Die britische Seeschifffahrtsbehörde UKMTO meldete laut Reuters (über Arab News, 19.11.2026), ein ausfahrender Tanker sei in den Maschinenraum getroffen worden, etwa sechs Seemeilen nördlich von Khasab. Die Besatzung ist wohlauf, über den Schaden ist nichts bekannt. Einen Tag zuvor war ein Schiff des Betreibers ADNOC rund 13 Seemeilen nördlich von Khasab getroffen worden; dabei wurde ein Besatzungsmitglied vermisst, elf wurden verletzt. Zuvor hatte es den Flüssiggastanker Tara Gas getroffen, dessen Crew das Schiff verließ.

Das Muster ist für den Markt nicht neu: Seit Monaten sorgt die Lage rund um die Straße von Hormus für eine Risikoprämie im Ölpreis. Ob sie anhält, hängt davon ab, ob Lieferungen tatsächlich ausfallen. Nach LSEG-Schiffsdaten, die aktien.news zitiert, kehrt der Schiffsverkehr in Hormus nicht zur Normalität zurück.