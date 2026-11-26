Der Ölpreis setzt seine Erholung fort: Die Nordseesorte Brent notiert am Donnerstag laut Trading Economics bei 95,26 US-Dollar je Barrel, ein Plus von 0,69 Prozent. Am Mittwoch hatte Brent bei 94,61 Dollar geschlossen. Die US-Sorte WTI liegt bei 84,37 Dollar. Treiber sind Meldungen aus dem Nahen Osten: Die Huthi aus dem Jemen reklamieren einen Angriff auf saudische Anlagen, Iran berichtet von Minenexplosionen an Schiffen in der Straße von Hormus. Dagegen steht die Erwartung eines Angebotsüberschusses. Entscheidend könnte die OPEC+ am Sonntag werden.