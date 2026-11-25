Wo steht der Ölpreis aktuell?

Brent schloss am Dienstag, 24. November 2026, bei 91,40 Dollar je Barrel, WTI bei 82,05 Dollar. Im Tagesverlauf waren beide Sorten auf den tiefsten Stand seit September gefallen.

Wann kommen die Ölbestände der EIA?

Am Mittwoch, 25. November, um 16:30 Uhr deutscher Zeit. Erwartet wird ein Aufbau der Rohöllager um 1,3 Millionen Barrel.

Warum ist der Ölpreis zuletzt gefallen?

Weil das Angebot schneller zurückkehrt als erwartet: Die OPEC+ fördert wieder fast so viel wie vor dem Konflikt, die US-Produktion liegt auf Rekordniveau, und die Lager füllen sich.