Die Xetra-Schlusskurse zeigen den Verlauf: 172,00 € am 20. November, 180,00 € am 23. November und 179,80 € am 24. November. Vorbörslich notierte die Aktie am Mittwoch bei 183,00 € (Lang & Schwarz). OHB präsentierte sich vom 23. bis 25. November auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt.

Stützend wirken zwei Nachrichten der Vorwoche. Am 17. November erhielt OHB von der ESA einen Auftrag über mehr als 102 Mio. € für ClearSpace-1, die erste europäische Mission zur Entfernung von Weltraumschrott. Am 18. November folgte eine Vereinbarung mit SUAS Aerospace über Startplatz-Infrastruktur in Irland.