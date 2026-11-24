Brent (Feb 2027) am Dienstag bis 10:57 Uhr MEZ 85,70–87,13 USD

WTI (Jan 2027) am Dienstag bis 10:57 Uhr MEZ 79,20–80,61 USD

Rohstoffschiffe durch Hormus am Samstag im Vergleich zum Vorwochenende (Schiffsortung laut IndexBox) 5 zu 31