Der Ölpreis hat sich am Dienstag nach oben gekämpft: Die Nordseesorte Brent schloss laut Saxo im Januar-Kontrakt 2,3 Prozent höher bei 91,40 US-Dollar je Barrel, WTI bei 82,05 Dollar. Auslöser sind Meldungen aus dem Persischen Golf: Iran erklärte, vier Tanker hätten Seeminen getroffen und Feuer gefangen, und drohte mit einer strengeren Kontrolle der Straße von Hormus. Am frühen Mittwochmorgen gaben die Preise einen Teil der Gewinne wieder ab, Brent lag bei rund 90 Dollar (minus 1,5 Prozent), WTI bei 80,71 Dollar (minus 1,6 Prozent). Am Sonntag, dem 29. November, kommen die OPEC+-Länder zusammen.
Ölpreis: Brent legt auf 91 Dollar zu, Iran meldet brennende Tanker im Golf – was entscheidet die OPEC+ am Sonntag?
Der Ölpreis Brent schloss am Dienstag 2,3 Prozent höher bei 91,40 Dollar, nachdem Iran erneut Tanker nach Minentreffern in Brand gemeldet hat. Während die USA Sanktionen ausweiten und einen dritten Flugzeugträger entsenden, tagt die OPEC+ am 29. November – und Anleger fragen sich, was das für Brent und Öl-Aktien bedeutet.
Ölpreis aktuell
Warum steigt der Ölpreis trotz Überangebot – und wie lange hält das?
Die Lage am Ölmarkt ist widersprüchlich. Auf der einen Seite steht die Geopolitik: Nach Angaben von Saxo hat Iran gemeldet, dass vier Tanker nach Minentreffern brannten. Die USA weiteten ihre Sanktionen gegen Iran aus und schickten einen dritten Flugzeugträger in die Region. Wichtig: Die iranischen Angaben sind unabhängig kaum zu überprüfen. Bei früheren Meldungen dieser Art im November hatte das US-Militär die Minenbehauptungen bestritten und erklärt, die Hauptrouten seien frei.
Auf der anderen Seite steht ein Markt, der nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) im Oktober erstmals seit Kriegsbeginn wieder im Überschuss war. Die Exporte aus dem Golf außerhalb Omans lagen nach Angaben der IEA im Oktober bei 18,4 Millionen Barrel pro Tag und damit 26 Prozent unter dem Vorkriegsniveau; die IEA hat zugleich ihre Nachfrageprognose gesenkt. Das Ergebnis ist ein Preis, der auf Schlagzeilen aus dem Golf mit schnellen Ausschlägen reagiert, aber von Überangebot und schwächerer Nachfrage gedeckelt wird. Der Volatilitätsindex OVX stieg am Dienstag um 0,41 Punkte auf 49,39 – ein Wert, der außergewöhnlich hohe Unsicherheit signalisiert.
Was kann die OPEC+ am 29. November entscheiden?
Zuletzt hatten sieben OPEC+-Länder – Saudi-Arabien, Russland, Irak, Kuwait, Kasachstan, Algerien und Oman – am 1. November beschlossen, für Dezember das Förderniveau vom September beizubehalten. Das teilte die OPEC mit. Für den 29. November ist das nächste Treffen angesetzt. Offen ist, ob die Gruppe die Pause fortsetzt oder angesichts der Marktlage anders entscheidet. Eine Prognose dazu geben wir nicht ab; für den Ölpreis zählt vor allem, ob die Förderquoten unverändert bleiben und wie die Gruppe die Lage am Golf bewertet.
Zeitlich fällt das Treffen mit dem Verfall des Januar-Kontrakts für Brent am 30. November zusammen. Das kann kurzfristig für Schwankungen sorgen, weil Händler Positionen in den nächsten Kontrakt verschieben. Der Februar-Kontrakt notierte laut Saxo am Mittwochmorgen bei rund 87,4 Dollar – ein deutlicher Abschlag zum Januar, der zeigt, wie stark der Markt aktuell kurzfristige Risiken einpreist.
|Kontrakt
|Dienstag (Settlement)
|Mittwochmorgen
|Brent Januar
|91,40 USD (+2,3 %)
|rund 90,0 USD (-1,5 %)
|Brent Februar
|–
|rund 87,4 USD
|WTI
|82,05 USD
|80,71 USD (-1,6 %)
Stand: Dienstag-Settlement bzw. Mittwochmorgen (ca. 05:00 Uhr MEZ). Angaben laut Saxo.
Quelle: Saxo Market Quick Take vom 25.11.2026
Was bedeutet der Ölpreis für Öl-Aktien wie Exxon, Chevron und Shell?
Die Aktien der Ölkonzerne haben sich zuletzt besser gehalten als der Rohstoff: Der Energie-ETF XLE legte am Dienstag laut Saxo um 0,97 Prozent zu, der Förder-ETF XOP um 0,60 Prozent. Großkonzerne wie Exxon, Chevron, Shell, BP und TotalEnergies verdienen an hohen Preisen, haben aber nach den jüngsten Quartalszahlen auch ihre Kosten im Griff. Fällt der Ölpreis dauerhaft, geraten Dividenden und Aktienrückkäufe stärker unter Druck. Steigt er, profitieren vor allem Förderer mit hohem Ölanteil. Anleger sollten Währungsrisiken und die hohe Schwankungsbreite von Rohstoffwerten im Blick behalten.
Welche Termine sind für Öl und Energie-Aktien wichtig?
Am Mittwoch stehen die US-Inflationsdaten (PCE) um 14:30 Uhr an, die den Dollar und damit den Ölpreis bewegen können. Die wöchentlichen Lagerdaten der US-Energiebehörde EIA werden üblicherweise mittwochs veröffentlicht. Am Donnerstag sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag verkürzt geöffnet. Am Sonntag folgt das OPEC+-Treffen, am Montag der Verfall des Brent-Januar-Kontrakts, am 9. Dezember die Fed-Entscheidung.
FAQ: Ölpreis, Brent und OPEC+
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Brent (Januar) schloss am Dienstag bei 91,40 Dollar je Barrel, WTI bei 82,05 Dollar. Am Mittwochmorgen lagen beide etwa 1,5 Prozent tiefer.
Wann tagt die OPEC+? Das nächste Treffen der OPEC+-Länder ist laut OPEC für den 29. November 2026 angesetzt.
Was ist die Straße von Hormus? Die Meerenge zwischen Iran und Oman ist die wichtigste Exportroute für Rohöl aus dem Golf. Störungen dort wirken unmittelbar auf Brent und WTI.
Welche Öl-Aktien profitieren vom Ölpreis? Förderer und integrierte Konzerne wie Exxon, Chevron, Shell, BP und TotalEnergies reagieren auf den Ölpreis, jedoch unterschiedlich stark.
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