Am Montag meldete die britische Seesicherheitsbehörde UKMTO drei von Geschossen getroffene Schiffe in der Straße von Hormus, am Dienstag lief laut iranischen Revolutionsgarden ein Containerschiff auf eine Mine. Brent sprang daraufhin am Dienstag um 2,27 Prozent auf 91,40 Dollar – allerdings erst, nachdem der Preis im Handelsverlauf auf 88,10 Dollar gefallen war, den tiefsten Stand seit dem 27. August (Reuters). Schon am Mittwochmorgen bröckelte die Erholung wieder.

Zum Vergleich: Am 30. Oktober schloss der damals auslaufende Brent-Kontrakt bei 117,64 Dollar. Die Furcht vor einer Eskalation des Iran-Kriegs nach den US-Kongresswahlen und Angriffe der Huthi auf saudische Anlagen hatten den Ölpreis im Oktober um 13,6 Prozent steigen lassen. Als US-Präsident Trump nach der Wahl auf neue Angriffe gegen Iran verzichtete, brach Brent am 4. November um 8,7 Prozent ein. Seitdem handelt der Markt nicht mehr die Angst, sondern das Angebot.