Ölpreis vor dem Shenzhen-Gipfel: Der Iran-Krieg kommt auf den Tisch – was ein Signal aus China für Brent, Ölkonzerne und Airlines bedeutet

Am Ölmarkt laufen in dieser Woche zwei Geschichten gleichzeitig. Die eine handelt vom Krieg: Die iranischen Revolutionsgarden melden Angriffe am Golf und Minen in der Straße von Hormus, mit der USS Theodore Roosevelt ist der dritte US-Flugzeugträger in der Region eingetroffen, und im Jemen stehen die proiranischen Huthis 60 Kilometer vor Aden. Die andere handelt von Diplomatie: Am Donnerstag wollen Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin in Shenzhen auch über den Iran-Krieg sprechen. Brent kostete am Montagmorgen 95,74 Dollar je Barrel. Was am Donnerstag gesagt – oder verschwiegen – wird, kann den Preis in beide Richtungen bewegen.