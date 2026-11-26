Zweiter Anlauf: Die OHB Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 3,54 Prozent auf 187,20 Euro (Stand 09:06 Uhr, comdirect) und steht wieder unter den TecDAX Gewinnern. Damit erreicht der Bremer Raumfahrtkonzern exakt das Niveau, von dem er am Mittwochnachmittag zurückgefallen war.
OHB Aktie: TecDAX Gewinner – 15 Milliarden für Bundeswehr-Satelliten, und heute spricht Partner Rheinmetall
Die OHB Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,54 Prozent auf 187,20 Euro und zählt erneut zu den TecDAX Gewinnern. Die Hoffnung auf einen Milliardenvertrag der Bundeswehr treibt weiter. Zum Auftakt des Rheinmetall-Kapitalmarkttags bekommt sie neue Nahrung.
Warum steigt die OHB Aktie heute?
Der Treiber ist derselbe wie am Mittwoch, nur der Markt spielt diesmal mit. Das Handelsblatt hatte berichtet, die Bundeswehr könne in wenigen Wochen einen Vertrag über eine eigene Satellitenkonstellation unterschreiben. Partner wäre ein Konsortium aus Rheinmetall, OHB und Airbus. Insider rechnen dem Bericht zufolge mit rund 15 Milliarden Euro einschließlich zehn Jahren Betrieb.
Am Mittwoch hatte diese Nachricht die OHB Aktie zeitweise auf 187 Euro getrieben. Im fallenden Gesamtmarkt bröckelte der Gewinn bis zum Handelsschluss auf 180,80 Euro ab. Heute dreht das Umfeld: Der DAX eröffnete nach der Kehrtwende an der Wall Street rund 2 Prozent höher, der TecDAX liegt 1,71 Prozent im Plus.
Wer in dem Konsortium was liefern soll
Die Rollen sind nach den bisherigen Berichten verteilt. OHB soll die Satelliten bauen, Rheinmetall das Bodensegment liefern. Airbus ist nach früheren Aussagen von OHB-Chef Marco Fuchs als Lieferant eingebunden, nicht als Miteigentümer des Gemeinschaftsunternehmens von OHB und Rheinmetall. Die rund 600 Satelliten sollen Soldaten, Drohnen und Flugzeuge in Echtzeit vernetzen.
Dazu passt der Kalender. Rheinmetall beginnt heute in Hamburg seinen zweitägigen Kapitalmarkttag. Äußert sich der Konzern dort zum Raumfahrtgeschäft, hören OHB-Aktionäre genau hin.
Was jetzt für die OHB Aktie zählt
Aussagen aus Hamburg
Der Kapitalmarkttag von Rheinmetall läuft bis Freitag. Jede Bemerkung zum Satellitenprojekt kann den Kurs bewegen.
Die Marke von 187 Euro
Dort scheiterte die Aktie am Mittwoch. Ein Schlusskurs darüber wäre ein Fortschritt.
Die Vertragsunterschrift
Erst sie macht aus der Fantasie einen Auftragsbestand.
Stammdaten
OHB SE: ISIN DE0005936124, WKN 593612, Handelssymbol OHB, US-Handelssymbol OHBTF (OTC)
Rheinmetall AG: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY (OTC)
Airbus SE: ISIN NL0000235190, WKN 938914, Handelssymbol AIR, US-Handelssymbol EADSY (OTC)
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