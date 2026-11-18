Der Ölpreis setzt seinen November-Rückgang fort: Die Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwoch um 16:46 Uhr MEZ (10:46 Uhr New Yorker Zeit) 92,02 US-Dollar je Barrel, ein Minus von 1,2 Prozent. Die US-Sorte WTI fiel laut Reuters um 1,9 Prozent auf 84,38 Dollar, den tiefsten Stand seit Ende August. Auslöser sind die US-Lagerdaten der Energiebehörde EIA, die einen Aufbau der Rohölvorräte um 3,4 Millionen Barrel zeigen.
Ölpreis: Brent um 92 Dollar, WTI auf Tief seit August, Lager wachsen um 3,4 Millionen Barrel – wie viel Hormus-Risiko steckt noch im Preis?
Der Ölpreis gibt am Mittwoch weiter nach: Brent notiert um 92 Dollar, WTI fällt auf den tiefsten Stand seit Ende August. Die US-Rohölvorräte steigen deutlich stärker als erwartet, zugleich eskaliert der Konflikt am Golf. Was Anleger bei Brent, WTI und Ölaktien jetzt beobachten.
Beide Sorten liegen damit nach Reuters-Angaben auf dem Weg zu einem Monatsverlust von rund 20 Prozent. Dass der Preis trotz neuer Angriffe im Nahen Osten fällt, ist die eigentliche Nachricht des Tages: Der Markt gewichtet derzeit das wachsende Angebot stärker als das Risiko an der Straße von Hormus.
Ölpreis aktuell
Warum fällt der Ölpreis trotz Spannungen am Golf?
Nach dem Wochenbericht der EIA stiegen die kommerziellen Rohölvorräte in der Woche bis 13. November um 3,4 Millionen Barrel auf 417,8 Millionen Barrel. Analysten hatten in einer Reuters-Umfrage nur mit einem Plus von 58.000 Barrel gerechnet; Discovery Alert nennt als Erwartung dagegen rund eine Million Barrel, die Quellen weichen hier ab. Die Benzinvorräte legten um 5,2 Millionen auf 215,9 Millionen Barrel zu, die Destillate um 1,6 Millionen auf 104,9 Millionen Barrel. Schon am Dienstag hatte das American Petroleum Institute einen Rohölaufbau von 5,28 Millionen Barrel gemeldet.
Das große Bild liefert die Internationale Energieagentur: Im Oktoberbericht vom 13. November meldet die IEA, die globale Ölversorgung sei im Oktober um 2,3 Millionen Barrel pro Tag auf 105,4 Millionen gestiegen, die weltweiten Bestände wuchsen um 52 Millionen Barrel. Für das vierte Quartal 2026 erwartet die IEA wieder einen Angebotsüberschuss (Quelle: Gulf News). Die Nordsee-Sorte Dated Brent fiel laut IEA von 136 Dollar am 8. Oktober auf rund 93 Dollar.
|Größe
|Stand
|Veränderung
|Brent
|92,02 USD
|-1,2 %
|WTI
|84,38 USD
|-1,9 %
|Murban (physisch)
|91,39 USD
|-4,2 %
|US-Rohölvorräte (EIA)
|417,8 Mio. bbl
|+3,4 Mio. bbl
|US-Benzinvorräte (EIA)
|215,9 Mio. bbl
|+5,2 Mio. bbl
|US-Destillate (EIA)
|104,9 Mio. bbl
|+1,6 Mio. bbl
Reuters-Preise 16:46 Uhr MEZ; Murban ist ein physischer Preis (Gulf News, 10:35 Uhr Singapur-Zeit) und nicht direkt mit Futures vergleichbar. Lagerdaten: Woche bis 13.11.2026.
Quelle: Reuters via Euronext; Gulf News/OilPrice.com; Discovery Alert, alle 18.11.2026
Hormus und Geopolitik
Wie gefährlich bleibt die Lage rund um die Straße von Hormus?
Die Risiken sind real. Nach Reuters griff Iran über Nacht US-Standorte in Kuwait an, es wäre der erste Angriff auf Kuwait seit September. Mehrere Quellen berichten zudem über iranische Drohnen auf eine US-Radaranlage in Bahrain und einen Gegenschlag der USA auf der Insel Qeshm; die Reihenfolge der Ereignisse unterscheidet sich je nach Bericht. Am Dienstag wurde ein Schiff von ADNOC L&S in der Straße von Hormus angegriffen, ein Besatzungsmitglied wird vermisst. Hinzu kommen Drohnenangriffe der Huthi auf Pumpstationen der saudischen Ost-West-Pipeline, die Exporte am Hormus vorbei über Yanbu ermöglicht.
Analysten der Börsenbetreiberin LSEG halten eine Normalisierung der Verkehrsflüsse durch die Meerenge unter den aktuellen Bedingungen für nicht möglich. Dennoch geben die Preise nach, weil sich laut Vanda Insights die Stimmung dreht: Analysten erwarten zunehmend einen deutlichen Überschuss am Markt. Einschätzung der Redaktion: Der Ölpreis spiegelt damit zwei gegenläufige Kräfte, einen Angebotsschock durch Überangebot und ein Risikoaufschlag durch Krieg, und der erste gewinnt gerade die Oberhand.
Ölaktien
Was bedeutet der Ölpreis für Exxon, BP, Shell und Co.?
Ein niedriger Ölpreis drückt tendenziell die Erlöse der Förderer, entlastet aber Raffinerien und Verbraucher. Wie Ölaktien wie Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies oder Equinor am Mittwochabend reagierten, lag uns nicht belegt vor, deshalb nennen wir keine Kurse. Wichtig für Anleger in Rohstoff-Aktien: Viele Konzerne haben im dritten Quartal noch von deutlich höheren Preisen profitiert, die Zahlen des vierten Quartals könnten den Rückgang erst später zeigen.
Termine
Was beobachten Anleger beim Ölpreis jetzt?
Die nächsten EIA- und API-Lagerberichte, jeweils dienstags und mittwochs.
Meldungen aus Hormus, Bahrain, Kuwait und von der Ost-West-Pipeline.
Die Gespräche Irans mit Vermittlern aus Oman und Katar (laut Reuters und HDFC Sky).
Den Brent-WTI-Abstand von rund 7,6 Dollar, der laut Reuters am Dienstag so weit war wie seit zwei Wochen nicht.
FAQ
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Brent lag am 18. November 2026 um 16:46 Uhr MEZ bei 92,02 Dollar je Barrel, WTI bei 84,38 Dollar (Reuters). Ein Settlement-Preis lag uns nicht vor.
Warum fällt der Ölpreis? Die US-Lagerbestände stiegen stärker als erwartet, und die IEA sieht ein wachsendes Angebot mit einem Überschuss im vierten Quartal.
Was sagt die EIA zur Entwicklung bei Brent? Laut Discovery Alert sah die EIA in ihrem Ausblick vom 12. November Brent nahe 100 Dollar für den Rest von 2026.
Welche Rolle spielt die Straße von Hormus für den Ölpreis? Ein Großteil der Ölexporte vom Golf läuft durch die Meerenge. Angriffe auf Schiffe und Pipelines erhöhen das Risiko für das Angebot.
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