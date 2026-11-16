Wer nur auf die Schlagzeilen schaut, würde einen explodierenden Ölpreis erwarten. Die iranischen Revolutionsgarden melden einen Angriff auf einen US-Stützpunkt in Bahrain und Explosionen an Schiffen in der Straße von Hormus, zwei Tanker sollen auf Seeminen gelaufen sein. Am Sonntag erreichte mit der USS Theodore Roosevelt der dritte US-Flugzeugträger die Region. Und doch kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent zum Wochenstart nur 95,74 Dollar, die US-Sorte WTI rund 88 Dollar. Im November hat Brent rund ein Fünftel an Wert verloren. Der Grund: Am Ölmarkt schlägt das Angebot inzwischen die Angst.
Ölpreis zwischen Krieg und Überangebot: Drei US-Flugzeugträger, Trump will keinen Iran-Deal – warum Brent trotzdem fällt
Neue Angriffe am Golf, Minen in der Straße von Hormus, ein dritter US-Flugzeugträger in der Region – und trotzdem kostet ein Barrel Brent weniger als 96 Dollar. Im November hat der Ölpreis rund ein Fünftel verloren. Die große Öl-Analyse: Warum das Überangebot die Kriegsangst schlägt, was die IEA und Goldman Sachs erwarten, welche Aktien profitieren und welche Termine jetzt zählen.
Die Woche
Achterbahn nach Trumps Kehrtwende
Die vergangenen Tage zeigen, wie nervös der Markt ist. Bereits in der ersten Novemberwoche war Brent um rund 16 Prozent eingebrochen, so stark wie seit April 2020 nicht mehr. Am Montag vergangener Woche ließen Hoffnungen auf eine Waffenruhe den Preis um weitere 5,8 Prozent unter 94 Dollar fallen. Am Donnerstag dann die Kehrtwende: US-Präsident Donald Trump schrieb, die USA bräuchten keinen Deal mit dem Iran mehr, sie hätten dessen Geld und die Meerenge unter Kontrolle. Brent stieg daraufhin um 3,3 Prozent auf knapp 96 Dollar. Acht Monate nach Kriegsbeginn ist ein Ende damit wieder weniger absehbar – und dennoch bleibt der Preis weit unter den Spitzenwerten des Frühjahrs.
Die Ursache
Mehr Öl, als die Welt braucht
Die Internationale Energieagentur (IEA) meldete vergangene Woche, dass das weltweite Angebot erstmals seit Kriegsbeginn die Nachfrage übersteigt. Für das laufende Quartal rechnet sie mit einem Überschuss von rund 2 Millionen Barrel pro Tag. Die Analysten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass der Markt schon im Oktober in einen Angebotsüberschuss gerutscht ist, und erwarten bis 2027 allmählich weiter fallende Preise. Saudi-Arabien förderte im Oktober so viel wie seit Jahren nicht mehr, zudem senkten Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre offiziellen Verkaufspreise. Der Rohstoffstratege Jeffrey Currie verweist darauf, dass inzwischen beträchtliche Mengen aus dem Nahen Osten kommen. Teuer bleiben dagegen Versicherungen und Frachtraten für Tanker.
Das große Bild
Billigeres Öl gegen hohe Zinsen
Der Ölpreis ist mehr als ein Rohstoffpreis. Er entscheidet mit darüber, wie schnell die Inflation sinkt – und damit über die Zinsen.
Ein dauerhaft niedrigerer Ölpreis wäre die beste Nachricht, die Notenbanken derzeit bekommen können. Sinkende Energiepreise drücken die Inflation und könnten den Zinsdruck dämpfen, der zuletzt Gold, Bitcoin und Technologieaktien belastet hat. Für Industrie und Verbraucher in Europa wirkt billigeres Öl wie ein kleines Konjunkturprogramm. Doch der Markt bleibt anfällig: Ein ernsthafter Zwischenfall in der Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des weltweit gehandelten Öls fließt, könnte die Preise jederzeit wieder nach oben treiben. Am Donnerstag treffen sich Trump, Xi und Putin in Shenzhen, der Iran-Krieg steht auf der Agenda. Jedes Signal von dort dürfte am Ölmarkt sofort eingepreist werden.
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell?
Am Montagmorgen, 16. November 2026, kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im Januar 95,74 Dollar, WTI rund 88 Dollar.
Warum fällt der Ölpreis trotz des Iran-Kriegs?
Weil das Angebot die Nachfrage inzwischen übersteigt. Die IEA erwartet für das laufende Quartal einen Überschuss von rund 2 Millionen Barrel pro Tag, Saudi-Arabien fördert so viel wie seit Jahren nicht.
Was erwarten Analysten?
Goldman Sachs rechnet bis 2027 mit allmählich weiter fallenden Preisen. Das ist eine Einschätzung der Bank, keine Prognose der Redaktion.
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