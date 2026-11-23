Einordnung der Redaktion: Der Kurssprung der OHB Aktie ist zunächst eine technische Gegenbewegung nach einem steilen Rückgang von rund 199 auf 172 Euro. Neu ist aber, dass die Erholung auf operativ gute Nachrichten trifft: Die Auftragslage bleibt stark, und die Mittelfristziele sind unverändert. Entscheidend wird, ob die OHB Aktie die Erholung über das Eigenkapitalforum hinaus halten kann. Gelingt das, rückt die Zone um 199 Euro als nächste Marke in den Blick; fällt der Kurs wieder unter 176 Euro, wäre der Ausbruch verpufft.