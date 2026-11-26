Der Treiber ist derselbe wie am Mittwoch, nur der Markt spielt diesmal mit. Das Handelsblatt hatte berichtet, die Bundeswehr könne in wenigen Wochen einen Vertrag über eine eigene Satellitenkonstellation unterschreiben. Partner wäre ein Konsortium aus Rheinmetall, OHB und Airbus. Insider rechnen dem Bericht zufolge mit rund 15 Milliarden Euro einschließlich zehn Jahren Betrieb.

Am Mittwoch hatte diese Nachricht die OHB Aktie zeitweise auf 187 Euro getrieben. Im fallenden Gesamtmarkt bröckelte der Gewinn bis zum Handelsschluss auf 180,80 Euro ab. Heute dreht das Umfeld: Der DAX eröffnete nach der Kehrtwende an der Wall Street rund 2 Prozent höher, der TecDAX liegt 1,71 Prozent im Plus.