamtleistung von mehr als 4 Milliarden Euro bei einer Marge von rund 13 Prozent.
Welches Kursziel hat Berenberg?
358 Euro bei einer Kaufempfehlung. Das ist eine Einschätzung Dritter.
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