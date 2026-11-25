Während Chipwerte weiter fallen, hebt ein Raumfahrtwert ab. Die OHB Aktie gewinnt am Mittwochmorgen 1,78 Prozent auf 183,00 Euro (Stand 09:21 Uhr, comdirect) und führt die Liste der TecDAX Gewinner an. Der Grund liegt im Orbit, genauer in einem möglichen Großauftrag der Bundeswehr.
OHB Aktie: TecDAX Gewinner – 15-Milliarden-Fantasie um Bundeswehr-Satelliten treibt den Raumfahrtkonzern an die Spitze
Die OHB Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,78 Prozent auf 183,00 Euro und ist größter TecDAX Gewinner. Ein Bericht über eine Satellitenkonstellation der Bundeswehr nennt OHB als Partner. Was bekannt ist.
Warum steigt die OHB Aktie heute?
Die Bundeswehr will eine eigene Satellitenkonstellation aufbauen, eine Art militärische Alternative zu Starlink. Nach einem Bericht des Handelsblatts vom Mittwoch geht es um rund 600 Satelliten und ein Volumen von etwa 15 Milliarden Euro einschließlich zehn Jahren Betrieb. Als beteiligte Unternehmen nennt das Blatt Rheinmetall, OHB und Airbus. Die Vergabe könnte demnach in wenigen Wochen erfolgen. Eine amtliche Bestätigung gibt es nicht.
Für den Bremer Konzern wäre das ein Auftrag in einer neuen Größenordnung. Nach früheren Medienberichten soll OHB in dem Vorhaben Satelliten und Bodensegment liefern, Rheinmetall die Endgeräte und die Einbindung ins Netz der Truppe. Ein Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall Digital und OHB hat das Bundeskartellamt demnach bereits freigegeben. Erste Starts wären frühestens 2030 möglich.
Rückenwind aus mehreren Richtungen
Die Meldung trifft auf eine ohnehin gute Nachrichtenlage. Erst kürzlich erhielt OHB System von der ESA einen Auftrag über mehr als 102 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten erreichte die Gesamtleistung 946,5 Millionen Euro, die Prognose für 2026 hat der Vorstand bestätigt. Am Mittwoch endet zudem das Deutsche Eigenkapitalforum in Frankfurt, auf dem sich OHB Investoren präsentiert.
Hinzu kommt die Politik: Der Bundestag berät am Freitag abschließend über den Haushalt 2027, der Verteidigungsetat soll auf fast 140 Milliarden Euro steigen.
Was jetzt für die OHB Aktie zählt
Vergabeentscheidung
Eine offizielle Bestätigung aus Berlin wäre der eigentliche Kurstreiber.
Haushalt am Freitag
Die Schlussberatung im Bundestag setzt den finanziellen Rahmen für Rüstung und Raumfahrt.
Mittelzufluss
Anleger achten darauf, ob Kundenzahlungen den Cashflow im Schlussquartal drehen.
Stammdaten
OHB SE: ISIN DE0005936124, WKN 593612, Handelssymbol OHB, US-Handelssymbol OHBTF (OTC)
Kurs: 183,00 Euro, plus 1,78 Prozent (Stand 09:21 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
Rheinmetall AG: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBF (OTC)
Airbus SE: ISIN NL0000235190, WKN 938914, Handelssymbol AIR, US-Handelssymbol EADSF (OTC)
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