Am Ölmarkt ringen zwei Kräfte miteinander, und am Dienstag war der Kampf in Echtzeit zu besichtigen. Erst drückte die Sorge vor einem Überangebot die Nordseesorte Brent auf 85,70 Dollar und die US-Sorte WTI auf 79,20 Dollar – jeweils der tiefste Stand seit September. Dann kamen Berichte über Angriffe auf Schiffe nahe der Straße von Hormus, und die Preise drehten. Brent schloss 2,27 Prozent höher bei 91,40 Dollar, WTI 2,35 Prozent höher bei 82,05 Dollar. Heute um 16:30 Uhr deutscher Zeit liefert die US-Energiebehörde EIA die nächste Entscheidungshilfe: die wöchentlichen Lagerbestände.
Ölpreis vor der Entscheidung: Brent kämpft um 90 Dollar, heute kommen die US-Lagerdaten – Boden gefunden oder nächster Absturz?
Brent ist binnen eines Monats um rund 21 Prozent gefallen und am Dienstag zeitweise auf den tiefsten Stand seit September gerutscht – bis Angriffe auf Schiffe an der Straße von Hormus die Wende brachten. Um 16:30 Uhr meldet die US-Energiebehörde EIA die Lagerbestände, am 29. November tagt die OPEC+. Was die Zahlen für Ölpreis, Inflation und die Aktien von Shell, BP, Exxon Mobil und Lufthansa bedeuten können.
16:30 Uhr
Worauf es bei den Lagerdaten ankommt
In der Vorwoche hatte die EIA einen Aufbau der Rohölbestände um 3,4 Millionen Barrel auf 417,8 Millionen Barrel gemeldet, rund dreimal so viel wie erwartet. Die Benzinvorräte stiegen um 5,2 Millionen Barrel, der größte Wochenanstieg seit Januar. Für die neue Woche rechnen Analysten mit einem Plus von 1,3 Millionen Barrel bei Rohöl, 1,85 Millionen Barrel bei Benzin und 1,4 Millionen Barrel bei Destillaten. Einen ersten Hinweis gab am Dienstagabend der Branchenverband API: Er schätzt den Zuwachs bei Rohöl auf lediglich 126.000 Barrel, nach 5,3 Millionen Barrel in der Woche zuvor.
Bestätigt die EIA diese Verlangsamung, verlöre die These vom wachsenden Überangebot kurzfristig an Kraft. Ein erneut kräftiger Aufbau würde sie dagegen untermauern. Beachtung finden zudem die Auslastung der Raffinerien und die Exporte. Um 18:00 Uhr folgen die Erdgasvorräte – nach einem Preissprung um mehr als 15 Prozent am Dienstag ebenfalls ein Termin mit Gewicht.
Die Bären
Das Angebot kehrt zurück
Die Argumente für fallende Preise sind handfest. Die Förderung der OPEC+ stieg im Oktober um rund 2 Millionen Barrel auf 41,23 Millionen Barrel pro Tag und erreichte damit 97 Prozent des Niveaus vor dem Konflikt. Die US-Produktion liegt auf Rekordniveau. Die Internationale Energieagentur erwartet für das vierte Quartal statt eines Defizits nun einen Überschuss von 1,7 Millionen Barrel pro Tag. Saudi-Arabien hat seine Verkaufspreise für asiatische Kunden gesenkt – ein Zeichen, dass die Produzenten um Marktanteile kämpfen. Vom Jahreshoch im Frühjahr, als WTI bei knapp 113 Dollar schloss, ist der Preis weit entfernt.
Die Bullen
Hormus bleibt das Pulverfass
Dagegen steht die Geopolitik. Am Dienstagabend wurden Berichten zufolge drei Schiffe in der Straße von Hormus von Geschossen getroffen. Der Iran hat erklärt, die Meerenge erst wieder zu öffnen, wenn seine Bedingungen erfüllt sind. Eine normale Schifffahrt durch die wichtigste Ölroute der Welt gilt weiterhin als unmöglich. Brent notiert noch immer rund 22 Dollar über dem Niveau vor Kriegsbeginn. Jede Eskalation kann die Preise binnen Stunden nach oben treiben, zumal viele Marktteilnehmer zuletzt auf fallende Kurse gesetzt haben.
Die Folgen für Aktien
Ölkonzerne, Airlines, Inflation: wer am Ölpreis hängt
Für die Ölkonzerne ist der Preis die wichtigste Stellgröße der Gewinne. Das gilt für Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Symbol: R6C0, NYSE: SHEL) und BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Symbol: BPE5, NYSE: BP) ebenso wie für Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Symbol: XONA, NYSE: XOM). Auf der anderen Seite stehen die Verbraucher von Öl: Für Fluggesellschaften wie die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Symbol: LHA, US-Symbol: DLAKY) ist Kerosin einer der größten Kostenblöcke, fallende Preise entlasten die Marge.
Am wichtigsten ist der Ölpreis derzeit aber für die Zinsen. Energie ist der Haupttreiber der Inflation, die die Notenbanken zu Zinserhöhungen zwingt. Ein nachhaltig fallender Ölpreis wäre deshalb auch eine gute Nachricht für den Gesamtmarkt – und ein Thema, das heute um 14:30 Uhr mit der US-PCE-Inflation unmittelbar zusammenhängt.
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wo steht der Ölpreis aktuell?
Brent schloss am Dienstag, 24. November 2026, bei 91,40 Dollar je Barrel, WTI bei 82,05 Dollar. Im Tagesverlauf waren beide Sorten auf den tiefsten Stand seit September gefallen.
Wann kommen die Ölbestände der EIA?
Am Mittwoch, 25. November, um 16:30 Uhr deutscher Zeit. Erwartet wird ein Aufbau der Rohöllager um 1,3 Millionen Barrel.
Warum ist der Ölpreis zuletzt gefallen?
Weil das Angebot schneller zurückkehrt als erwartet: Die OPEC+ fördert wieder fast so viel wie vor dem Konflikt, die US-Produktion liegt auf Rekordniveau, und die Lager füllen sich.
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