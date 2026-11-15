Die OHB Aktie war einer der Stars des Börsenjahres: Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs um mehr als die Hälfte verteuert, über fünf Jahre steht ein Plus von mehr als 350 Prozent. Doch in dieser Woche zeigte die Raumfahrt-Rally Risse. Nach den Neunmonatszahlen am Donnerstag sackte die Aktie um fast 9 Prozent ab, am Freitag folgte ein weiteres Minus von 8,10 Prozent. Unter dem Strich steht ein Wochenverlust von 7,43 Prozent und ein Platz unter den SDAX-Verlierern. Unsere OHB Aktienanalyse prüft, ob nur Gewinne mitgenommen werden – und was die OHB Aktienprognose bestimmt.
OHB Aktie: Gewinn je Aktie gesunken, Kurs minus 7 Prozent – Aktienanalyse: Ist die Raumfahrt-Rally vorbei?
Minus 7,43 Prozent in einer Woche, minus 8 Prozent allein am Freitag: Die OHB Aktie gehört zu den Verlierern im SDAX. Nach einer Rally von mehr als 50 Prozent seit Jahresbeginn enttäuschen die Neunmonatszahlen beim Gewinn je Aktie, Anleger machen Kasse. Unsere OHB Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen hergeben und was die OHB Aktienprognose für den Bremer Satellitenbauer jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- OHB SE
- Sitz
- Bremen
- Ticker
- OHB (Xetra)
- Indizes
- SDAX, TecDAX
- Kurs
- rund 177 Euro
- Geschäft
- Satelliten, Raumfahrtsysteme, Trägerraketen
- Auftragsbestand
- knapp 4 Milliarden Euro
- Mittelfristziel
- über 4 Mrd. Euro Gesamtleistung
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, eigene Rechnung auf Basis des Xetra-Schlusses vom 12.11.2026 und der Tagesveränderung
Die Ausgangslage
Europas Raumfahrt-Hoffnung: warum OHB so gefragt ist
Die OHB Aktie profitiert von einem Thema, das in Europa ganz oben auf der Agenda steht: Souveränität im All.
OHB baut Satelliten für Navigation, Erdbeobachtung, Kommunikation und Aufklärung – unter anderem für das europäische Navigationssystem Galileo – und ist über Beteiligungen auch an Trägerraketen beteiligt. Europa und Deutschland investieren verstärkt in eigene Weltraum-Infrastruktur, auch für militärische Zwecke. Das machte die OHB Aktie 2026 zu einem Liebling der Anleger: Vor den Zahlen hatte sie seit Jahresbeginn um rund drei Viertel zugelegt. Genau diese hohen Erwartungen werden nun zum Problem.
Die Neunmonatszahlen
Mehr Umsatz, weniger Gewinn je Aktie: das Ergebnis enttäuscht
In den ersten neun Monaten steigerte OHB den Umsatz um 11 Prozent auf 912,6 Millionen Euro, die Gesamtleistung wuchs um 10 Prozent auf 946,5 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA erreichte 99,7 Millionen Euro. Im dritten Quartal lag es bei 39,3 Millionen Euro, der Quartalsgewinn stieg auf 14,3 Millionen Euro nach 12,9 Millionen Euro. Nach neun Monaten sank das Ergebnis je Aktie jedoch von 1,20 auf 0,96 Euro. Die Börse hatte nach der Rally mehr erwartet: Die Nachrichtenagentur dpa-AFX sprach von einem enttäuschenden Ergebnis, Analysten äußerten sich verhalten.
OHB: Ergebnis je Aktie nach neun Monaten
Euro
Quelle: OHB, Neunmonatszahlen vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Ergebnis je Aktie
|9M 2025
|1,20
|9M 2026
|0,96
Der Ausblick
Jahresziele bestätigt, Großaufträge im Rücken
OHB sieht sich auf Kurs zu den Jahreszielen und bestätigte die Prognose. Der Auftragsbestand liegt bei knapp 4 Milliarden Euro – mehr als drei Jahresumsätze. Mittelfristig peilt der Konzern eine Gesamtleistung von mehr als 4 Milliarden Euro bei einer Marge von rund 13 Prozent an, ein Vielfaches des heutigen Niveaus. Ein Analyst wies darauf hin, dass einzelne Quartale bei langfristigen Satellitenprojekten unrund verlaufen können. Für die OHB Aktienprognose zählt deshalb weniger das einzelne Quartal als die Frage, wie schnell der Auftragsbestand in Gewinn umgewandelt wird.
Die Analysten
Berenberg sieht 358 Euro: die Optimisten bleiben
Bei den Analysten überwiegt trotz des Rücksetzers die Zuversicht. Berenberg stuft die OHB Aktie mit „Buy“ ein und nennt ein Kursziel von 358 Euro – rund das Doppelte des aktuellen Kurses. Auch JPMorgan und Jefferies empfehlen die Aktie zum Kauf. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
OHB Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Neue Großaufträge
Europa vergibt weitere Satellitenprogramme, der Auftragsbestand wächst. Dann könnte die Aktie an die Hochs der vergangenen Wochen anknüpfen.
Szenario 2: Konsolidierung
Nach mehr als 50 Prozent Plus seit Jahresbeginn verschnauft die Aktie, bis die Jahreszahlen neue Impulse liefern.
Szenario 3: Gewinnmitnahmen weiten sich aus
Projektverzögerungen oder eine schwächere Stimmung im Rüstungssektor lösen weitere Verkäufe aus. Dann droht ein tieferer Rücksetzer.
Häufige Fragen zur OHB Aktienanalyse
Warum ist die OHB Aktie SDAX-Verlierer der Woche?
Nach einer starken Rally fiel der Gewinn je Aktie nach neun Monaten schwächer aus als im Vorjahr. Anleger nahmen Gewinne mit, die Aktie verlor in der Woche 7,43 Prozent.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von OHB?
Knapp 4 Milliarden Euro.
Was plant OHB mittelfristig?
Eine Gesamtleistung von mehr als 4 Milliarden Euro bei einer Marge von rund 13 Prozent.
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