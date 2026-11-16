Ölpreis zwischen Krieg und Überangebot: Drei US-Flugzeugträger, Trump will keinen Iran-Deal – warum Brent trotzdem fällt

Wie hoch ist der Ölpreis aktuell?

Am Montagmorgen, 16. November 2026, kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im Januar 95,74 Dollar, WTI rund 88 Dollar.

Warum fällt der Ölpreis trotz des Iran-Kriegs?

Weil das Angebot die Nachfrage inzwischen übersteigt. Die IEA erwartet für das laufende Quartal einen Überschuss von rund 2 Millionen Barrel pro Tag, Saudi-Arabien fördert so viel wie seit Jahren nicht.

Was erwarten Analysten?

Goldman Sachs rechnet bis 2027 mit allmählich weiter fallenden Preisen. Das ist eine Einschätzung der Bank, keine Prognose der Redaktion.