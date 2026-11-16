Der Ölpreis ist zum Wochenstart regelrecht eingebrochen: Die Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar schloss am Montag bei 92,44 US-Dollar je Barrel, ein Minus von 3,6 Prozent. Die US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember verlor 3,2 Prozent auf 85,72 Dollar (Settlement, laut Bloomberg via Rigzone, Meldung um 21:41 Uhr MEZ / 15:41 Uhr New Yorker Zeit). Es ist der größte Tagesrückgang seit rund einer Woche – und das nach bereits zwei Verlustwochen in Folge. Der Auslöser: Der Markt glaubt der Internationalen Energieagentur (IEA), die erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs mehr Öl am Markt sieht als gebraucht wird.
Ölpreis: Brent stürzt um 3,6 Prozent unter 93 Dollar – die IEA warnt vor der Ölschwemme – ist der Kriegsaufschlag jetzt Geschichte?
Trotz Minen in der Straße von Hormus und Angriffen am Golf rauscht der Ölpreis in die Tiefe: Die Nordseesorte Brent schließt bei 92,44 Dollar, WTI bei 85,72 Dollar. Die Internationale Energieagentur sieht erstmals seit Kriegsbeginn mehr Angebot als Nachfrage. Warum der Markt die Überschuss-These höher gewichtet als die Geopolitik – und was das für Ölaktien bedeutet.
Die Tagesbilanz
Warum fällt der Ölpreis trotz Krieg am Golf?
Die Nachrichtenlage hätte kaum explosiver sein können. Und doch hat der Ölmarkt sie weitgehend ignoriert.
Iran griff nach Medienberichten zum zweiten Mal binnen drei Tagen Ziele in Bahrain an, laut Rigzone liefen seit Sonntag mindestens vier Tanker in der Straße von Hormus auf Minen. Die USA haben mit dem Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt nun drei Trägerkampfgruppen in der Region. Früh am Morgen sorgte das kurzzeitig für einen Anstieg: Brent erholte sich laut Saxo Bank in Asien von 94,32 auf 96,6 Dollar. Doch im Verlauf des Tages setzte sich eine andere Erzählung durch.
Die Aussicht auf einen wachsenden Angebotsüberschuss wiegt schwerer als das Störungsrisiko.
Das große Bild
Wie groß ist die Ölschwemme wirklich?
Die Zahlen der IEA sind eindeutig. Die weltweite Ölförderung stieg im Oktober um 2,3 Millionen Barrel pro Tag auf 105,4 Millionen Barrel pro Tag. Für das vierte Quartal rechnet die Agentur mit einem Überschuss von rund 1,7 bis 2 Millionen Barrel pro Tag. Die beobachteten Lagerbestände stiegen im Oktober um 52 Millionen Barrel – der erste Monatsanstieg seit Juni. Zusätzlich stehen bis Ende Februar 71 Millionen Barrel aus Notreserven der IEA-Mitglieder bereit, darunter 15 Millionen Barrel Diesel.
Auch die Golfstaaten drehen den Hahn auf. Saudi-Arabien meldete für Oktober eine der höchsten Fördermengen seit Jahren, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate senkten zudem ihre offiziellen Verkaufspreise. Die Lieferungen durch die Straße von Hormus haben sich laut HDFC Sky fast wieder auf Vorkriegsniveau erholt – trotz der Minen.
Auf der Nachfrageseite fehlt der Rückenwind. China verarbeitete im Oktober weniger Rohöl in seinen Raffinerien, die Industrieproduktion wuchs nur um 4,8 Prozent. Spekulative Anleger ziehen sich zurück: Laut Rigzone haben Fondsmanager ihre Wetten auf steigende Brent-Preise auf ein Viermonatstief reduziert. Goldman Sachs erwartet laut Bloomberg für das kommende Jahr ebenfalls ein Überangebot.
|Kontrakt
|Preis
|Tag
|Monat
|Brent (Jan.)
|92,44 $
|−3,6 %
|−15,7 %
|WTI (Dez.)
|85,72 $
|−3,2 %
|−13,2 %
|Heizöl (USD/Gallone)
|4,08 $
|−4,2 %
|–
|Benzin (USD/Gallone)
|2,54 $
|−3,2 %
|–
|Erdgas Henry Hub (USD/MMBtu)
|3,13 $
|−3,0 %
|–
Quelle: Bloomberg via Rigzone (Settlements); Trading Economics (16.11.2026)
Der Knackpunkt
Warum bleibt Diesel der Joker im Ölpreis?
Während Rohöl billiger wird, bleibt der Markt für Mitteldestillate angespannt. Ukrainische Drohnen trafen erneut russische Raffinerien – nach Angaben von Präsident Selenskyj sind mehr als 55 Prozent der russischen Raffineriekapazität außer Betrieb. Sparta-Analystin June Goh nennt Diesel laut Rigzone den wichtigsten Beobachtungspunkt für den Winter. In den USA fiel der Dieselpreis an der Zapfsäule erstmals seit Anfang September unter 6 Dollar je Gallone.
Die Aktien
Was bedeutet der Ölpreis für Ölaktien wie Exxon und Shell?
Für die großen Ölkonzerne wie Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP oder TotalEnergies ist der Ölpreis der wichtigste Gewinnhebel. Trotz des Rückgangs liegt Brent noch mehr als 50 Prozent über dem Niveau zu Jahresbeginn – die Konzerne verdienen also weiter prächtig. Für die Bewertung zählt aber die Richtung: Setzt sich die Überschuss-These durch, geraten die Gewinnschätzungen für 2027 unter Druck. Raffinerien mit starkem Dieselgeschäft könnten dagegen von der Knappheit bei Mitteldestillaten profitieren.
Die Termine
Welche Daten bewegen den Ölpreis diese Woche?
Dienstagabend: API-Lagerdaten (USA)
Mittwoch, 18. November, 16:30 Uhr MEZ: EIA-Öllagerdaten
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung
Laufend: Lage in der Straße von Hormus und der Golfregion
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell?
Brent schloss am 16. November bei 92,44 Dollar je Barrel (−3,6 %), WTI bei 85,72 Dollar (−3,2 %).
Warum fällt der Ölpreis trotz des Iran-Kriegs?
Weil die IEA erstmals seit Kriegsbeginn einen Angebotsüberschuss sieht, die Golfstaaten mehr fördern und die Lieferungen durch Hormus sich weitgehend erholt haben.
Wie stark ist der Ölpreis seit Jahresbeginn gestiegen?
Trotz des jüngsten Rückgangs liegt Rohöl noch mehr als 50 Prozent über dem Jahresanfang.
Was bedeutet der Ölpreis für Ölaktien?
Ein dauerhaft niedrigerer Ölpreis würde die Gewinne von Konzernen wie Exxon, Shell oder TotalEnergies schmälern; Dieselspezialisten könnten profitieren.
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