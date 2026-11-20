Der Ölpreis steuert auf die dritte Verlustwoche in Folge zu: Die Nordseesorte Brent hielt sich am Freitag, 20. November 2026, nach Angaben von Trading Economics knapp über 92 US-Dollar je Barrel. Im laufenden Monat summiert sich das Minus auf rund 20 Prozent, der Preis liegt nahe dem tiefsten Stand seit Ende August. Der Markt streitet damit über zwei Szenarien: Ein wachsendes Angebot drückt den Preis, ein möglicher neuer Militärschlag gegen den Iran könnte ihn wieder hochtreiben.

Für Anleger ist das mehr als eine Rohstofffrage. Der Ölpreis bestimmt die Gewinne der Ölkonzerne und wirkt über die Energiekosten auf Inflation und Zinsen.