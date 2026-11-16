Am Ölmarkt laufen in dieser Woche zwei Geschichten gleichzeitig. Die eine handelt vom Krieg: Die iranischen Revolutionsgarden melden Angriffe am Golf und Minen in der Straße von Hormus, mit der USS Theodore Roosevelt ist der dritte US-Flugzeugträger in der Region eingetroffen, und im Jemen stehen die proiranischen Huthis 60 Kilometer vor Aden. Die andere handelt von Diplomatie: Am Donnerstag wollen Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin in Shenzhen auch über den Iran-Krieg sprechen. Brent kostete am Montagmorgen 95,74 Dollar je Barrel. Was am Donnerstag gesagt – oder verschwiegen – wird, kann den Preis in beide Richtungen bewegen.
Ölpreis vor dem Shenzhen-Gipfel: Der Iran-Krieg kommt auf den Tisch – was ein Signal aus China für Brent, Ölkonzerne und Airlines bedeutet
Drei US-Flugzeugträger am Golf, Minen in der Straße von Hormus, Huthis vor Aden – und am Donnerstag sprechen Trump, Xi und Putin in Shenzhen auch über den Iran-Krieg. Der Ölpreis hat im November schon rund ein Fünftel verloren. Die Analyse: Welche Rolle China und Russland im Ölpoker spielen, welche Szenarien es für Brent gibt und welche Aktien besonders stark auf den Gipfel reagieren dürften.
Die Akteure
Drei Großmächte, drei Ölinteressen
USA: Druck auf Teheran
Trump erklärte in der vergangenen Woche, die USA bräuchten keinen Deal mit dem Iran mehr. Ein US-Beamter kündigte an, das Thema in Shenzhen anzusprechen, einen Durchbruch erwarte man aber nicht.
China: Größter Ölimporteur
Peking ist auf stabile Lieferungen aus dem Golf angewiesen. Ein langer Krieg mit gestörten Seewegen widerspricht seinen wirtschaftlichen Interessen.
Russland: Profiteur hoher Preise
Für Moskau sind hohe Ölpreise eine Einnahmequelle. Ein Ende des Iran-Kriegs mit fallenden Preisen wäre für den russischen Haushalt ein Nachteil.
Diese Interessenlage macht den Gipfel für den Ölmarkt so spannend. China ist der wichtigste Abnehmer iranischen Öls und könnte als Vermittler eine Rolle spielen. Russland dagegen profitiert von jeder Risikoprämie. Ob aus Shenzhen ein gemeinsames Signal zur Deeskalation kommt, ist offen – die Erwartungen sind auf allen Seiten niedrig.
Der Markt
Das Angebot schlägt die Angst – noch
Dass der Ölpreis trotz Krieg fällt, hat einen einfachen Grund: Es ist schlicht genug Öl da.
Die Internationale Energieagentur rechnet für das laufende Quartal mit einem Angebotsüberschuss von rund 2 Millionen Barrel pro Tag – erstmals seit Kriegsbeginn übersteigt das Angebot die Nachfrage. Saudi-Arabien förderte im Oktober so viel wie seit Jahren nicht, die Exporte vom Golf erholen sich. Goldman Sachs erwartet bis 2027 allmählich weiter fallende Preise. Allein in der ersten Novemberwoche brach Brent um rund 16 Prozent ein. Doch der Markt bleibt anfällig: Ein ernster Zwischenfall in der Straße von Hormus könnte die Lage jederzeit drehen.
Szenarien
Was Shenzhen für Brent bedeuten kann
Entspannung
Ein gemeinsames Signal zu einer Verhandlungslösung würde die Kriegsprämie weiter abbauen. Bei bereits hohem Angebot könnte Brent dann zusätzlichen Druck bekommen.
Status quo
Ohne konkrete Ergebnisse bestimmen Angebot, Lagerdaten und Zwischenfälle am Golf weiter den Preis.
Eskalation
Scheitert die Diplomatie sichtbar und eskaliert die Lage am Golf, könnte die Risikoprämie schnell zurückkehren.
Das große Bild
Öl entscheidet über Inflation und Zinsen
Für die Börse ist der Ölpreis mehr als ein Rohstoffpreis. Er bestimmt mit, wie schnell die Inflation sinkt – und damit, wie stark die US-Notenbank und die EZB im Dezember an der Zinsschraube drehen müssen. Ein dauerhaft niedrigerer Ölpreis wäre ein Geschenk für die Notenbanken und ein kleines Konjunkturprogramm für Europa. Deshalb schaut nicht nur der Rohstoffmarkt nach Shenzhen, sondern der gesamte Aktienmarkt.
Häufige Fragen zum Ölpreis und dem Shenzhen-Gipfel
Wird in Shenzhen über den Iran-Krieg gesprochen?
Ja, laut US-Regierung soll der Iran-Krieg Thema sein. Einen Durchbruch erwartet Washington aber nicht.
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell?
Am Montagmorgen, 16. November 2026, kostete ein Barrel Brent 95,74 Dollar.
Warum fällt der Ölpreis trotz Krieg?
Weil das Angebot die Nachfrage übersteigt. Die IEA erwartet einen Überschuss von rund 2 Millionen Barrel pro Tag.
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