Nach dem Wochenbericht der EIA stiegen die kommerziellen Rohölvorräte in der Woche bis 13. November um 3,4 Millionen Barrel auf 417,8 Millionen Barrel. Analysten hatten in einer Reuters-Umfrage nur mit einem Plus von 58.000 Barrel gerechnet; Discovery Alert nennt als Erwartung dagegen rund eine Million Barrel, die Quellen weichen hier ab. Die Benzinvorräte legten um 5,2 Millionen auf 215,9 Millionen Barrel zu, die Destillate um 1,6 Millionen auf 104,9 Millionen Barrel. Schon am Dienstag hatte das American Petroleum Institute einen Rohölaufbau von 5,28 Millionen Barrel gemeldet.

Das große Bild liefert die Internationale Energieagentur: Im Oktoberbericht vom 13. November meldet die IEA, die globale Ölversorgung sei im Oktober um 2,3 Millionen Barrel pro Tag auf 105,4 Millionen gestiegen, die weltweiten Bestände wuchsen um 52 Millionen Barrel. Für das vierte Quartal 2026 erwartet die IEA wieder einen Angebotsüberschuss (Quelle: Gulf News). Die Nordsee-Sorte Dated Brent fiel laut IEA von 136 Dollar am 8. Oktober auf rund 93 Dollar.