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OHB Aktie: Die Kurs-Rakete ist gezündet

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 18:48 1 Min. Nebenwerte Journal

OHB legt in einer Woche 24% zu – Großaufträge nähren weitere Kursfantasie, doch die Aktie bleibt stark spekulativ.

Bild: Bild von Stephane / Pixabay

Michael Gneuss, Aktienexperte des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker: OHB) unter die Lupe. Der Aktienkurs der OHB SE habe allein in Gneuss' finaler Produktionswoche 24% zugelegt. Jetzt stelle sich die Frage: Wie weit könne die Reise noch gehen? Nach dem abgeblasenen Börsenrückzug, lukrativen Großaufträgen und dem Aufstieg in SDAX und TECDAX stehe der Raumfahrtkonzern im Rampenlicht wie noch nie. In welchem Verhältnis stünden jetzt die Chancen zu den Risiken? Für den 12.11.2026 habe die OHB SE den 9M-Bericht angekündigt. Es werde erneut mit guten Zahlen und einem Wachstum in Höhe der Vorquartale gerechnet. Mit rasanteren Ergebnissteigerungen aus den jüngst gewonnenen Großaufträgen werde aber erst in späteren Perioden gerechnet. Die aktuellen Kursziele der Analysten würden zwischen EUR 250 und 360 liegen. Hinter den kühnsten Erwartungen stünden Hoffnungen auf eine Verfünffachung des Gewinns je Aktie bis 2030. Insofern sei die Aktie ein stark spekulativer Titel, in dem viel perspektivischer Optimismus eingepreist sei. Würden sich die Hoffnungen bewahrheiten, sei aber selbst auf dem gegenwärtig hohen Kursniveau perspektivisch noch eine stattliche Rendite drin. Die Positionierung des Unternehmens am Markt spreche in jedem Fall für OHB. (Ausgabe 11/2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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