OHB Aktie: Gewinn je Aktie gesunken, Kurs minus 7 Prozent – Aktienanalyse: Ist die Raumfahrt-Rally vorbei?

Die OHB Aktie war einer der Stars des Börsenjahres: Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs um mehr als die Hälfte verteuert, über fünf Jahre steht ein Plus von mehr als 350 Prozent. Doch in dieser Woche zeigte die Raumfahrt-Rally Risse. Nach den Neunmonatszahlen am Donnerstag sackte die Aktie um fast 9 Prozent ab, am Freitag folgte ein weiteres Minus von 8,10 Prozent. Unter dem Strich steht ein Wochenverlust von 7,43 Prozent und ein Platz unter den SDAX-Verlierern. Unsere OHB Aktienanalyse prüft, ob nur Gewinne mitgenommen werden – und was die OHB Aktienprognose bestimmt.