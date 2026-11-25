Der Ölpreis gibt am Mittwochmorgen wieder nach: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete um 02:37 Uhr MEZ 90,97 Dollar, 43 Cent weniger als zum Schluss am Dienstag; die US-Sorte WTI fiel um 0,6 Prozent auf 81,58 Dollar (Reuters). Damit setzt sich ein Ausverkauf fort, der Brent seit Ende Oktober rund ein Fünftel seines Werts gekostet hat. Der Grund: Die Sorge vor einem Überangebot wiegt schwerer als neue Angriffe auf Schiffe im Golf.
Ölpreis: Brent verliert im November rund ein Fünftel, trotz Angriffen in der Straße von Hormus – schlägt die Ölschwemme den Krieg?
Brent-Öl kostet am Mittwochmorgen knapp 91 Dollar je Barrel – Ende Oktober waren es noch über 117 Dollar. Die Internationale Energieagentur sieht den Markt im Überschuss, während im Golf Schiffe getroffen werden. Heute folgen die US-Lagerdaten, am Sonntag tagt die OPEC+.
Ölpreis aktuell
Warum fällt der Ölpreis trotz Krieg? Der Markt glaubt an die Schwemme
Es ist eine Szene, die noch vor wenigen Wochen eine Preisexplosion ausgelöst hätte.
Am Montag meldete die britische Seesicherheitsbehörde UKMTO drei von Geschossen getroffene Schiffe in der Straße von Hormus, am Dienstag lief laut iranischen Revolutionsgarden ein Containerschiff auf eine Mine. Brent sprang daraufhin am Dienstag um 2,27 Prozent auf 91,40 Dollar – allerdings erst, nachdem der Preis im Handelsverlauf auf 88,10 Dollar gefallen war, den tiefsten Stand seit dem 27. August (Reuters). Schon am Mittwochmorgen bröckelte die Erholung wieder.
Zum Vergleich: Am 30. Oktober schloss der damals auslaufende Brent-Kontrakt bei 117,64 Dollar. Die Furcht vor einer Eskalation des Iran-Kriegs nach den US-Kongresswahlen und Angriffe der Huthi auf saudische Anlagen hatten den Ölpreis im Oktober um 13,6 Prozent steigen lassen. Als US-Präsident Trump nach der Wahl auf neue Angriffe gegen Iran verzichtete, brach Brent am 4. November um 8,7 Prozent ein. Seitdem handelt der Markt nicht mehr die Angst, sondern das Angebot.
Brent hat zuletzt weitgehend jeden Aufwärtsimpuls verloren.
Angebot und Nachfrage
Wie groß ist das Überangebot am Ölmarkt? Die IEA sieht Lager wieder steigen
Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet in ihrem Monatsbericht vom 13. November, dass der Ölmarkt im vierten Quartal in einen Überschuss dreht, der sich 2027 noch vergrößert. Das weltweite Angebot stieg im Oktober um 2,3 Millionen Barrel pro Tag auf 105,4 Millionen Barrel. Die beobachteten Lagerbestände legten im Oktober um 52 Millionen Barrel zu. Die Deutsche Bank leitet aus den Lageraufbauten einen globalen Überschuss von etwa 1,7 Millionen Barrel pro Tag ab.
Dazu kommt Rekordförderung in den USA: In der Woche bis 13. November lag sie laut oilprice.com bei 14,03 Millionen Barrel pro Tag. In Libyen wurde am 23. November die Sharara-Pipeline wieder geöffnet. Gegenläufig wirkt Norwegen, wo Equinor die Förderung im Feld Johan Castberg nach einem Defekt auf ein Minimum gedrosselt hat.
|Kennzahl
|Wert
|Brent (Januar-Kontrakt)
|90,97 $ (-0,5 %)
|WTI (Januar-Kontrakt)
|81,58 $ (-0,6 %)
|Brent-Tagestief am 24.11.
|88,10 $
|API-Rohöllager Woche bis 20.11.
|+126.000 Barrel
|Erwartung EIA (Reuters-Umfrage)
|rund +1,5 Mio. Barrel
|EIA-Lagerdaten
|heute, 16:30 Uhr MEZ
|OPEC+-Treffen aller 21 Mitglieder
|ab 29. November
Quelle: Reuters, IEA, EIA, OPEC; Stand 25.11.2026, 02:37 Uhr MEZ
Die nächsten Termine
Was bewegt den Ölpreis diese Woche? EIA-Daten und OPEC+ am Sonntag
Am Dienstagabend meldete das American Petroleum Institute für die Woche bis 20. November einen leichten Anstieg der US-Rohölvorräte um 126.000 Barrel, in Cushing sanken sie um 666.000 Barrel (oilprice.com). Die offiziellen Zahlen der Energiebehörde EIA folgen heute um 16:30 Uhr MEZ; Analysten erwarten laut Reuters ein Plus von rund 1,5 Millionen Barrel. In der Vorwoche hatte die EIA überraschend einen Aufbau um 3,4 Millionen Barrel gemeldet.
Das wichtigste Ereignis steht am Sonntag an: Ab dem 29. November beraten alle 21 Mitglieder der OPEC+ über Förderquoten und Referenzmengen für 2027. Am 1. November hatten die sieben Kernländer ihre Ziele für Dezember unverändert gelassen. Für Zündstoff sorgt der Irak, der laut Reuters die Schätzung seiner Förderkapazität anficht. Ein Streit um Quoten in einem Markt mit Überschuss ist das Szenario, das Ölbullen am meisten fürchten.
Ölaktien und Prognosen
Was heißt das für Ölaktien wie Exxon, Shell und TotalEnergies? Der Rückenwind lässt nach
Für Rohstoff-Aktien aus dem Energiesektor wie ExxonMobil, Chevron, Shell, BP oder TotalEnergies bedeutet ein Ölpreis um 90 Dollar zwar weiter hohe Erträge – Brent liegt nach Rechnung der Redaktion noch rund 50 Prozent über dem Schluss von 2025 (60,85 Dollar). Die Richtung hat sich aber gedreht. Mehrere Banken rechnen mit weiter fallenden Preisen: Goldman Sachs erwartet laut einer Mitte November berichteten Studie im Schnitt 88 Dollar für 2027 und 78 Dollar bis Ende 2027, die UBS nannte am 18. November 80 Dollar für Ende 2027. Morgan Stanley hob am 16. November die Schätzung für 2026 auf 96,70 Dollar an und senkte die für das vierte Quartal auf 92 Dollar. aktiencheck.de macht sich diese Prognosen nicht zu eigen.
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis heute?
Brent kostete am 25. November um 02:37 Uhr MEZ 90,97 Dollar je Barrel, WTI 81,58 Dollar (Reuters).
Warum ist der Ölpreis im November so stark gefallen?
Nach dem Verzicht der USA auf neue Angriffe gegen Iran rückte das Angebot in den Vordergrund: Die IEA sieht einen Überschuss, die Lager steigen wieder, die US-Förderung liegt auf Rekordniveau.
Wann trifft sich die OPEC+?
Alle 21 Mitglieder beraten ab dem 29. November über die Förderquoten für 2027.
Wann kommen die nächsten US-Öllagerdaten?
Die EIA veröffentlicht ihre Wochendaten heute um 16:30 Uhr MEZ.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.