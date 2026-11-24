OHB Aktie: Zweiter Tag an der TecDAX-Spitze – Weltraumschrott, ein Startplatz in Irland und 346 Euro als Kursziel

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:30 2 Min.

Die OHB Aktie steigt zum Handelsstart am Dienstag um 2,11 Prozent auf 183,80 Euro und ist stärkster Wert im TecDAX. Schon am Montag hatte der Bremer Raumfahrtkonzern kräftig zugelegt. Ein ESA-Auftrag über 102 Millionen Euro und ein Abkommen mit Irland liefern den Stoff.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (Aktiencheck-CMS, Medium 5928)

Bremen statt Silicon Valley: Der stärkste Wert im TecDAX ist am Dienstagmorgen ein Satellitenbauer. Die OHB Aktie notiert kurz nach der Eröffnung bei 183,80 Euro, ein Plus von 3,80 Euro oder 2,11 Prozent. Schon am Montag hatte das Papier die Gewinnerliste angeführt und von 172,00 auf 180,00 Euro zugelegt. Kurs der OHB Aktie 183,80 EUR Tagesgewinn, Platz 1 im TecDAX am Morgen +2,11 % ESA-Auftrag für ClearSpace-1 102 Mio. EUR Umsatz in neun Monaten 2026 912,6 Mio. EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 09:05 Uhr; aktiencheck.de; Finanztrends Die Nachrichten Ein Auftrag im All und ein Plan am Boden Gleich mehrere Meldungen stützen den Kurs. Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat den Auftrag für die Mission ClearSpace-1 an die OHB System AG als Hauptauftragnehmerin vergeben. Das Vorhaben zur Beseitigung von Weltraumschrott hat ein Volumen von 102 Millionen Euro. Dazu kommt eine Vereinbarung mit Irland: Die OHB-Tochter TESC soll Standorte für einen möglichen Startplatz bewerten und ihr Planungswissen einbringen. In den ersten neun Monaten 2026 setzte der Konzern 912,6 Millionen Euro um und bestätigte seine Jahresprognose. Die Einordnung Was Analysten sehen Die Privatbank Berenberg empfiehlt die OHB Aktie zum Kauf und nennt ein Kursziel von 346 Euro. Das läge rund 88 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Bis Mittwoch läuft in Frankfurt zudem das Deutsche Eigenkapitalforum, auf dem sich Unternehmen Investoren vorstellen. Der Kurs hat nach starken Schwankungen in diesem Jahr zuletzt wieder Tritt gefasst. Was für die OHB Aktie spricht ESA-Auftrag über 102 Millionen Euro

Jahresprognose bestätigt

Zweiter Tag an der TecDAX-Spitze

Raumfahrt als europäisches Zukunftsthema Was Anleger bedenken sollten Sehr starke Kursschwankungen in diesem Jahr

Abhängigkeit von öffentlichen Auftraggebern

Großprojekte mit langen Laufzeiten

Geringer Streubesitz erhöht die Ausschläge Einordnung der Redaktion: Die OHB Aktie ist einer der wenigen Titel im TecDAX, die am Dienstag aus eigener Kraft steigen und nicht nur der Stimmung folgen. Aufträge der ESA sind planbar und politisch gewollt. Vorsicht ist wegen der Kursausschläge geboten: Wer das Papier verfolgt, hat in diesem Jahr Bewegungen gesehen, die mit dem Geschäft allein nicht zu erklären sind. FAQ Häufige Fragen zur OHB Aktie Warum steigt die OHB Aktie heute?

Der ESA-Auftrag für ClearSpace-1 und eine Vereinbarung mit Irland stützen den Kurs. Was ist ClearSpace-1?

Eine Mission der ESA zur Beseitigung von Weltraumschrott. OHB System ist Hauptauftragnehmerin. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der OHB Aktie?

ISIN DE0005936124, WKN 593612. Handelssymbol an deutschen Börsen: OHB. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.