Ein Satellit, der einen anderen Satelliten einfängt und mit ihm verglüht: Mit genau diesem Auftrag startet die OHB Aktie (Ticker OHB, ISIN DE0005936124) in den Mittwoch. An der Börse Stuttgart notierte das Papier um 07:37 Uhr bei 171,20 Euro, ein Plus von 0,59 Prozent. Am Dienstagnachmittag hatte der Bremer Raumfahrtkonzern mitgeteilt, dass seine Tochter OHB System AG von der Europäischen Weltraumorganisation ESA einen Auftrag über mehr als 102 Millionen Euro für die Mission ClearSpace-1 erhält. Diese OHB Aktienanalyse zeigt, was der Auftrag wert ist, warum die Aktie trotzdem rund drei Viertel unter ihrem Rekord steht und was die OHB Aktienprognose jetzt bestimmt.
OHB Aktienanalyse: 102-Millionen-Auftrag für Europas ersten Weltraum-Müllmann, Aktie 75 Prozent unter dem Rekord – zündet jetzt die zweite Stufe?
Die ESA beauftragt OHB mit ClearSpace-1, der ersten europäischen Mission zur aktiven Entfernung von Weltraumschrott. Die OHB Aktie startet vorbörslich leicht im Plus, nachdem die Quartalszahlen sie vergangene Woche kräftig gedrückt hatten. Unsere OHB Aktienanalyse ordnet Auftrag, Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Charttechnik ein und zeigt, woran sich die OHB Aktienprognose jetzt entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- OHB SE, Bremen
- Ticker / ISIN
- OHB / DE0005936124
- Index
- TecDAX
- Großaktionäre
- Familie Fuchs (über 60 %), KKR (knapp 20 %)
- Auftragsbestand
- 3,94 Mrd. Euro (30.09.2026)
- Prognose 2026
- Gesamtleistung rund 1,4 Mrd. Euro
- Neuer Auftrag
- ClearSpace-1, über 102 Mio. Euro
Stand: 18.11.2026, Kurs Börse Stuttgart 07:37 Uhr; Geschäftszahlen laut OHB
Prestigeauftrag
OHB System baut als Hauptauftragnehmer den Servicesatelliten für Europas erste aktive Weltraumschrott-Mission, Start geplant 2030.
Zahlenkater wirkt nach
Nach den Q3-Zahlen am 12. November fiel die Aktie binnen zwei Tagen von über 210 auf unter 180 Euro.
Hohe Bewertung
Auf Basis der Konsensschätzungen liegt das KGV für 2026 bei rund 60, für 2027 bei rund 34.
Analysten bleiben positiv
Die bekannten Kursziele liegen zwischen 280 und 358 Euro – deutlich über dem aktuellen Kurs.
Der Auslöser
Was ist passiert – und warum ist ClearSpace-1 für OHB wichtig?
Der Auftrag ist finanziell überschaubar, strategisch aber ein Signal: OHB besetzt ein neues Geschäftsfeld, das in den kommenden Jahren stark wachsen dürfte.
Unterzeichnet wurde der Vertrag am Dienstag auf der Space Tech Expo in Bremen. OHB System übernimmt als Hauptauftragnehmer die Verantwortung für die Mission, im Konsortium arbeiten die schwedische Tochter OHB Sweden, das Schweizer Start-up ClearSpace und der Dienstleister Deimos Engenharia mit. Ein Servicesatellit soll sich autonom dem ausgedienten ESA-Satelliten PROBA-1 nähern, ihn mit einem Greifmechanismus einfangen und beide Objekte kontrolliert in der Atmosphäre verglühen lassen. Der Start ist für 2030 geplant.
Die Mission ist ein wichtiger Meilenstein für OHB und für die europäische Raumfahrt.
