Der Ölpreis ist am Donnerstag zurück ins Plus gedreht: Brent zur Lieferung im Januar kostete um 16:19 Uhr MEZ 93,18 US-Dollar je Barrel, plus 1,34 Prozent (dpa-AFX). Auslöser sind neue Meldungen aus der Straße von Hormus: Die iranischen Revolutionsgarden berichteten erneut von Explosionen an zwei Schiffen. Laut der Nachrichtenagentur Tasnim sind zwei Supertanker mit jeweils mehr als vier Millionen Barrel Rohöl auf Seeminen gefahren. Dpa nennt das nicht als bestätigt. Für Anleger der Ölaktien und für den DAX bleibt die Frage, ob der Preis schneller auf Störungen reagiert als auf das Überangebot.
Ölpreis: Zwei Supertanker laufen laut Iran auf Seeminen, Brent steigt auf 93,18 Dollar – wie lange trägt das Überangebot die Ölaktien?
Die iranischen Revolutionsgarden melden Explosionen an zwei Tankern in der Straße von Hormus, Trump erwägt laut Axios neue Schläge. Brent legte am Donnerstag um 1,34 Prozent zu. Was das für Ölpreis, Ölaktien und den DAX bedeutet.
Die Lage
Was ist in der Straße von Hormus passiert?
Laut dpa-AFX begann Ende Februar ein Krieg von Israel und den USA gegen den Iran. Irans Streitkräfte blockierten danach lange faktisch die Straße von Hormus. Seit Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel wieder zu ermöglichen; das gelang teilweise. Nun melden die Revolutionsgarden neue Explosionen, die die Ölpreise stützen.
Politisch wird es zusätzlich angespannt: Laut Axios erwägt US-Präsident Donald Trump gemeinsam mit Israel eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gegen den Iran. Trump sagte dem Sender Fox News, es gebe Hinweise, dass sich der Iran mit chemischen und biologischen Waffen befasse (dpa-AFX). Das sind Aussagen, die die Agentur wiedergibt; Belege liegen nicht vor.
|Sorte
|Preis
|Veränderung
|Brent (Januar-Lieferung, 16:19 Uhr MEZ)
|93,18 Dollar
|+1,34 %
|Brent (Kursleiste, ohne Uhrzeit)
|92,79 Dollar
|+1,39 %
|WTI (Kursleiste, ohne Uhrzeit)
|83,13 Dollar
|+1,54 %
Der Brent-Stand von 16:19 Uhr stammt aus dem Text. Die Werte der Kursleiste sind ohne Zeitstempel und können davon abweichen.
Quelle: dpa-AFX/Ariva, 19.11.2026
Zwischen Krieg und Überangebot
Warum reagiert der Ölpreis nur begrenzt?
Die Internationale Energieagentur hatte Ende der vergangenen Woche laut dpa-AFX einen Rohöl-Überschuss prognostiziert, den neue Angriffe bremsen könnten. Florence Schmit, Energiestrategin der Rabobank, sagte gegenüber Bloomberg sinngemäß, die Versorgungslage sei noch nicht so entspannt, dass militärische Zwischenfälle in den Hintergrund treten. IEA-Chef Fatih Birol sieht laut dpa-AFX keinen glaubwürdigen Weg, dass die Energiewelt wieder so wird wie früher; die Krise habe viele Länder veranlasst, ihre Energiestrategie anzupassen.
Zur Einordnung: In unserer früheren Berichterstattung vom 19. November lag Brent im Tagesverlauf bei rund 92 Dollar, die Lagerbestände stiegen laut Bericht um 3,4 Millionen Barrel, und das WTI hatte zeitweise das Tief seit 26. August erreicht. Diese Werte stammen aus eigenen Artikeln; Primärquellen sind dort verlinkt.
Das große Bild
Was bedeutet das für Ölaktien, Airlines und den DAX?
Höhere Ölpreise stützen tendenziell die Erlöse der Ölaktien, belasten aber Kosten von Fluggesellschaften, Chemie- und Transportunternehmen. Wie die einzelnen Werte am Donnerstag reagierten, geht aus den gelesenen Quellen nicht hervor; Aussagen zu bestimmten Aktien wären Spekulation. Für den DAX, der am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten schloss (minus 1,06 Prozent, dpa-AFX), ist der Ölpreis nur ein Faktor neben der KI-Debatte und den US-Börsen. Der Euro als Importwährung spielt mit: Für Käufer in Euro verteuert ein schwächerer Euro das in Dollar gehandelte Öl; Kurswerte dazu liegen in den Quellen ohne Zeitstempel vor und sind hier nicht verwendet.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Weitere Meldungen zu den beiden Tankern und eine mögliche Bestätigung oder ein Dementi.
Entscheidungen der USA und Israels zu neuen Schlägen gegen den Iran.
Mittwoch, 25. November, 16:30 Uhr MEZ: wöchentlicher EIA-Ölbericht (dpa-AFX-Wochenvorschau).
FAQ
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Brent-Preis? Um 16:19 Uhr MEZ am 19. November lag Brent (Januar-Lieferung) bei 93,18 Dollar, plus 1,34 Prozent.
Was ist in der Straße von Hormus passiert? Die Revolutionsgarden meldeten Explosionen an zwei Tankern; laut Tasnim liefen sie auf Seeminen. Dpa nennt das nicht als bestätigt.
Wie reagieren Ölaktien? Die gelesenen Quellen nennen keine Kursbewegungen einzelner Ölaktien.
Was erwartet die IEA? Laut dpa-AFX hatte sie Ende der Vorwoche einen Rohöl-Überschuss für das dritte Quartal prognostiziert.
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