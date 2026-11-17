Charttechnisch kämpft die OHB Aktie mit der runden Marke von 170 Euro, die sie am Morgen knapp unterschritten hat. Aus Sicht der Redaktion entscheidet sich hier, ob der Abverkauf nach den Zahlen in eine Bodenbildung übergeht. Hält die Marke auf Schlusskursbasis nicht, fehlen in der Nähe klare Haltepunkte. Nach oben wäre die Zone um 190 Euro, das Schlussniveau nach dem ersten Kursrutsch vom 12. November (Xetra: 192,60 Euro), die erste Hürde. Die Dimension der Korrektur zeigt der längere Blick: Das 52-Wochen-Hoch vom Mai liegt laut finanzen.net bei 676,83 Euro – der aktuelle Kurs liegt rund drei Viertel darunter. Auf Jahressicht steht trotzdem noch ein deutliches Plus, das 52-Wochen-Tief lag im November 2025 bei 92,67 Euro. Alles Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.