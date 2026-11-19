Laut dpa-AFX begann Ende Februar ein Krieg von Israel und den USA gegen den Iran. Irans Streitkräfte blockierten danach lange faktisch die Straße von Hormus. Seit Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel wieder zu ermöglichen; das gelang teilweise. Nun melden die Revolutionsgarden neue Explosionen, die die Ölpreise stützen.

Politisch wird es zusätzlich angespannt: Laut Axios erwägt US-Präsident Donald Trump gemeinsam mit Israel eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gegen den Iran. Trump sagte dem Sender Fox News, es gebe Hinweise, dass sich der Iran mit chemischen und biologischen Waffen befasse (dpa-AFX). Das sind Aussagen, die die Agentur wiedergibt; Belege liegen nicht vor.