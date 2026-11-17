Der Ölpreis sucht nach dem Absturz vom Wochenbeginn Halt: Die Nordseesorte Brent kostete am Dienstag um 09:58 Uhr MEZ laut finanzen.net 92,32 Dollar je Barrel, ein Minus von 0,1 Prozent – am Montag war Brent laut CNBC um 3,55 Prozent auf 92,44 Dollar eingebrochen. Der Markt handelt die Angst vor einer Ölschwemme. Doch eine Zahl passt nicht ins Bild der Entspannung: Die strategische Ölreserve der USA ist so leer wie seit 1982 nicht mehr.
Ölpreis: US-Notreserve so leer wie seit 1982 nicht, die IEA warnt vor der Ölschwemme – wie gefährlich ist der fehlende Puffer?
Brent pendelt am Dienstag um 92 Dollar, nach dem Einbruch vom Montag. Der Markt fürchtet den Überschuss – doch die strategische Ölreserve der USA ist auf 276,4 Millionen Barrel geschrumpft, den tiefsten Stand seit 1982. Während in der Straße von Hormus weiter Tanker auf Minen laufen, fehlt der wichtigste Notfallpuffer der Welt. Was das für den Ölpreis und Ölaktien bedeutet.
Ölpreis aktuell
Warum fällt der Ölpreis, obwohl am Golf weiter Tanker explodieren?
Die Nachrichtenlage am Persischen Golf ist alles andere als ruhig. Trotzdem überwiegt am Ölmarkt derzeit eine einzige Erzählung: Es kommt zu viel Öl zurück.
Laut Trading Economics trafen am Montag zwei Tanker in der Straße von Hormus auf Minen, am Dienstag folgte ein weiterer Treffer nördlich von Khasab im Oman. Iran hatte am Wochenende eine US-Hubschrauberbasis in Bahrain angegriffen. Doch die Exporte aus der Golfregion erholen sich: Laut einer Analyse von Mirae Asset Sharekhan im Business Standard erreichten die Rohölausfuhren der Golfstaaten im Oktober 15 Millionen Barrel pro Tag. Saudi-Arabien und die Emirate senkten zudem ihre offiziellen Verkaufspreise.
Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte am Freitag den Ton gesetzt. Laut Reuters rechnet sie im vierten Quartal mit einem globalen Angebot von rund 105 Millionen Barrel pro Tag – etwa 1,7 Millionen mehr als die Nachfrage. Zuvor hatte die Agentur noch ein Defizit erwartet. Für 2027 nennt die IEA laut Business Standard ein Angebot von 108,1 Millionen Barrel pro Tag bei einer Nachfrage von 104,3 Millionen.
Die Notreserve
Wie leer ist die US-Ölreserve wirklich?
Hier liegt der Kern der Geschichte. Die Strategic Petroleum Reserve (SPR), in Salzkavernen an der US-Golfküste gelagert, fiel laut Daten des US-Energieministeriums, die Reuters am 16. November meldete, auf 276,4 Millionen Barrel – den niedrigsten Stand seit 1982.
Der Hintergrund: Nachdem eine militärische Eskalation zwischen den USA, Israel und Iran Ende Februar den Tankerverkehr durch die Straße von Hormus weitgehend lahmgelegt hatte, koordinierte die IEA laut einer Analyse des Atlantic Council eine Freigabe von 400 Millionen Barrel aus den Reserven ihrer Mitgliedsländer. Die USA sagten 172 Millionen Barrel zu. Brent war laut Atlantic Council zum Jahresstart noch bei rund 61 Dollar gestartet, durchbrach am 12. März die Marke von 100 Dollar und beendete das erste Quartal bei 118 Dollar.
Zum Vergleich: Die genehmigte Kapazität der Reserve liegt laut Atlantic Council bei 713,5 Millionen Barrel, der Höchststand wurde Ende 2009 mit 726,6 Millionen Barrel erreicht. Der Puffer ist also auf weniger als 40 Prozent seiner Kapazität geschrumpft. Die Wiederauffüllung ist mühsam: Die Freigaben liefen überwiegend als Tauschgeschäfte, das geliehene Öl soll mit Aufschlag zurückfließen – doch das dauert viele Monate, und für direkte Käufe hat der Kongress bislang nur einen Bruchteil der benötigten Mittel bereitgestellt.
