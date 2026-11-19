Der Ölpreis steht unter Druck: Nach Reuters-Angaben (Yahoo Finance, 10:00 Uhr UTC) hielten sich die Preise am Donnerstag zunächst stabil, nachdem WTI am Mittwoch um 3,2 Prozent auf den tiefsten Stand seit dem 26. August gefallen war und Brent 1,3 Prozent verloren hatte. Als Gründe nennt Reuters den erwarteten Angebotsüberschuss, die Rückkehr der Rohöltransporte durch die Straße von Hormus auf ein Niveau nahe dem Vorkriegsstand und die Erwartung höherer US-Zinsen.
Ölpreis: WTI auf Tief seit 26. August, Hormus-Lieferungen fast wie vor dem Krieg - Was heißt das für Exxon, Chevron und Energieaktien?
Die US-Ölsorte WTI fiel am Mittwoch um 3,2 Prozent auf den tiefsten Stand seit dem 26. August, Brent verlor 1,3 Prozent. Laut Reuters normalisieren sich die Öltransporte durch die Straße von Hormus, höhere US-Zinsen belasten zusätzlich. Was Anleger bei Energieaktien beobachten.
Warum fällt der Ölpreis trotz Iran-Krieg?
Der Krieg mit dem Iran sorgt weiter für Unsicherheit: Reuters verweist auf Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus, die den Preis stützen. Gleichzeitig laufen die Lieferungen durch die Meerenge wieder in etwa wie vor Kriegsbeginn. Das nimmt dem Markt einen Teil der Risikoprämie. Hinzu kommt der Blick auf die Notenbank: Höhere Fed-Zinsen dämpfen Konjunktur und Ölnachfrage, ein Argument, das Reuters ausdrücklich nennt.
Laut dpa-AFX lagen Brent bei 92,14 US-Dollar (plus 0,19) und WTI bei 82,28 US-Dollar (minus 0,03); der Zeitpunkt dieser Werte ist nicht ausgewiesen. Der Yahoo-Finance-Ticker zeigte am Donnerstag vorbörslich für WTI Dezember 83,40 US-Dollar (plus 1,32 Prozent) um 13:27 Uhr UTC. Die Werte unterscheiden sich nach Zeitpunkt und Kontrakt.
Was heißt das für Exxon, Chevron und Energieaktien?
Sinkende Ölpreise belasten typischerweise die Gewinnerwartungen von Ölkonzernen. Für Exxon Mobil Aktie (ISIN: US30231G1022, FSE: XONA, NYSE: XOM), Chevron Aktie (ISIN: US1667641005, FSE: CHV, NYSE: CVX) und die europäischen Energiewerte lagen in den ausgewerteten Quellen keine konkreten Kursangaben vom Donnerstag vor; ein Zusammenhang mit der Ölpreisbewegung ist eine Einschätzung der Redaktion. Eine Marktübersicht für den Mittwoch nennt zudem einen Rückgang des Energiesektors im S&P 500 um 3,27 Prozent (Ideas Daily US, Werbung, 19.11.2026).
Was beobachten Anleger beim Ölpreis jetzt?
Die Lage in der Straße von Hormus und neue Berichte über Angriffe auf Schiffe.
Die Fed-Sitzung am 8./9. Dezember und die Erwartungen für höhere US-Zinsen.
Die Lagerbestandsdaten und Prognosen zum Angebotsüberschuss.
Die Kursentwicklung von Exxon, Chevron und europäischen Energieaktien.
FAQ zum Ölpreis
Wie stark fiel WTI zuletzt? Laut Reuters um 3,2 Prozent auf den tiefsten Stand seit dem 26. August.
Warum fällt der Ölpreis? Erwarteter Angebotsüberschuss, Hormus-Lieferungen nahe Vorkriegsniveau und höhere Zinserwartungen (Reuters).
Wie hoch ist der Brent-Preis? Laut dpa-AFX am Morgen 92,14 US-Dollar; der Zeitpunkt ist nicht ausgewiesen.
Welche Aktien sind betroffen? Ölkonzerne wie Exxon Mobil und Chevron sowie Energiewerte allgemein.
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