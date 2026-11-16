Auch die Golfstaaten drehen den Hahn auf. Saudi-Arabien meldete für Oktober eine der höchsten Fördermengen seit Jahren, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate senkten zudem ihre offiziellen Verkaufspreise. Die Lieferungen durch die Straße von Hormus haben sich laut HDFC Sky fast wieder auf Vorkriegsniveau erholt – trotz der Minen.

Auf der Nachfrageseite fehlt der Rückenwind. China verarbeitete im Oktober weniger Rohöl in seinen Raffinerien, die Industrieproduktion wuchs nur um 4,8 Prozent. Spekulative Anleger ziehen sich zurück: Laut Rigzone haben Fondsmanager ihre Wetten auf steigende Brent-Preise auf ein Viermonatstief reduziert. Goldman Sachs erwartet laut Bloomberg für das kommende Jahr ebenfalls ein Überangebot.