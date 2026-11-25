Die OHB Aktie ist am Mittwochmittag der TecDAX-Gewinner des Tages: Das Papier des Bremer Raumfahrtkonzerns steigt bis zum Mittag um 4,0% auf 187,00 Euro. Anleger setzen auf einen möglichen Milliardenauftrag der Bundeswehr, der OHB zu einem zentralen Baustein der europäischen Weltrauminfrastruktur machen könnte.
OHB Aktie TecDAX-Gewinner am Mittag: Bundeswehr-Satelliten für 15 Mrd. Euro treiben den Kurs
Die OHB Aktie führt die TecDAX-Gewinner am Mittag an. Ein Bericht über eine Bundeswehr-Satellitenkonstellation mit rund 600 Satelliten und etwa 15 Mrd. Euro Volumen löst eine Kursrally aus, doch der Auftrag ist noch nicht bestätigt.
OHBOHB
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OHB Aktie als TecDAX-Gewinner: Das treibt den Kurs
Hauptauslöser ist ein Bericht des Handelsblatt-Morning-Briefings vom 25.11.2026. Danach will die Bundeswehr eine eigene Satellitenkonstellation als militärische Alternative zu Starlink aufbauen.
Es geht um rund 600 Satelliten und ein Volumen von etwa 15 Mrd. Euro einschließlich zehn Jahren Betrieb. Als Partner werden Rheinmetall, OHB und Airbus genannt. Eine Vergabe könnte demnach "in wenigen Wochen" erfolgen. Nach früheren Medienberichten soll OHB Satelliten und Bodensegment liefern, Rheinmetall Endgeräte und Netzintegration. Ein Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall Digital und OHB soll das Bundeskartellamt bereits freigegeben haben. Erste Starts wären frühestens 2030 möglich.
Erholung nach dem Zahlenschock
Der Kursanstieg ist zugleich die Fortsetzung einer Erholung. Nach den Neunmonatszahlen am 12.11.2026 war die OHB Aktie um 8,73% eingebrochen und binnen zwei Tagen von über 210 Euro auf unter 180 Euro gefallen. Seit Montag klettert sie wieder.
|Datum
|Kurs
|Anmerkung
|20.11.2026
|172,00 €
|Schlusskurs
|24.11.2026
|179,80 €
|Schlusskurs
|25.11.2026
|187,00 €
|Mittagskurs, +4,0%
Quelle: Börsenberichte, Stand 25.11.2026 Mittag
Zusätzlichen Rückenwind liefert ein ESA-Vertrag über mehr als 102 Mio. Euro: OHB System ist Hauptauftragnehmer der Mission ClearSpace-1 zur Entfernung des ESA-Satelliten PROBA-1 aus dem Orbit. Hinzu kommt der politische Rahmen, denn der Bundestag berät am 27.11.2026 abschließend über den Haushalt 2027 mit einem Verteidigungsetat von fast 140 Mrd. Euro.
Zahlen und Prognose von OHB
Der Konzern bestätigte bei den Neunmonatszahlen seine Jahresprognose: Die Gesamtleistung soll 2026 bei rund 1,4 Mrd. Euro liegen, die bereinigte EBITDA-Marge bei 10,5% bis 11,0%. Nach neun Monaten stand eine Gesamtleistung von 946,5 Mio. Euro und ein Umsatz von 912,6 Mio. Euro zu Buche. Der Gewinn je Aktie lag unter dem Vorjahr, der Mittelabfluss im freien Cashflow betrug 240 Mio. Euro nach 141 Mio. Euro im Vorjahr. Seit September 2026 gehört OHB dem TecDAX an.
Die Einschätzungen der Analysten gehen weit auseinander. Berenberg führt die Aktie laut Berichten mit "Buy", während das Fair-Value-Modell von InvestingPro nur bei knapp 170 Euro liegt.
Charttechnik: Diese Marken zählen
Als Unterstützung gilt die Zone um 172 bis 175 Euro, darüber die Marke von 180 Euro. Charttechnischer Widerstand liegt bei 200 bis 210 Euro, dem Niveau vor dem Kursrutsch nach den Zahlen.
Chance: Souveränität im All
Europa will eigene Satelliteninfrastruktur, die Verteidigungsbudgets steigen, ESA-Aufträge liefern Planbarkeit.
Chance: Vergabe in wenigen Wochen
Eine Entscheidung zur Bundeswehr-Konstellation wäre der eigentliche Kurstreiber für die OHB Aktie.
Risiko: Unbestätigter Bericht
Verzögert sich die Vergabe oder fällt sie kleiner aus, droht eine Gegenbewegung.
Risiko: Cashflow und Abhängigkeit
Negativer freier Cashflow, hohe Abhängigkeit von öffentlichen Auftraggebern und hohe Volatilität.
Ausblick: Haushalt und Goldman-Konferenz
Wichtige Termine sind der Haushaltsbeschluss am 27.11.2026 sowie die Goldman Sachs Industrials & Autos Week am 30.11. und 01.12.2026. Für die OHB Aktie als aktuellen TecDAX-Gewinner bleibt die Frage entscheidend, ob aus dem Pressebericht ein belastbarer Auftrag wird.
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