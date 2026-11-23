Der Ölpreis steht vor einer Richtungsentscheidung: Die Sorte Brent kostete am Montag, 23.11.2026, um 07:32 Uhr MEZ rund 92,3 US-Dollar je Barrel (Januar-Kontrakt), US-Leichtöl WTI etwa 83,3 Dollar. Das ist der dritte Wochenverlust in Folge. Am Sonntag, 29. November, entscheiden die Energieminister der OPEC+ über ihre Förderpolitik für 2027. Auf dem Tisch liegt die Frage, ob das Bündnis die Produktion weiter einfriert, schrittweise hochfährt oder die Quoten neu vermisst.

Für Anleger in Ölaktien, Öl-ETCs und Energiewerte ist das mehr als Routine. Denn der Markt hat zwei Gegenspieler: einen Überschuss, den die Energieagentur für 2027 erwartet, und einen Iran-Krieg, der die Förderregion bedroht.