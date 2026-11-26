Der Ölpreis setzt seine Erholung fort: Die Nordseesorte Brent notiert am Donnerstag laut Trading Economics bei 95,26 US-Dollar je Barrel, ein Plus von 0,69 Prozent. Am Mittwoch hatte Brent bei 94,61 Dollar geschlossen. Die US-Sorte WTI liegt bei 84,37 Dollar. Treiber sind Meldungen aus dem Nahen Osten: Die Huthi aus dem Jemen reklamieren einen Angriff auf saudische Anlagen, Iran berichtet von Minenexplosionen an Schiffen in der Straße von Hormus. Dagegen steht die Erwartung eines Angebotsüberschusses. Entscheidend könnte die OPEC+ am Sonntag werden.
Ölpreis: Brent über 95 Dollar, Huthi melden Angriff auf Saudi-Arabien, Minen in Hormus – trägt die Risikoprämie bis zur OPEC+-Sitzung?
Der Ölpreis steigt: Brent kostet am Donnerstagmorgen rund 95 Dollar je Barrel, nach 94,61 Dollar zum Schluss am Mittwoch. Huthi-Angriffe auf saudische Anlagen und Meldungen über Minen in der Straße von Hormus treiben die Risikoprämie, die IEA erwartet dagegen einen Überschuss. Was die Märkte bis zur OPC+-Sitzung am 29. November bewegt.
Ölpreis aktuell
Warum steigt der Ölpreis – obwohl ein Überangebot droht?
Die mit dem Iran verbündeten Huthi erklärten am Mittwoch, sie hätten die saudische Raffinerie Ras Tanura und das Finanzviertel in Riad angegriffen. Laut CNBC gibt es keine unabhängige Bestätigung des Ausmaßes. Trading Economics nennt zusätzlich Berichte aus Iran, wonach Schiffe in der Straße von Hormus auf Minen gelaufen seien. Für den Ölmarkt reicht allein die Möglichkeit gestörter Lieferungen, um die Risikoprämie im Preis zu erhöhen.
Auf der anderen Seite stehen entspannende Signale: Libyens Sharara-Pipeline ist laut Trading Economics wieder geöffnet, die Ausfuhren aus dem Persischen Golf erholen sich, und die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet für das vierte Quartal mit einem Angebotsüberschuss. Auch Eurasia Business News verweist auf Erwartungen eines Überschusses 2027. Der Markt wägt also zwei Szenarien ab: eine Störung des Angebots gegen einen Markt, der mehr Öl hat, als er braucht.
Was zeigen die US-Lagerdaten für den Ölpreis?
Die US-Energiebehörde EIA meldete für die Woche bis zum 20. November einen Aufbau der Rohölbestände um 1,1 Millionen Barrel auf 418,9 Millionen Barrel, weniger als erwartet. Die Raffinerien liefen mit einer Auslastung von 97,5 Prozent auf Hochtouren. Das spricht für eine robuste Nachfrage nach Rohöl und Produkten, auch wenn die Lager insgesamt steigen. Die Aussagekraft ist begrenzt, weil die Daten nur eine Woche abbilden.
|Rohstoff
|Preis
|Tagesveränderung
|Brent (USD je Barrel)
|95,26
|+0,69 %
|WTI (USD je Barrel)
|84,37
|+0,83 %
|Gold (USD je Unze)
|3.594,45
|+0,16 %
|Silber (USD je Unze)
|41,90
|+1,21 %
|Kupfer (USD je Pfund)
|5,41
|+1,40 %
Preise: Trading Economics, 26.11.2026, ohne Uhrzeit; Brent-Schlusskurs vom 25.11. laut CNBC. WTI wird von Trading Economics als „Crude Oil“ geführt.
Quelle: Trading Economics, CNBC
Rohstoff-Aktien
Was bedeutet der Ölpreis für Aktien von Exxon, Shell, BP und Co.?
Öl- und Gasförderer verdienen mit jedem Dollar mehr je Barrel, Raffineriebetreiber profitieren zusätzlich von hohen Margen bei Benzin und Diesel. Zu den bekannten börsennotierten Namen zählen Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies und Equinor. Auf der anderen Seite stehen energieintensive Branchen wie Fluggesellschaften und Chemie, für die ein höherer Ölpreis die Kosten erhöht. Wie stark einzelne Aktien reagieren, hängt von Förderkosten, Absicherungen und dem Anteil von Raffinerie und Chemie ab. Aussagen zu einzelnen Aktien trifft dieser Beitrag nicht.
Was entscheidet die OPEC+-Sitzung am 29. November?
Am Sonntag, dem 29. November, berät die OPEC+ über ihre Förderpolitik für 2027. Laut Trading Economics fordert Irak eine höhere Bewertung seiner Förderkapazität. Weitere Förderanhebungen würden das Angebot erhöhen, eine Pause oder Kürzung könnte den Markt stützen. Die Entscheidung ist offen; aktiencheck.de gibt keine Preisprognose ab. Heute bleibt die NYSE wegen Thanksgiving geschlossen, der Handel mit US-Öl dürfte dünn sein.
FAQ: Ölpreis, Brent und WTI
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Brent notiert laut Trading Economics am 26. November 2026 bei 95,26 Dollar je Barrel, WTI bei 84,37 Dollar.
Warum steigt der Ölpreis? Auslöser sind Meldungen über Huthi-Angriffe auf saudische Anlagen und Minen in der Straße von Hormus, die das Angebotsrisiko erhöhen.
Was ist der Unterschied zwischen Brent und WTI? Brent ist die Nordsee-Referenzsorte für Europa und große Teile der Welt, WTI die US-Referenzsorte.
Wann tagt die OPEC+? Das nächste Treffen zur Förderpolitik 2027 ist laut Trading Economics für den 29. November 2026 angesetzt.
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