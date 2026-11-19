Der Krieg mit dem Iran sorgt weiter für Unsicherheit: Reuters verweist auf Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus, die den Preis stützen. Gleichzeitig laufen die Lieferungen durch die Meerenge wieder in etwa wie vor Kriegsbeginn. Das nimmt dem Markt einen Teil der Risikoprämie. Hinzu kommt der Blick auf die Notenbank: Höhere Fed-Zinsen dämpfen Konjunktur und Ölnachfrage, ein Argument, das Reuters ausdrücklich nennt.