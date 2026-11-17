Laut Reuters haben sich die Exporte durch die Straße von Hormus nahezu auf Vorkriegsniveau erholt. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate senkten laut Trading Economics ihre offiziellen Verkaufspreise. Gleichzeitig fiel in China der Raffinerie-Durchsatz im Oktober um 8,1 Prozent zum Vorjahr – Reuters errechnet daraus einen Lageraufbau von 492.000 Barrel pro Tag.

Tim Waterer vom Broker KCM Trade bringt es laut Reuters auf den Punkt: Zum ersten Mal seit Beginn des Konflikts zwischen den USA und Iran denken Händler über ein Überangebot nach.