Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat die OHB System AG als Hauptauftragnehmer für die Mission ClearSpace-1 ausgewählt. Ziel ist das Einfangen und Entsorgen von Weltraumschrott. Das Auftragsvolumen liegt bei rund 102 Millionen Euro. Außerdem soll die Tochter TESC Standorte für einen Weltraumbahnhof in Irland prüfen.

Dazu kommt die solide Basis: Nach neun Monaten steigerte OHB den Umsatz auf 912,6 Millionen Euro und bestätigte die Jahresprognose. Das Papier hatte am Montag bereits von 172,00 auf 180,00 Euro zugelegt. Berenberg führt die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 346 Euro.