Ursprünglich sollte ClearSpace-1 einen Adapter einer Vega-Rakete einsammeln. Dieses Ziel wurde 2023 jedoch selbst von Weltraumschrott getroffen, die ESA wechselte daraufhin das Zielobjekt. Für OHB zählt vor allem der Referenzwert: Wer die erste europäische Bergungsmission baut, empfiehlt sich für künftige Programme rund um Wartung, Betankung und Entsorgung im Orbit – ein Markt, der mit Tausenden neuen Satelliten in den Mega-Konstellationen an Bedeutung gewinnt.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient OHB sein Geld? Satelliten, Raketenteile, Bodentechnik
OHB ist nach Airbus und Thales einer der großen Satellitenbauer Europas und wird von der Gründerfamilie Fuchs kontrolliert. Das Geschäft ruht auf drei Säulen. Das größte Segment Space Systems baut Satelliten für Navigation (Galileo), Wetter (Meteosat der dritten Generation), Erdbeobachtung und militärische Aufklärung. Im Segment Access to Space steckt vor allem MT Aerospace, der größte deutsche Zulieferer der Ariane-Raketen. Das kleinste Segment Digital liefert Bodenstationen, Satellitenbetrieb und Teleskope. In diesem Jahr gewann OHB mit 18 Plattformen für das europäische Satellitennetz IRIS² den größten Auftrag seiner Geschichte (knapp 1 Milliarde Euro) und zusätzlich 554 Millionen Euro für Sentinel-3 der nächsten Generation.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die OHB-Zahlen und wie teuer ist die OHB Aktie?
Operativ läuft es besser, als der Kursrutsch vermuten lässt. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 912,6 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA kletterte um 23 Prozent auf 99,7 Millionen Euro. Der Auftragsbestand erreichte 3,94 Milliarden Euro. Enttäuscht hat der Markt dagegen das dritte Quartal: Das berichtete EBITDA lag nach Angaben von 4investors mit 31,1 Millionen Euro klar unter der Konsensschätzung von 36,7 Millionen Euro, belastet durch Einmalkosten von 8,2 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie fiel nach neun Monaten auf 0,96 Euro nach 1,20 Euro im Vorjahr, auch weil sich durch die Kapitalerhöhung im Juni die Aktienzahl erhöht hat.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2025
|9 Monate 2026
|Veränderung 9M
|Umsatz
|1.215,5 Mio. €
|912,6 Mio. €
|+11 %
|Bereinigtes EBITDA
|125,6 Mio. €
|99,7 Mio. €
|+23 %
|Bereinigtes EBIT
|84,0 Mio. €
|66,9 Mio. €
|+30 %
|Konzernergebnis
|50,1 Mio. €
|19,1 Mio. €
|–
|Gewinn je Aktie
|2,61 €
|0,96 €
|Vorjahr 1,20 €
|Auftragsbestand
|3.194 Mio. €
|3.937 Mio. €
|–
Bereinigt = ohne Sondereffekte laut Unternehmen. Gesamtleistung = Umsatz plus Bestandsveränderungen.
Quelle: OHB, Konzernabschluss 2025 (19.03.2026) und Q3-Mitteilung (12.11.2026)
Für 2026 bestätigte OHB die Prognose: rund 1,4 Milliarden Euro Gesamtleistung bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 10,5 bis 11 Prozent. Mittelfristig peilt das Management mehr als 4 Milliarden Euro Gesamtleistung bei rund 13 Prozent Marge an. Diese Wachstumsfantasie steckt im Kurs. Analysten erwarten laut MarketScreener für 2026 einen Gewinn je Aktie von 2,84 Euro, für 2027 von 5,01 Euro und für 2028 von 7,44 Euro. Beim aktuellen Kurs ergibt das ein KGV von rund 60 für dieses und rund 34 für das kommende Jahr. Der Rüstungselektronik-Spezialist Hensoldt kommt auf ähnliche Werte. Günstig ist die OHB Aktie also nur, wenn die Gewinne wie erwartet stark steigen.
|Jahr
|Umsatz (Schätzung)
|Gewinn je Aktie (Schätzung)
|KGV
|2026
|1.417 Mio. €
|2,84 €
|rund 60
|2027
|1.789 Mio. €
|5,01 €
|rund 34
|2028
|2.392 Mio. €
|7,44 €
|rund 23
KGV = Kurs von 171,20 Euro geteilt durch den geschätzten Gewinn je Aktie (eigene Rechnung). Schätzungen sind Durchschnittswerte von Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: MarketScreener (Stand November 2026), eigene Rechnung
Die Analysten
Was sagen Analysten zur OHB Aktienprognose?
