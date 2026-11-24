Der Ölpreis gibt weiter nach: Brent kostete am Dienstagmorgen um 08:09 Uhr MEZ 88,76 Dollar je Barrel und lag damit gut 0,7 Prozent unter dem Vortag, nachdem die Sorte am Montagmorgen zeitweise noch über 93 Dollar notiert hatte. WTI rutschte laut Irish Times unter 80 Dollar. Der Grund: Anleger setzen auf ein Ende des fast neunmonatigen Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Für den DAX, der am Montag um 2,2 Prozent auf 25.337,27 Punkte gestiegen ist, sind niedrigere Energiepreise ein Rückenwind. Für Ölaktien wie die Shell Aktie, die TotalEnergies Aktie oder die Exxon Mobil Aktie ist es eher Gegenwind.
Ölpreis und Iran-Gespräche: Brent unter 89 Dollar, WTI unter 80 – Vance trifft Katars Premier, Teheran stellt Bedingungen – wer gewinnt, wenn der Krieg endet?
Brent notiert am Dienstagmorgen bei 88,76 Dollar, nach über 93 Dollar am Montag. Auslöser ist vorsichtiger Optimismus im fast neunmonatigen Iran-Konflikt. Was Teheran und Washington verlangen und was das für Ölaktien, Airlines und den DAX bedeuten kann.
Was ist passiert?
Warum fällt der Ölpreis – und was wurde verhandelt?
Laut dem Nachrichtenportal Axios, auf das sich Irish Times und AWP berufen, hat US-Vizepräsident JD Vance den Premierminister von Katar getroffen. Katar gilt in dem Konflikt als Vermittler. Wie AWP/cash.ch berichtet, ist Brent in diesem Monat stark gefallen, nachdem Präsident Donald Trump nach den Kongresswahlen von erneuten Angriffen abgesehen hat. Trump hat laut denselben Berichten gedroht, die Angriffe im kommenden Jahr wieder aufzunehmen, falls die Gespräche scheitern. Am Montag verlor Brent nach Angaben der Irish Times mehr als 3 Prozent.
Die Verhandlungslinien sind nach den vorliegenden Berichten klar benannt, aber noch weit voneinander entfernt:
|Seite
|Forderung laut Berichten
|Iran (Teheran)
|Aufhebung der US-Seeblockade der iranischen Häfen, Lockerung der Sanktionen, Freigabe eingefrorener Vermögen – erst danach soll die Straße von Hormus wieder vollständig geöffnet werden
|USA (Washington)
|Zugeständnisse beim iranischen Atomprogramm
|Vermittler Katar
|Gespräche mit US-Vizepräsident Vance (Quelle: Axios)
Quelle: Irish Times, 24.11.2026, 06:52 Uhr; AWP/cash.ch, 24.11.2026, 08:09 Uhr MEZ
Das Angebot
Wie viel Öl fließt trotz der Angriffe auf Tanker – und droht ein Überangebot?
Trotz Angriffen auf Tanker in der Straße von Hormus sind die Rohölexporte aus dem Persischen Golf zuletzt gestiegen. Das nimmt dem Markt einen Teil der Angstprämie. Hinzu kommt der Ausblick der Institutionen: Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet laut Irish Times, dass der Markt noch in diesem Quartal in einen Überschuss kippt, Goldman Sachs warnt vor einem möglichen Überangebot im nächsten Jahr. Robert Yawger von Mizuho Securities USA sieht nach Darstellung von AWP Angebot, Nachfrage und Geopolitik gleichermaßen in Richtung eines Abwärtstrends zeigen.
Börse und Anleger
Welche Aktien reagieren auf einen fallenden Ölpreis – und welche leiden?
Ein niedrigerer Ölpreis wirkt an der Börse nicht für alle gleich. Die folgende Übersicht beschreibt die üblichen Wirkungsrichtungen; sie ist keine Prognose von aktiencheck.de, und die tatsächliche Kursreaktion hängt von vielen weiteren Faktoren ab.
|Branche
|Typische Wirkung
|Beispiele
|Ölkonzerne
|Erlöse je Barrel sinken, Gegenwind
|Shell Aktie, TotalEnergies Aktie, Exxon Mobil Aktie, BP Aktie
|Airlines und Reiseanbieter
|Kerosinkosten sinken, Entlastung
|Lufthansa Aktie, Air France-KLM Aktie
|Chemie und Industrie
|Rohstoff- und Energiekosten sinken, Entlastung
|BASF Aktie, Evonik Aktie
|Transport und Logistik
|Treibstoffkosten sinken, Entlastung
|Containerreeder, Speditionen
|Energiedienstleister
|Investitionsbereitschaft der Förderer kann sinken
|Ölfeld-Dienstleister, Rohrhersteller
Allgemeine Wirkungslogik, keine Aussage über künftige Kurse einzelner Aktien.
Für den DAX zählt zudem die Zinsseite. Fallende Energiepreise dämpfen die Inflationserwartung und können damit den Druck auf die Notenbanken mildern, die zuletzt Zinserhöhungen angedeutet haben. Das ist ebenfalls eine Einschätzung der Redaktion und nicht durch die zitierten Quellen belegt.
Was Anleger beobachten
Welche Termine und Signale zählen jetzt – für Öl, DAX und Zinsen?
Entscheidend ist, ob aus den Kontakten über Katar konkrete Schritte werden. Ein Signal wäre ein Fahrplan für die Öffnung der Straße von Hormus oder erste Lockerungen bei der Seeblockade. Umgekehrt würden neue Angriffe auf Tanker oder ein Abbruch der Gespräche die Risikoprämie zurückbringen. Am Dienstag stehen außerdem der ifo-Geschäftsklimaindex um 10:00 Uhr und das US-Verbrauchervertrauen um 16:00 Uhr auf dem Kalender (Tagesvorschau Dow Jones Newswires, 23.11.2026), die gemeinsam mit dem Ölpreis die Stimmung an den Märkten prägen.
Häufige Fragen
FAQ: Ölpreis, Iran und Börse
Wie hoch ist der Brent-Ölpreis aktuell? Brent (Lieferung Januar) lag am Dienstag, 24.11.2026, um 08:09 Uhr MEZ bei 88,76 Dollar je Barrel (AWP/cash.ch). Am Montagmorgen waren es zeitweise über 93 Dollar.
Warum fällt der Ölpreis im Iran-Konflikt? Anleger setzen auf ein Ende des fast neunmonatigen Konflikts, nachdem Trump von neuen Angriffen abgesehen hat und US-Vizepräsident Vance mit Katars Premier gesprochen hat. Zudem steigen die Exporte aus dem Golf.
Was fordert der Iran? Laut Berichten die Aufhebung der US-Seeblockade, Sanktionslockerungen und die Freigabe eingefrorener Vermögen, bevor die Straße von Hormus wieder vollständig geöffnet wird. Washington verlangt Zugeständnisse beim Atomprogramm.
Welche Aktien sind vom Ölpreis betroffen? Ölaktien wie die Shell Aktie oder die Exxon Mobil Aktie sind typischerweise direkt betroffen, Airline-Aktien wie die Lufthansa Aktie und Chemiewerte wie die BASF Aktie über die Kostenseite. Das ist eine allgemeine Wirkungslogik und keine Kursprognose.
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