Die OHB Aktie (ISIN: DE0005936124, FSE: OHB) ist der klare Gewinner im TecDAX zum Wochenstart. Am Montagmorgen notiert der Bremer Raumfahrtkonzern auf Xetra bei 182,80 Euro, ein Plus von 10,80 Euro oder 6,28 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 172,00 Euro. Damit lässt die OHB Aktie alle anderen Technologiewerte im Index hinter sich – und das an einem Morgen, an dem sich der deutsche Markt nach dem Tech-Ausverkauf vom Freitag spürbar erholt.
OHB Aktie: Raumfahrtwert stürmt an die TecDAX-Spitze - Kursziel 346 Euro
Die OHB Aktie springt zum Wochenstart um mehr als sechs Prozent und führt die TecDAX-Gewinnerliste an. Nach dem Rücksetzer seit den Neunmonatszahlen greifen Anleger wieder zu – gestützt von frischen ESA-Aufträgen, dem Eigenkapitalforum und Kurszielen weit über dem aktuellen Kurs.
Die Gründe für den Kurssprung
Aufträge, Bühne und Analysten liefern Rückenwind
Der Sprung der OHB Aktie hat mehrere Väter. Zum einen hat OHB in der Vorwoche zwei operative Erfolge gemeldet: Am 17. November unterzeichnete der Konzern den ESA-Vertrag für die Weltraumschrott-Mission ClearSpace-1 im Volumen von 102 Millionen Euro. Einen Tag später vereinbarte OHB mit SUAS Aerospace eine Zusammenarbeit beim Aufbau einer Startplatz-Infrastruktur in Irland. Beides unterstreicht, dass OHB im europäischen Raumfahrtgeschäft weiter Aufträge einsammelt, während der Kurs nachgab.
Zum anderen rückt das Unternehmen in dieser Woche ins Schaufenster: Das Deutsche Eigenkapitalforum in Frankfurt läuft vom 23. bis 25. November, und Investoren nutzen solche Termine traditionell, um Positionen in Nebenwerten wieder aufzubauen. Hinzu kommt die allgemeine Entspannung nach dem Freitag: Der DAX dürfte sich laut Marktberichten dem globalen Tech-Ausverkauf entziehen, und gerade zuletzt gebeutelte Werte werden zum Wochenstart wieder gekauft.
Die OHB Aktie war nach den Neunmonatszahlen deutlich unter Druck geraten. Das Ergebnis je Aktie lag mit 0,96 Euro unter dem Vorjahreswert von 1,20 Euro, die Aktie fiel am Zahlentag um rund sechs Prozent auf 199,20 Euro und rutschte anschließend weiter ab. Am 13. November fiel der Kurs bei 176,00 Euro unter die 50-Tage-Linie. Mit 182,80 Euro notiert die OHB Aktie nun wieder klar über dieser Marke – charttechnisch ein erstes Erholungssignal.
Prognose und Analysten
Kursziele weit über dem aktuellen Kurs
Fundamental hält OHB an seinem Kurs fest. Für 2026 erwartet der Vorstand eine Gesamtleistung von rund 1,4 Milliarden Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 10,5 bis 11 Prozent. Mittelfristig peilt OHB eine Gesamtleistung von mehr als 4 Milliarden Euro bei rund 13 Prozent Marge an – getragen von europäischen Programmen wie IRIS², Galileo und der militärischen Satellitenkommunikation, für die OHB mit Rheinmetall das Gemeinschaftsunternehmen OHB Rheinmetall Space Networks gegründet hat.
Die Analysten bleiben trotz des Rücksetzers positiv. Berenberg senkte das Kursziel zwar von 358 auf 346 Euro, bleibt aber bei Kaufen. Rothschild und Co Redburn reduzierte von 360 auf 300 Euro, ebenfalls mit Kaufempfehlung. Jefferies rät mit einem Kursziel von 280 Euro zum Kauf, auch die Deutsche Bank stuft die OHB Aktie mit Kaufen ein. Selbst das niedrigste dieser Ziele liegt rund 53 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Der Kurssprung der OHB Aktie ist zunächst eine technische Gegenbewegung nach einem steilen Rückgang von rund 199 auf 172 Euro. Neu ist aber, dass die Erholung auf operativ gute Nachrichten trifft: Die Auftragslage bleibt stark, und die Mittelfristziele sind unverändert. Entscheidend wird, ob die OHB Aktie die Erholung über das Eigenkapitalforum hinaus halten kann. Gelingt das, rückt die Zone um 199 Euro als nächste Marke in den Blick; fällt der Kurs wieder unter 176 Euro, wäre der Ausbruch verpufft.
FAQ
Häufige Fragen zur OHB Aktie
Warum steigt die OHB Aktie heute?
Die OHB Aktie erholt sich nach dem Rücksetzer seit den Neunmonatszahlen. Rückenwind kommt von neuen ESA-Aufträgen, dem Deutschen Eigenkapitalforum und der allgemeinen Erholung der Technologiewerte zum Wochenstart.
Welche Kursziele haben Analysten für die OHB Aktie?
Berenberg nennt 346 Euro, Redburn 300 Euro und Jefferies 280 Euro, jeweils mit Kaufempfehlung. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der OHB Aktie?
ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Handelssymbol: OHB (Xetra), US-Handelssymbol: OHBSF (OTC).
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