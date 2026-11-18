Der Ölpreis sinkt am Mittwoch, doch die Zahlen erzählen zwei Geschichten zugleich. Laut Gulf News notierte Brent um 10:35 Uhr Singapurer Zeit (03:35 Uhr MEZ) bei 92,61 US-Dollar je Barrel, ein Minus von 0,57 Prozent; WTI lag bei 85,06 Dollar (minus 1,10 Prozent). Die Brent-Rohölsorte liegt damit rund 7,55 Dollar über WTI, ein auffällig großer Abstand. Die in Asien gehandelte Sorte Murban verlor 4,22 Prozent auf 91,39 Dollar und rutschte unter Brent.
Ölpreis: Brent-WTI-Spread bei 7,5 Dollar, Murban bricht ein, IEA sieht Überschuss – was preist der Ölmarkt zwischen Hormus und Schwemme?
Der Ölpreis gibt am Mittwoch nach: Brent notiert um 92,6 Dollar, der Abstand zu WTI beträgt mehr als 7 Dollar, die physische Sorte Murban verliert über 4 Prozent. Die IEA erwartet einen Überschuss im vierten Quartal, die Hormus-Risiken stützen den Markt. Heute Nachmittag folgen die EIA-Lagerdaten.
Hinter dem Rückgang steht ein Wochenbericht des American Petroleum Institute: Die US-Rohölvorräte stiegen in der Woche bis 13. November um 5,28 Millionen Barrel, Benzin um 5,12 Millionen und Destillate um 351.000 Barrel (Reuters-Zahlen laut HDFC Sky). Die offiziellen EIA-Daten folgen am Mittwochnachmittag; sie lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
Das große Bild
Warum fällt der Ölpreis, obwohl im Golf geschossen wird?
Der Ölmarkt wird von zwei gegenläufigen Kräften bestimmt: dem Risiko, dass Lieferungen am Golf ausfallen, und der Aussicht, dass auf Dauer mehr Öl angeboten als verbraucht wird.
Auf der Risikoseite steht die Straße von Hormus. Am Dienstag griffen iranische Drohnen laut den ausgewerteten Berichten eine US-Radaranlage in Bahrain an, die USA schlugen mit Angriffen auf einen Raketenstartplatz auf der Insel Qeshm zurück; am Mittwoch meldete Bahrain, iranische Luftangriffe abgefangen zu haben. Am Montag wurde ein LPG-Tanker nahe der omanischen Küste von einem Projektil getroffen. Laut Mitrade fiel der Schiffsverkehr durch Hormus von 31 Schiffen in der Vorwoche auf 5 am Samstag, am Sonntag stoppte er. Die Huthi reklamieren zudem Drohnenangriffe auf zwei Pumpstationen der Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien, über die Rohöl zum Roten Meer an Hormus vorbei geleitet wird.
Auf der Angebotsseite steht die Internationale Energieagentur: Ihr Bericht vom 13. November (zitiert nach Gulf News) nennt ein globales Angebot von 105,4 Millionen Barrel pro Tag im Oktober, 2,3 Millionen mehr als im Vormonat und 5,3 Millionen mehr seit August. Die weltweiten Lagerbestände stiegen im Oktober um 52 Millionen Barrel, die Golfexporte erholten sich schneller als erwartet. Die IEA erwartet für das vierte Quartal 2026 einen Angebotsüberschuss. Für 2027 rechnet sie mit einem Nachfragezuwachs von rund 2 Millionen Barrel pro Tag, aber mit deutlich stärker wachsendem Angebot.
|Größe
|Stand
|Veränderung
|Brent (Future)
|92,61 USD
|-0,57 %
|WTI (Future)
|85,06 USD
|-1,10 %
|Murban (physisch)
|91,39 USD
|-4,22 %
|Spread Brent–WTI
|rund 7,55 USD
|–
|API Rohöl (Woche bis 13.11.)
|+5,28 Mio. Barrel
|–
|IEA Angebot Oktober
|105,4 Mio. Barrel/Tag
|+2,3 Mio. zum Vormonat
Preise Gulf News, 10:35 Uhr Singapurer Zeit (03:35 Uhr MEZ). Spread = Brent minus WTI, Angabe laut Gulf News.
Quelle: Gulf News, HDFC Sky (Reuters/API), IEA-Monatsbericht vom 13.11. (zitiert nach Gulf News)
Die Details
Was verrät der Spread zwischen Brent, WTI und Murban?
Dass WTI deutlich unter Brent liegt, deutet auf reichlich Rohöl im US-Binnenmarkt hin – passend zum API-Lageraufbau. Brent bleibt durch die Hormus-Lage gestützt. Murban, das physisch im Nahen Osten bewertet wird, fiel am stärksten und liegt rund 1,22 Dollar unter Brent: Die Käufer scheinen für Golfware weniger zu zahlen, sobald die Exporte wieder rollen. Das ist eine Lesart der Redaktion, keine belegte Aussage der Quellen.
Der Ölpreis hat sich im November insgesamt deutlich zurückgebildet: Laut Mitrade verloren Brent und WTI im Monat 20 beziehungsweise 16 Prozent. Frühere Berichte nennen Brent noch am 26. Oktober bei rund 114,6 Dollar; diese älteren Zahlen sind nicht gegengeprüft. Für Öl-Aktien wie Exxon, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies oder Equinor bedeutet das: Der Ertragsdruck wächst, wenn der Preis tiefer fällt, aber Hormus-Schocks können ihn schnell wieder heben.
EIA-Lagerdaten heute Nachmittag
Bestätigt die offizielle Statistik den API-Aufbau von 5,28 Millionen Barrel, verstärkt das den Druck auf WTI.
Hormus
Wie lange der Schiffsverkehr gestört bleibt, ist offen; LSEG hält laut Bericht eine rasche Normalisierung für unwahrscheinlich.
IEA-Überschuss
Ein Q4-Überschuss und stark steigende Lagerbestände sprechen für ein reichliches Angebot.
Diplomatie
Iran spricht laut HDFC Sky mit Vermittlern Oman und Katar; ein Termin oder Ergebnis ist nicht genannt.
Ölpreis aktuell: Häufige Fragen
Wie hoch ist der Ölpreis am 18. November 2026? Brent notierte um 03:35 Uhr MEZ bei 92,61 US-Dollar je Barrel, WTI bei 85,06 Dollar (Gulf News).
Wann kommen die EIA-Lagerdaten? Der Wochenbericht erscheint mittwochs; die Zahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Warum liegt Brent über WTI? Gulf News nennt einen Abstand von rund 7,55 Dollar; Hormus-Risiken stützen Brent, US-Lageraufbau drückt WTI (Einordnung der Redaktion).
Was sagt die IEA? Für das vierte Quartal 2026 erwartet sie einen Angebotsüberschuss, die weltweiten Lagerbestände stiegen im Oktober um 52 Millionen Barrel.
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