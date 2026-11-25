Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden sind zwei Schiffe auf Seeminen gelaufen; am Abend des 24. November sollen laut Berichten drei Schiffe in der Nähe von Hormus getroffen worden sein. Teheran erklärt, die Meerenge bleibe geschlossen, bis seine Bedingungen erfüllt seien. Brent liegt nach diesen Berichten rund 22 Dollar über dem Vorkriegsniveau. Ein Analyst der Bank Mizuho beschreibt die Lage als „Krieg ohne eigentlichen Krieg“. Hinzu kommt, dass der Markt nach den verlorenen Zwischenwahlen der US-Republikaner vorerst keine amerikanischen Angriffe auf den Iran erwartet.

Dass der Preis dennoch fällt, liegt an der Angebotsseite. Die Förderung der OPEC+ stieg im Oktober um rund 2 Millionen Barrel pro Tag auf 41,23 Millionen Barrel, etwa 97 Prozent des Niveaus vor dem Konflikt. Die US-Produktion erreicht einen Rekord. Die Internationale Energieagentur erwartet für das vierte Quartal einen Überschuss von 1,7 Millionen Barrel pro Tag statt des früher erwarteten Defizits.