Der Konzern bestätigte bei den Neunmonatszahlen seine Jahresprognose: Die Gesamtleistung soll 2026 bei rund 1,4 Mrd. Euro liegen, die bereinigte EBITDA-Marge bei 10,5% bis 11,0%. Nach neun Monaten stand eine Gesamtleistung von 946,5 Mio. Euro und ein Umsatz von 912,6 Mio. Euro zu Buche. Der Gewinn je Aktie lag unter dem Vorjahr, der Mittelabfluss im freien Cashflow betrug 240 Mio. Euro nach 141 Mio. Euro im Vorjahr. Seit September 2026 gehört OHB dem TecDAX an.

Die Einschätzungen der Analysten gehen weit auseinander. Berenberg führt die Aktie laut Berichten mit "Buy", während das Fair-Value-Modell von InvestingPro nur bei knapp 170 Euro liegt.