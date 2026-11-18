Auf der Risikoseite steht die Straße von Hormus. Am Dienstag griffen iranische Drohnen laut den ausgewerteten Berichten eine US-Radaranlage in Bahrain an, die USA schlugen mit Angriffen auf einen Raketenstartplatz auf der Insel Qeshm zurück; am Mittwoch meldete Bahrain, iranische Luftangriffe abgefangen zu haben. Am Montag wurde ein LPG-Tanker nahe der omanischen Küste von einem Projektil getroffen. Laut Mitrade fiel der Schiffsverkehr durch Hormus von 31 Schiffen in der Vorwoche auf 5 am Samstag, am Sonntag stoppte er. Die Huthi reklamieren zudem Drohnenangriffe auf zwei Pumpstationen der Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien, über die Rohöl zum Roten Meer an Hormus vorbei geleitet wird.

Auf der Angebotsseite steht die Internationale Energieagentur: Ihr Bericht vom 13. November (zitiert nach Gulf News) nennt ein globales Angebot von 105,4 Millionen Barrel pro Tag im Oktober, 2,3 Millionen mehr als im Vormonat und 5,3 Millionen mehr seit August. Die weltweiten Lagerbestände stiegen im Oktober um 52 Millionen Barrel, die Golfexporte erholten sich schneller als erwartet. Die IEA erwartet für das vierte Quartal 2026 einen Angebotsüberschuss. Für 2027 rechnet sie mit einem Nachfragezuwachs von rund 2 Millionen Barrel pro Tag, aber mit deutlich stärker wachsendem Angebot.