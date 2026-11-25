Der Ölmarkt steht zwischen zwei Kräften: Auf der einen Seite die Straße von Hormus, wo der Iran erneut Explosionen an Tankern gemeldet hat, auf der anderen ein wachsendes Überangebot. Brent kostete am Mittwoch um 15:24 Uhr MEZ 92,59 US-Dollar (plus 1,30 Prozent), nachdem der Preis am Morgen zeitweise unter 90 Dollar gefallen war. Im Monatsvergleich liegt Brent trotzdem um mehr als 20 Prozent im Minus. Am Sonntag, 29. November, trifft sich die OPEC+, und der Markt fragt, ob die Förderländer den Überschuss weiter laufen lassen.
Ölpreis: Hormus-Risiko gegen Überangebot – Brent bei 92 Dollar, OPEC+ pumpt fast wie vor dem Krieg – wer setzt sich bis Sonntag durch?
Brent kostet rund 92 Dollar, obwohl der Rohölmarkt vor einem Überschuss steht: Die OPEC+ fördert wieder fast so viel wie vor dem Konflikt, die USA liefern Rekordmengen. Gegen das Hormus-Risiko stehen 1,7 Millionen Barrel Überangebot pro Tag. Was Anleger bei Exxon, Shell und Airlines beobachten.
Steckbrief
- Brent, Schluss 24.11.
- 91,40 USD (+2,27 %)
- WTI, Schluss 24.11.
- 82,05 USD (+2,35 %)
- Tagestief 24.11.
- Brent 85,70 USD, WTI 79,20 USD (tiefste Stände seit September)
- Brent im November
- Minus von mehr als 20 %
Stand: 25.11.2026, Schlusskurse 24.11.2026; Brent-Wert vom 25.11., 15:24 Uhr MEZ
Das Risiko
Was passiert in der Straße von Hormus – und warum steigt der Ölpreis trotzdem nur begrenzt?
Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden sind zwei Schiffe auf Seeminen gelaufen; am Abend des 24. November sollen laut Berichten drei Schiffe in der Nähe von Hormus getroffen worden sein. Teheran erklärt, die Meerenge bleibe geschlossen, bis seine Bedingungen erfüllt seien. Brent liegt nach diesen Berichten rund 22 Dollar über dem Vorkriegsniveau. Ein Analyst der Bank Mizuho beschreibt die Lage als „Krieg ohne eigentlichen Krieg“. Hinzu kommt, dass der Markt nach den verlorenen Zwischenwahlen der US-Republikaner vorerst keine amerikanischen Angriffe auf den Iran erwartet.
Dass der Preis dennoch fällt, liegt an der Angebotsseite. Die Förderung der OPEC+ stieg im Oktober um rund 2 Millionen Barrel pro Tag auf 41,23 Millionen Barrel, etwa 97 Prozent des Niveaus vor dem Konflikt. Die US-Produktion erreicht einen Rekord. Die Internationale Energieagentur erwartet für das vierte Quartal einen Überschuss von 1,7 Millionen Barrel pro Tag statt des früher erwarteten Defizits.
|Faktor
|Wert
|Wirkung
|Brent 24.11. (Schluss)
|91,40 USD
|Erholung vom Tief bei 85,70 USD
|Brent 25.11., 15:24 Uhr MEZ
|92,59 USD
|Hormus-Meldungen stützen
|OPEC+-Förderung Oktober
|41,23 Mio. b/d
|Preisdruck durch Mehrangebot
|IEA-Überschuss 4. Quartal
|1,7 Mio. b/d
|Preisdruck
|Brent im November
|über −20 %
|Gegen das Hormus-Risiko
Preise zum Handelsschluss bzw. zum genannten Zeitpunkt.
Quelle: Marktdaten 24./25.11.2026, Internationale Energieagentur, OPEC+-Angaben
Die Termine
Was entscheidet die OPEC+ am Sonntag – und was bringt der US-Lagerbericht?
Das Ministertreffen der OPEC+ am 29. November soll über die Förderpolitik und die Basiswerte für 2027 beraten; die Vereinigten Arabischen Emirate sind seit dem 1. Mai aus dem Bündnis ausgetreten, das nun 21 Mitglieder zählt. Der Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA erschien am Mittwoch um 16:30 Uhr MEZ; Analysten hatten einen Anstieg der Rohöllagerbestände um 1,3 Millionen Barrel erwartet, der Branchenverband API meldete nur plus 126.000 Barrel. Das tatsächliche Ergebnis lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Das große Bild
Was bedeutet der Ölpreis für Exxon, Shell und die Lufthansa Aktie?
Für Ölaktien sind niedrigere Preise grundsätzlich ein Gegenwind, weil Gewinn und Ausschüttungen am Ölpreis hängen. Die Exxon Mobil Aktie kostete am 23. November um 9:17 Uhr New Yorker Zeit 159,95 Dollar, die Shell Aktie (A-Aktie) am 24. November um 18:02 Uhr an der Börse Stuttgart 42,49 Euro (minus 0,19 Prozent); aktuellere Kurse konnte die Redaktion nicht belegen. Auf der anderen Seite stehen Airlines: Die Lufthansa Aktie lag am Mittwoch um 16:51 Uhr bei 8,694 Euro (minus 0,59 Prozent), nach einem Hoch seit August, das mit billigerem Kerosin begründet wurde. Ein belegter ursächlicher Zusammenhang zwischen dem heutigen Ölpreis und den Kursen besteht nicht; die Redaktion ordnet ihn als Einschätzung ein.
Termine
Welche Termine zählen für den Ölmarkt?
25.11., 16:30 Uhr MEZ: Wochenbericht der EIA zu den US-Lagerbeständen.
29.11.: Ministertreffen der OPEC+ (Förderpolitik, Basiswerte 2027).
9.12.: Zinsentscheid der Fed, relevant für Dollar und Rohstoffe.
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Brent-Preis am 25. November 2026? Um 15:24 Uhr MEZ lag er bei 92,59 US-Dollar, am Vortag schloss Brent bei 91,40 Dollar.
Warum fällt der Ölpreis im November? Die OPEC+ und die USA fördern mehr, die IEA erwartet für das vierte Quartal einen Überschuss von 1,7 Millionen Barrel pro Tag.
Wann tagt die OPEC+? Das Ministertreffen ist für Sonntag, den 29. November 2026, angesetzt.
Was heißt das für die Exxon Aktie und die Lufthansa Aktie? Eine belegte Prognose gibt es nicht; niedrigere Preise belasten Ölwerte, nützen aber Airlines.
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