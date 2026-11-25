Die Lage am Ölmarkt ist widersprüchlich. Auf der einen Seite steht die Geopolitik: Nach Angaben von Saxo hat Iran gemeldet, dass vier Tanker nach Minentreffern brannten. Die USA weiteten ihre Sanktionen gegen Iran aus und schickten einen dritten Flugzeugträger in die Region. Wichtig: Die iranischen Angaben sind unabhängig kaum zu überprüfen. Bei früheren Meldungen dieser Art im November hatte das US-Militär die Minenbehauptungen bestritten und erklärt, die Hauptrouten seien frei.

Auf der anderen Seite steht ein Markt, der nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) im Oktober erstmals seit Kriegsbeginn wieder im Überschuss war. Die Exporte aus dem Golf außerhalb Omans lagen nach Angaben der IEA im Oktober bei 18,4 Millionen Barrel pro Tag und damit 26 Prozent unter dem Vorkriegsniveau; die IEA hat zugleich ihre Nachfrageprognose gesenkt. Das Ergebnis ist ein Preis, der auf Schlagzeilen aus dem Golf mit schnellen Ausschlägen reagiert, aber von Überangebot und schwächerer Nachfrage gedeckelt wird. Der Volatilitätsindex OVX stieg am Dienstag um 0,41 Punkte auf 49,39 – ein Wert, der außergewöhnlich hohe Unsicherheit signalisiert.