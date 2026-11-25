Die Meldung trifft auf eine ohnehin gute Nachrichtenlage. Erst kürzlich erhielt OHB System von der ESA einen Auftrag über mehr als 102 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten erreichte die Gesamtleistung 946,5 Millionen Euro, die Prognose für 2026 hat der Vorstand bestätigt. Am Mittwoch endet zudem das Deutsche Eigenkapitalforum in Frankfurt, auf dem sich OHB Investoren präsentiert.

Hinzu kommt die Politik: Der Bundestag berät am Freitag abschließend über den Haushalt 2027, der Verteidigungsetat soll auf fast 140 Milliarden Euro steigen.