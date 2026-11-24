Der Ölpreis hängt am Dienstag zwischen zwei Kräften: Auf der einen Seite hält Iran die Straße von Hormus geschlossen, auf der anderen rechnen Händler mit Diplomatie und einem Angebotsüberschuss. Brent der Sorte Februar 2027 bewegte sich bis 10:57 Uhr MEZ zwischen 85,70 und 87,13 US-Dollar je Barrel, WTI (Januar) zwischen 79,20 und 80,61 US-Dollar (Newsquawk). Beide Sorten liegen nahe ihrer Dreimonatstiefs. Für Anleger in Rohstoff-Aktien wie Exxon, Shell oder Equinor ist das die entscheidende Preiszone.
Ölpreis: Hormus bleibt dicht, Brent pendelt zwischen 86 und 89 Dollar – wie viel Friedenshoffnung steckt im Preis?
Der Ölpreis bleibt am Dienstag nahe dem Dreimonatstief: Brent notiert je nach Quelle zwischen 85,70 und 89,10 Dollar. Iran hält die Straße von Hormus geschlossen, Katar vermittelt zwischen Teheran und Washington – und ein erwarteter Angebotsüberschuss drückt auf den Preis.
Der Tag im Überblick
Warum fällt der Ölpreis, obwohl die Straße von Hormus geschlossen ist?
Der scheinbare Widerspruch erklärt sich aus zwei Nachrichten. Nach Newsquawk sagte der Ministerpräsident von Katar, sein Land arbeite mit Iran und den USA daran, die Gespräche wiederzubeleben; er traf dazu Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio. Gleichzeitig nennt Newsquawk steigende Ausfuhren aus dem Persischen Golf und Prognosen für einen Angebotsüberschuss als Belastung. Dagegen ordnete Irans Armeechef Hatami an, die Meerenge geschlossen zu halten, bis sieben Bedingungen Teherans erfüllt sind; die Beschränkungen sollen täglich verschärft werden.
Wie angespannt die Lage ist, zeigen Schiffsdaten: Laut IndexBox passierten am Samstag fünf Rohstoffschiffe die Meerenge, am Sonntag keines – am Wochenende davor waren es 31. Die iranischen Revolutionsgarden behaupteten zudem, drei Tanker seien nach Minentreffern in Brand geraten. Beides ist nicht unabhängig bestätigt.
|Markt
|Spanne Dienstag
|Spanne Montag
|Brent Feb. 2027 (US-Dollar je Barrel)
|85,70–87,13
|86,20–90,51
|WTI Jan. 2027 (US-Dollar je Barrel)
|79,20–80,61
|79,87–83,95
|TTF-Gas (Euro je MWh)
|88,21–91,75
|88,23–96,08
Spannen bis 10:57 Uhr MEZ (09:57 UTC). Brent Februar, WTI Januar. IndexBox nannte am frühen Morgen Brent mit rund 89,10 und WTI mit rund 79,97 US-Dollar; die Differenz bei Brent dürfte vom Kontraktmonat und Zeitpunkt herrühren.
Quelle: Newsquawk, 24.11.2026; IndexBox, 24.11.2026
Das große Bild
Was bedeutet der erwartete Angebotsüberschuss für den Ölpreis?
Den Rahmen setzt der Markt für physisches Öl. Reuters meldete Anfang November, JPMorgan sehe für Oktober einen weltweiten Überschuss von rund 1,40 Millionen Barrel am Tag, und die OPEC-Förderung sei laut einer Reuters-Umfrage um 1,38 auf 22,87 Millionen Barrel am Tag gestiegen. Das sind keine Zahlen von heute, sie erklären aber, warum selbst eine geschlossene Meerenge den Ölpreis nicht dauerhaft nach oben treibt: Wer Überschuss erwartet, preist Entspannung schneller ein als Knappheit.
Beim Gas ist das Bild gegenläufig. Der niederländische TTF-Preis zog am Dienstag laut Newsquawk an, gestützt von der Hormus-Rhetorik; Kpler rechnet damit, dass rund 12 Millionen Tonnen Jahreskapazität an katarischem Flüssiggas bis 2027 ausfallen. Öl und Gas folgen derzeit also unterschiedlichen Logiken.
Rohstoff-Aktien
Was bedeutet der Ölpreis für Exxon, Shell und andere Ölkonzerne?
Ölproduzenten verdienen an der Differenz zwischen Verkaufspreis und Förderkosten. Fällt Brent in Richtung 85 US-Dollar, schrumpft dieser Puffer, und Dividenden sowie Aktienrückkäufe rücken stärker in den Blick. Raffinerien und Verbraucher profitieren dagegen von niedrigeren Rohölpreisen. Wer Öl-Aktien beobachtet, achtet deshalb auf die Kostenkurve der Konzerne, ihre Verschuldung und den Anteil des Gasgeschäfts.
Termine
Was müssen Anleger beim Ölpreis jetzt beobachten?
Im Blick stehen die Gespräche zwischen Washington, Katar und Teheran, die Lage in der Meerenge und die Entwicklung der Schiffszahlen. Hinzu kommen die wöchentlichen US-Lagerdaten der EIA; ihren genauen Termin in der Woche vor dem US-Feiertag Thanksgiving hat die Redaktion nicht geprüft. Am Mittwoch erscheinen außerdem die US-Preisdaten PCE, die die Zinserwartungen für die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember beeinflussen können (IndexBox).
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Brent (Februar-Kontrakt) bewegte sich am Dienstag bis 10:57 Uhr MEZ zwischen 85,70 und 87,13 US-Dollar je Barrel, WTI zwischen 79,20 und 80,61 US-Dollar (Newsquawk). Andere Quellen nennen für Brent am frühen Morgen rund 89 US-Dollar. Einen verlässlichen Settlement-Kurs für den Abend konnte die Redaktion nicht belegen.
Warum fällt der Ölpreis trotz der Hormus-Sperre? Händler gewichten die Vermittlung Katars und den erwarteten Angebotsüberschuss derzeit stärker als die Sperre selbst.
Was ist die Straße von Hormus? Eine Meerenge am Persischen Golf, durch die ein großer Teil der weltweiten Öl- und Flüssiggaslieferungen läuft. Ihre Sperrung betrifft deshalb Öl- und Gasmärkte zugleich.
Wie wirkt der Ölpreis auf Aktien wie Exxon und Shell? Niedrigere Preise verringern die Marge der Förderer, höhere Preise erhöhen sie. Ein Urteil über einzelne Aktien ist damit nicht verbunden.
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