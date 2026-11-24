Laut dem Nachrichtenportal Axios, auf das sich Irish Times und AWP berufen, hat US-Vizepräsident JD Vance den Premierminister von Katar getroffen. Katar gilt in dem Konflikt als Vermittler. Wie AWP/cash.ch berichtet, ist Brent in diesem Monat stark gefallen, nachdem Präsident Donald Trump nach den Kongresswahlen von erneuten Angriffen abgesehen hat. Trump hat laut denselben Berichten gedroht, die Angriffe im kommenden Jahr wieder aufzunehmen, falls die Gespräche scheitern. Am Montag verlor Brent nach Angaben der Irish Times mehr als 3 Prozent.

Die Verhandlungslinien sind nach den vorliegenden Berichten klar benannt, aber noch weit voneinander entfernt: