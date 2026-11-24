Raumfahrt gegen den Markttrend: Die OHB Aktie legt am Dienstagmittag um 1,44 Prozent auf 182,60 Euro zu (Stand 12:42 Uhr, comdirect) und ist damit unter den TecDAX Gewinnern. Der Bremer Raumfahrtkonzern kann einen wichtigen Auftrag verbuchen.
OHB Aktie: TecDAX Gewinner – ESA-Auftrag zur Weltraumschrott-Entsorgung
Die OHB Aktie steigt am Dienstagmittag um 1,44 Prozent und ist TecDAX Gewinner. Die ESA hat OHB System als Hauptauftragnehmer für die ClearSpace-1-Mission ausgewählt.
Warum steigt die OHB Aktie heute?
Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat die OHB System AG als Hauptauftragnehmer für die Mission ClearSpace-1 ausgewählt. Ziel ist das Einfangen und Entsorgen von Weltraumschrott. Das Auftragsvolumen liegt bei rund 102 Millionen Euro. Außerdem soll die Tochter TESC Standorte für einen Weltraumbahnhof in Irland prüfen.
Dazu kommt die solide Basis: Nach neun Monaten steigerte OHB den Umsatz auf 912,6 Millionen Euro und bestätigte die Jahresprognose. Das Papier hatte am Montag bereits von 172,00 auf 180,00 Euro zugelegt. Berenberg führt die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 346 Euro.
Was jetzt für die OHB Aktie zählt
OHB präsentiert sich zudem beim Deutschen Eigenkapitalforum. Für die OHB Aktie als TecDAX Gewinner bleibt entscheidend, ob weitere europäische Raumfahrt- und Verteidigungsaufträge folgen.
Stammdaten
OHB SE: ISIN DE0005936124, WKN 593612, Handelssymbol OHB, US-Handelssymbol OHBTF (OTC)
Kurs: 182,60 Euro, plus 1,44 Prozent (Stand 12:42 Uhr, comdirect)
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