Die Analysten halten an ihrer positiven Sicht fest, haben aber nach den Zahlen ihre Erwartungen gestutzt. Laut boerse-express raten alle fünf erfassten Häuser zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt dort bei 290 Euro. 4investors errechnet aus vier Häusern einen Schnitt von 305 Euro. Die bekannten Kursziele reichen von 280 bis 358 Euro. Mehrere Häuser haben ihre Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 nach dem dritten Quartal gesenkt, einzelne auch ihre Kursziele. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Wie steht die OHB Aktie charttechnisch da?
Charttechnisch ist die OHB Aktie angeschlagen. Vom Rekordhoch im Mai, laut boerse-global bei 688 Euro, hat sie rund 75 Prozent verloren. Der Kurs notiert unter der 50-Tage-Linie (laut handelsdesk rund 188 Euro) und weit unter der 200-Tage-Linie (rund 267 Euro). Die Marke von 170 Euro hat sich als kurzfristige Unterstützung bewährt: Am Dienstag fiel die Aktie im Tief knapp darunter, erholte sich aber wieder. Nach oben liegt eine erste Hürde bei rund 190 Euro, wo die Aktie nach den Zahlen am 12. November geschlossen hatte. Darunter sehen Chartbeobachter von sharedeals erst im Bereich von 115 bis 130 Euro die nächste größere Unterstützungszone. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die OHB Aktie?
Die Szenarien
OHB Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die OHB Aktienprognose zeichnen sich drei Wege ab, wie sie am Markt diskutiert werden. Es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion, nicht um eine eigene Kursprognose.
Szenario 1: Aufträge drehen die Stimmung
Weitere Großaufträge und ein solides viertes Quartal überzeugen den Markt, dass die Gewinnschätzungen für 2027 halten. Dann rücken die 50-Tage-Linie und die Zone um 190 Euro in den Blick; die Analystenziele liegen deutlich darüber.
Szenario 2: Bodenbildung um 170 Euro
Die Nachrichtenlage bleibt gemischt, die Aktie pendelt zwischen 170 und 190 Euro, bis die Jahreszahlen im Frühjahr mehr Klarheit über die Margen bringen.
Szenario 3: Bewertung wird zum Problem
Weitere Schätzungssenkungen oder eine Entspannung im Ukraine-Konflikt drücken auf die Branche. Fällt die Unterstützung bei 170 Euro, sehen Chartbeobachter erst bei 115 bis 130 Euro die nächste Zone.
Termine
Was Anleger bei der OHB Aktie jetzt beobachten sollten
Neben den Zahlen sollten Anleger die Vergabe weiterer europäischer Programme, den Fortschritt bei IRIS² und die politische Lage rund um die Ukraine im Blick behalten. Auch Nachrichten zur Raketentochter MT Aerospace und zu Ariane 6 können die Aktie bewegen.
Häufige Fragen zur OHB Aktienanalyse
Was ist der neue ESA-Auftrag für OHB?
OHB System baut als Hauptauftragnehmer den Satelliten für ClearSpace-1, Europas erste Mission zur aktiven Entfernung von Weltraumschrott. Der Auftrag hat ein Volumen von mehr als 102 Millionen Euro, der Start ist für 2030 geplant.
Warum ist die OHB Aktie zuletzt so stark gefallen?
Die Quartalszahlen vom 12. November blieben beim Ergebnis unter den Erwartungen, dazu belasteten Friedensgespräche den gesamten Verteidigungs- und Raumfahrtsektor. Vom Rekord im Mai ist die Aktie rund 75 Prozent entfernt.
Wie hoch ist das KGV der OHB Aktie?
Beim Kurs von 171,20 Euro und Konsensschätzungen von MarketScreener liegt es für 2026 bei rund 60 und für 2027 bei rund 34.
Was sagen Analysten zur OHB Aktienprognose?
Laut boerse-express raten alle fünf erfassten Häuser zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Quelle zwischen 290 und 305 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wann legt OHB die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 werden im Frühjahr 2027 erwartet; im Vorjahr erschienen sie am 19. März.
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