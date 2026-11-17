Laut Trading Economics trafen am Montag zwei Tanker in der Straße von Hormus auf Minen, am Dienstag folgte ein weiterer Treffer nördlich von Khasab im Oman. Iran hatte am Wochenende eine US-Hubschrauberbasis in Bahrain angegriffen. Doch die Exporte aus der Golfregion erholen sich: Laut einer Analyse von Mirae Asset Sharekhan im Business Standard erreichten die Rohölausfuhren der Golfstaaten im Oktober 15 Millionen Barrel pro Tag. Saudi-Arabien und die Emirate senkten zudem ihre offiziellen Verkaufspreise.

Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte am Freitag den Ton gesetzt. Laut Reuters rechnet sie im vierten Quartal mit einem globalen Angebot von rund 105 Millionen Barrel pro Tag – etwa 1,7 Millionen mehr als die Nachfrage. Zuvor hatte die Agentur noch ein Defizit erwartet. Für 2027 nennt die IEA laut Business Standard ein Angebot von 108,1 Millionen Barrel pro Tag bei einer Nachfrage von 104,3 Millionen.