Der Ölpreis bleibt zwischen zwei Kräften gefangen. Ein Tanker wurde in der Nacht zum Donnerstag etwa sechs Seemeilen nördlich von Khasab im Oman von einem unbekannten Geschoss im Maschinenraum getroffen, und der WTI-Preis erholte sich laut FXStreet wieder über 82 Dollar. Auf der anderen Seite wachsen die US-Lagerbestände, und die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet mit einem Überangebot am Ölmarkt. Brent, die Nordsee-Referenz, lag am Mittwoch im Asien-Handel bei 92,53 Dollar.
Ölpreis: Neuer Tanker-Treffer vor Oman, WTI wieder über 82 Dollar – gewinnt das Überangebot oder das Hormus-Risiko?
Ein Tanker wird nahe Khasab von einem Geschoss getroffen, der WTI-Ölpreis erholt sich über 82 Dollar. Gleichzeitig wachsen die US-Lagerbestände, die IEA sieht ein Überangebot im vierten Quartal – was Anleger beim Ölpreis und bei Ölaktien jetzt beobachten.
Ölpreis aktuell
Was ist vor der Küste Omans passiert?
Die britische Seeschifffahrtsbehörde UKMTO meldete laut Reuters (über Arab News, 19.11.2026), ein ausfahrender Tanker sei in den Maschinenraum getroffen worden, etwa sechs Seemeilen nördlich von Khasab. Die Besatzung ist wohlauf, über den Schaden ist nichts bekannt. Einen Tag zuvor war ein Schiff des Betreibers ADNOC rund 13 Seemeilen nördlich von Khasab getroffen worden; dabei wurde ein Besatzungsmitglied vermisst, elf wurden verletzt. Zuvor hatte es den Flüssiggastanker Tara Gas getroffen, dessen Crew das Schiff verließ.
Das Muster ist für den Markt nicht neu: Seit Monaten sorgt die Lage rund um die Straße von Hormus für eine Risikoprämie im Ölpreis. Ob sie anhält, hängt davon ab, ob Lieferungen tatsächlich ausfallen. Nach LSEG-Schiffsdaten, die aktien.news zitiert, kehrt der Schiffsverkehr in Hormus nicht zur Normalität zurück.
Angebot und Nachfrage
Wie stark drückt das Überangebot auf den Ölpreis?
Das American Petroleum Institute meldete für die Woche bis 13. November einen Anstieg der US-Rohölvorräte um 5,28 Millionen Barrel, bei Benzin um 5,12 Millionen und bei Destillaten um 351.000 Barrel. Der Brent-WTI-Abstand erreichte nach aktien.news den größten Wert seit mehr als zwei Wochen, weil sich an der US-Golfküste die Lager füllen. Die IEA sieht laut investing.com im vierten Quartal ein Angebot von 105 Millionen Barrel pro Tag, rund 1,7 Millionen mehr als die Nachfrage. Dazu sollen bis Ende Februar 71 Millionen Barrel aus IEA-Notreserven an den Markt gelangen.
|Messgröße
|Stand
|Zeitpunkt / Quelle
|Brent (Januar-Future)
|92,53 USD
|Mittwoch, Asien-Handel
|WTI
|84,77 USD, -1,4 %
|Mittwoch, Asien-Handel
|WTI
|über 82 USD
|19.11., früh (FXStreet)
|Brent am 16.11.
|93,55 USD, -2,39 %
|15:44 Uhr MEZ (investing.com)
|US-Rohöllager (API)
|+5,28 Mio. Barrel
|Woche bis 13.11.
Zeitpunkte unterscheiden sich; die Werte sind nur bedingt vergleichbar.
Quelle: aktien.news, 18.11.2026; FXStreet, 19.11.2026; investing.com, 16.11.2026
Treiber
Welche Rolle spielen Dollar und Zinsen für den Ölpreis?
Ein starker Dollar und die erwartete Zinserhöhung der Fed belasten Rohstoffe insgesamt, weil sie Öl für Käufer außerhalb der USA verteuern. Das Fed-Protokoll vom Mittwochabend hat diese Erwartung nach Berichten bestätigt; mehr dazu in unserem Goldpreis-Artikel. Für den Ölmarkt zählt zusätzlich die Konjunktur: Schwache US-Daten wie der Rückgang der Industrieproduktion um 0,4 Prozent im Oktober drücken die Nachfrageerwartung.
Ölaktien
Was heißt das für Exxon, Chevron, Shell und BP?
Ölaktien wie Exxon, Chevron, Shell, BP oder TotalEnergies profitieren von hohen Preisen, leiden aber unter dem Überangebot. Eine einheitliche Reaktion gab es bis zum Morgen nicht; Kurse dieser Werte lagen uns zum Zeitpunkt der Recherche nicht belastbar vor. Wichtiger als der Tagesausschlag ist für die Konzerne, ob der Preis ihre Kostenbasis und Ausschüttungen trägt. Chevron stand am Mittwoch bereits unter Druck, mehr dazu in unserer Berichterstattung zum Dow Jones.
Termine
Was beobachten Anleger beim Ölpreis jetzt?
Das Treffen von Trump, Xi und Putin am Donnerstag, das auch Energie- und Handelsfragen berühren dürfte.
Die Baker-Hughes-Bohrturmzahlen am Freitag, 20. November, um 19:00 Uhr MEZ.
Die wöchentlichen US-Lagerdaten von API und EIA in der kommenden Woche.
Weitere Zwischenfälle in der Straße von Hormus und die Reaktion der Versicherer.
FAQ
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Brent lag am Mittwoch im Asien-Handel bei 92,53 Dollar, WTI bei 84,77 Dollar; am frühen Donnerstag erholte sich WTI laut FXStreet über 82 Dollar.
Warum steigt der Ölpreis trotz Überangebot? Angriffe auf Tanker nahe Hormus erhöhen die Risikoprämie, auch wenn Angebot und Lager eher bremsen.
Was ist der Unterschied zwischen Brent und WTI? Brent ist die europäische Nordsee-Sorte, WTI die US-Referenz. Beide notieren in Dollar je Barrel.
Wirken sich die Lagerdaten auf den Ölpreis aus? Ja, steigende US-Vorräte deuten auf ein reichliches Angebot hin und drücken den Preis.
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