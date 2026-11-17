Die OHB Aktie ist am Dienstagmorgen der größte TecDAX Verlierer. Das Papier des Bremer Raumfahrtkonzerns (Ticker: OHB, ISIN: DE0005936124) notierte um 9:42 Uhr bei 169,80 Euro und damit 5,40 Euro oder 3,08 Prozent unter dem Vortageskurs von 175,20 Euro (Kursdaten laut finanzen.net). Der TecDAX selbst gab um 9:47 Uhr nur 0,62 Prozent auf 4.042,76 Punkte nach. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Stattdessen trifft eine schwache Stimmung bei Rüstungswerten auf eine Aktie, die sich vom Rückschlag nach den Quartalszahlen noch nicht erholt hat.
OHB Aktie: TecDAX Verlierer – Friedensgespräche und Zahlenkater drücken den Satellitenbauer, hält die 170-Euro-Marke?
Die OHB Aktie ist am Dienstagmorgen der größte TecDAX Verlierer: Um 9:42 Uhr kostete das Papier 169,80 Euro, ein Minus von 3,08 Prozent. Schwache Rüstungswerte vor dem Treffen von Trump, Xi und Putin treffen auf eine Aktie, die seit den Neunmonatszahlen rund ein Fünftel verloren hat. Was hinter dem Abverkauf steckt, was die Analysten sagen und welche Marke jetzt zählt.
OHBOHB
Der Auslöser
Rüstungswerte unter Druck: warum die OHB Aktie heute TecDAX Verlierer ist
OHB baut Satelliten für Navigation, Erdbeobachtung und Kommunikation – zunehmend auch für das Militär. An der Börse wird die Aktie deshalb im Paket mit klassischen Rüstungstiteln gehandelt. An einem Tag wie heute ist das ein Nachteil.
Die Belastung kommt aus der Politik. Nach Online-Gesprächen zwischen der Ukraine, den USA und Europa war von Fortschritten die Rede, und am Donnerstag will US-Präsident Donald Trump mit Xi Jinping und Wladimir Putin auch über den Krieg sprechen. Anleger halten sich vor diesem Treffen bei Rüstungswerten zurück. Im DAX drehte Rheinmetall ein vorbörsliches Plus ins Minus und rutschte an das Jahrestief, im TecDAX steht der Sensorik-Spezialist Hensoldt mit minus 2,25 Prozent auf 79,24 Euro direkt hinter OHB auf der Verliererliste. Dass die OHB Aktie stärker fällt als die reinen Rüstungswerte, ist nach Einschätzung der Redaktion auch eine Frage der Nervosität: Die Aktie ist schwankungsfreudig, und nach den Zahlen der Vorwoche fehlt es an Vertrauen.
Hinzu kommt ein Gesamtmarkt in Abwehrhaltung: Vor den Nvidia-Zahlen am Abend meiden Anleger Technologie- und Wachstumswerte und suchen defensive Titel wie die Deutsche Telekom.
Die Vorgeschichte
Mehr Umsatz, weniger Gewinn je Aktie: der Zahlenkater wirkt nach
Am 12. November legte OHB Neunmonatszahlen vor, die auf den ersten Blick solide aussahen. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 912,6 Millionen Euro, die Gesamtleistung um 10 Prozent auf 946,5 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA um 23 Prozent auf 99,7 Millionen Euro. Der Auftragsbestand lag bei 3,94 Milliarden Euro, die Jahresziele mit einer Gesamtleistung von rund 1,4 Milliarden Euro und einer bereinigten EBITDA-Marge von 10,5 bis 11,0 Prozent wurden bestätigt. Doch das Ergebnis je Aktie sank nach neun Monaten von 1,20 auf 0,96 Euro. JPMorgan-Analyst David Perry bemängelte, das bereinigte operative Ergebnis im dritten Quartal liege 7 Prozent unter dem Konsens, und auch der bereinigte freie Cashflow verfehlte die Erwartungen.
Die Reaktion fiel heftig aus. Vom Xetra-Schluss am 11. November bei 211,50 Euro hat die OHB Aktie bis heute Morgen rund 19,7 Prozent verloren. Zum Vergleich: Im Juni hatte OHB im Zuge einer Kapitalerhöhung neue Aktien zu 300 Euro platziert, der heutige Kurs liegt gut 43 Prozent darunter.
Sektorstimmung
Friedensdiplomatie rund um die Ukraine belastet Rüstungswerte, OHB wird mitgezogen.
Ergebnisqualität
Wachstum bei Umsatz und EBITDA, aber gesunkenes Ergebnis je Aktie und verfehlter Cashflow.
Marktumfeld
Risikoscheu vor den Nvidia-Zahlen trifft Wachstums- und Technologiewerte im TecDAX.
Die Marken
OHB Aktie: 170 Euro als psychologische Linie
Charttechnisch kämpft die OHB Aktie mit der runden Marke von 170 Euro, die sie am Morgen knapp unterschritten hat. Aus Sicht der Redaktion entscheidet sich hier, ob der Abverkauf nach den Zahlen in eine Bodenbildung übergeht. Hält die Marke auf Schlusskursbasis nicht, fehlen in der Nähe klare Haltepunkte. Nach oben wäre die Zone um 190 Euro, das Schlussniveau nach dem ersten Kursrutsch vom 12. November (Xetra: 192,60 Euro), die erste Hürde. Die Dimension der Korrektur zeigt der längere Blick: Das 52-Wochen-Hoch vom Mai liegt laut finanzen.net bei 676,83 Euro – der aktuelle Kurs liegt rund drei Viertel darunter. Auf Jahressicht steht trotzdem noch ein deutliches Plus, das 52-Wochen-Tief lag im November 2025 bei 92,67 Euro. Alles Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Die Analysten
Kursziele weit über dem Kurs: die Häuser bleiben optimistisch
Bei den Analysten hat der Rückschlag bislang keine Abstufungen ausgelöst. JPMorgan bestätigte trotz Kritik an den Zahlen die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 300 Euro. NuWays senkte zwar die Schätzungen für 2026 und 2027 wegen etwas schwächeren Wachstums und höherer Einmalkosten, bleibt aber bei „Kaufen“ und einem Kursziel von 340 Euro. Jefferies hatte vor den Zahlen „Buy“ mit 280 Euro bestätigt, und laut finanzen.net stufte die Deutsche Bank die Aktie am 16. November erneut mit „Buy“ ein. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur OHB Aktie
Warum ist die OHB Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Rüstungswerte leiden unter Fortschritten bei den Ukraine-Gesprächen und der Zurückhaltung vor dem Treffen von Trump, Xi und Putin; dazu wirkt die Enttäuschung über die Neunmonatszahlen nach.
Wie stark ist die OHB Aktie seit den Zahlen gefallen?
Vom Xetra-Schluss am 11. November bei 211,50 Euro bis 169,80 Euro am Dienstagmorgen sind es rund 19,7 Prozent.
Was hat an den Quartalszahlen enttäuscht?
Das Ergebnis je Aktie sank nach neun Monaten von 1,20 auf 0,96 Euro, das bereinigte operative Ergebnis im dritten Quartal lag laut JPMorgan 7 Prozent unter dem Konsens, und der bereinigte freie Cashflow verfehlte die Erwartungen.
Welche Kursziele nennen Analysten?
JPMorgan sieht 300 Euro, NuWays 340 Euro, Jefferies 280 Euro. Das sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser.
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