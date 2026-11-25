Die OHB Aktie legt am Mittwochmittag um 4,00% auf 187,00 € zu und zählt damit zu den SDAX Gewinnern. Eine Unternehmensmeldung gibt es am 25. November nicht. Das Plus setzt eine Erholung fort, die am Montag begonnen hat, nachdem die Aktie nach den Neunmonatszahlen deutlich unter Druck geraten war.
OHB Aktie: SDAX Gewinner am Mittag mit +4% - Erholung nach dem Zahlen-Rücksetzer setzt sich fort
Die OHB Aktie steigt am Mittag um 4% auf 187 € und gehört zu den SDAX Gewinnern. Eine eigene Nachricht gibt es nicht: Das Plus setzt die Erholung seit Wochenbeginn fort, gestützt von ESA-Auftrag und Konferenzauftritt.
Kurstreiber
Erholung ohne eigenen Auslöser
Die Xetra-Schlusskurse zeigen den Verlauf: 172,00 € am 20. November, 180,00 € am 23. November und 179,80 € am 24. November. Vorbörslich notierte die Aktie am Mittwoch bei 183,00 € (Lang & Schwarz). OHB präsentierte sich vom 23. bis 25. November auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt.
Stützend wirken zwei Nachrichten der Vorwoche. Am 17. November erhielt OHB von der ESA einen Auftrag über mehr als 102 Mio. € für ClearSpace-1, die erste europäische Mission zur Entfernung von Weltraumschrott. Am 18. November folgte eine Vereinbarung mit SUAS Aerospace über Startplatz-Infrastruktur in Irland.
Hintergrund
Wachstum bei Raumfahrt und Verteidigung
OHB ist in drei Segmenten tätig: Space Systems baut Satelliten, unter anderem für Galileo, Erdbeobachtung und Verteidigung. Access to Space fertigt Komponenten für Trägerraketen, Digital bietet Satelliten- und Datendienste an. Nach den Neunmonatszahlen vom 12. November fiel die Aktie binnen zwei Tagen von über 210 auf unter 180 €. Belastet haben auch Friedensgespräche, die den Verteidigungs- und Raumfahrtsektor insgesamt drückten.
|Kennzahl
|Wert
|Bereinigtes EBITDA 3. Quartal
|39,3 Mio. €
|Bereinigtes EBIT 3. Quartal
|28,1 Mio. €
|Ergebnis je Aktie (9 Monate)
|0,96 € (Vorjahr 1,20 €)
|Prognose 2026 Gesamtleistung
|rund 1,4 Mrd. €
|Prognose 2026 bereinigte EBITDA-Marge
|10,5 bis 11,0%
|Mittelfristziel
|über 4 Mrd. € Gesamtleistung bei rund 13% Marge
Quelle: Unternehmensangaben
Die Prognose für 2026 hat OHB bestätigt. Auf Basis der MarketScreener-Konsensschätzungen ergibt sich bei 171,20 € ein KGV von rund 60 für 2026 und rund 34 für 2027.
Charttechnik
Zurück über der 50-Tage-Linie
Am 13. November war die Aktie bei 176,00 € unter die 50-Tage-Linie gefallen (boerse.de). Mit 187 € notiert sie wieder darüber, die Zone um 176 bis 180 € rückt damit als Unterstützung in den Blick. Die nächste Hürde ist die Gap-Zone um 199 bis 210 € vom Zahlentag.
|Haus
|Votum
|Kursziel
|Datum
|Berenberg
|Buy
|346 € (zuvor 358 €)
|19.11.2026
|NuWays
|Kaufen
|340 €
|13.11.2026
|JPMorgan
|Overweight
|300 €
|November 2026
|Deutsche Bank Research
|Buy
|300 €
|November 2026
Quelle: dpa-AFX, ad-hoc-news, Analystenhäuser
Der nächste Termin ist die Goldman Sachs Industrials & Autos Week am 30. November und 1. Dezember 2026.
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