Der Markt preist die Ölschwemme ein – aber nicht das Risiko, dass im nächsten Schock der Puffer fehlt. Für den Ölpreis bedeutet das eine asymmetrische Lage: Kurzfristig drückt das Überangebot, doch jede neue Störung am Golf trifft auf eine Welt mit deutlich weniger Reserven als zu Jahresbeginn.
|Zeitpunkt
|Brent je Barrel
|Anlass
|Jahresbeginn
|rund 61 $
|vor der Hormus-Krise
|12. März
|über 100 $
|Tankerverkehr weitgehend gestoppt
|Ende 1. Quartal
|118 $
|Höhepunkt der Versorgungsangst
|30. Oktober
|117 $
|Schlusskurs
|16. November
|92,44 $
|–3,55 % nach IEA-Überschusswarnung
|17. November, 09:58 MEZ
|92,32 $
|Stabilisierung
Quelle: Atlantic Council (Q1), Business Standard (30.10.), FinanceFeeds/CNBC (Nov.), finanzen.net (17.11.)
Ölpreis Prognose
Was erwarten Banken für den Ölpreis 2027?
Die Analysten sehen überwiegend fallende Preise. Goldman Sachs rechnet laut CNBC (Bericht vom 16. November) damit, dass Brent 2027 im Schnitt 88 Dollar kostet und bis Dezember 2027 auf 78 Dollar fällt, weil der Markt in den Überschuss zurückkehrt. Mohammed Imran von Mirae Asset Sharekhan erwartet laut Business Standard (17. November) Dated Brent Ende 2027 bei rund 78 Dollar, mit einer Spanne von 75 bis 85 Dollar. aktiencheck.de gibt keine eigene Preisprognose ab.
Ein Faktor könnte die Rechnung durchkreuzen: die OPEC+. Die OPEC prüfte am Montag in einer Online-Sitzung die maximalen Förderkapazitäten ihrer Mitglieder, die die Quoten für 2027 bestimmen sollen. Am 29. November tagen die Minister der OPEC+. Ein Signal zur Zurückhaltung könnte die Überschussrechnung schnell verändern.
Ölaktien
Was bedeutet der Ölpreis für Shell, BP und Exxon?
Für integrierte Ölkonzerne wie Shell, BP, TotalEnergies oder Exxon Mobil ist Brent um 92 Dollar weiterhin ein komfortables Niveau – deutlich über dem Jahresstart. Doch die Börse handelt den Ölpreis von morgen: Setzen sich die Prognosen um 80 Dollar durch, schrumpfen die Spielräume für Sonderausschüttungen und Rückkäufe. Gleichzeitig profitieren Raffinerien und Fluggesellschaften von niedrigeren Rohölkosten, und für Verbraucher in Deutschland könnte der Rückgang an der Zapfsäule Entlastung bringen.
Termine
Worauf müssen Öl-Anleger diese Woche achten?
Mittwoch, 18. November: EIA-Lagerdaten
Der wöchentliche US-Ölbericht zeigt neben den kommerziellen Beständen auch, ob die Notreserve weiter schrumpft.
Mittwoch: Fed-Protokoll
Eine erwartete Zinserhöhung im Dezember stärkt den Dollar und kann Rohstoffe zusätzlich belasten.
29. November: OPEC+-Ministertreffen
Hier fällt die Entscheidung über die Förderpolitik für 2027.
Straße von Hormus
Jeder neue Zwischenfall kann den Kriegsaufschlag beim Ölpreis zurückbringen.
FAQ
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Brent kostete am Dienstag um 09:58 Uhr MEZ laut finanzen.net 92,32 Dollar je Barrel, WTI um 10:07 Uhr MEZ 85,72 Dollar.
Warum ist die US-Ölreserve so niedrig? Die USA sagten im Rahmen einer IEA-koordinierten Freigabe nach der Hormus-Krise 172 Millionen Barrel zu. Laut US-Energieministerium liegt die Reserve nun bei 276,4 Millionen Barrel, dem tiefsten Stand seit 1982.
Gibt es eine Ölpreis Prognose für 2027? Goldman Sachs nennt laut CNBC einen Brent-Durchschnitt von 88 Dollar für 2027 und 78 Dollar bis Dezember 2027. aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab.
Wann entscheidet die OPEC+ über ihre Förderung? Das nächste Ministertreffen der OPEC+ findet am 29. November statt.
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