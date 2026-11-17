Der Ölpreis kommt nicht zur Ruhe: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Dienstag um 05:30 Uhr MEZ 91,66 US-Dollar, 0,8 Prozent weniger als zum Settlement am Vortag (FinanceFeeds; Trading Economics zeigte 91,65 Dollar). Die US-Sorte WTI fiel auf 84,99 Dollar. Bereits am Montag war Brent laut Reuters um 3,6 Prozent auf 92,44 Dollar eingebrochen. Damit rückt das Tief vom 10. November bei 91,49 Dollar wieder in Reichweite – der tiefste Stand seit August. Der Markt beginnt, den Krieg am Golf mit einem neuen Wort zu denken: Überangebot.
Ölpreis: Brent fällt in Asien auf 91,66 Dollar, Goldman Sachs rechnet für Ende 2027 mit 78 Dollar – droht nach dem Krieg die Ölschwemme?
Der Ölpreis setzt seine Talfahrt im asiatischen Handel fort. Brent nähert sich dem tiefsten Stand seit August, nachdem die IEA einen Überschuss ausgerufen hat und Goldman Sachs für Ende 2027 nur noch 78 Dollar erwartet. Gleichzeitig brennen am Golf Tanker. Was Anleger zum Ölpreis und zu Ölaktien jetzt wissen müssen.
Der Auslöser
Warum fällt der Ölpreis trotz Angriffen am Golf?
Die Lieferungen aus dem Nahen Osten fließen wieder – und die großen Prognostiker rechnen den Markt ins Plus.
Laut Reuters haben sich die Exporte durch die Straße von Hormus nahezu auf Vorkriegsniveau erholt. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate senkten laut Trading Economics ihre offiziellen Verkaufspreise. Gleichzeitig fiel in China der Raffinerie-Durchsatz im Oktober um 8,1 Prozent zum Vorjahr – Reuters errechnet daraus einen Lageraufbau von 492.000 Barrel pro Tag.
Tim Waterer vom Broker KCM Trade bringt es laut Reuters auf den Punkt: Zum ersten Mal seit Beginn des Konflikts zwischen den USA und Iran denken Händler über ein Überangebot nach.
Den Ton gab die Internationale Energieagentur vor. In ihrem Monatsbericht vom 13. November erwartet die IEA für das vierte Quartal eine Rückkehr zum Überschuss: Das Angebot liege dann bei rund 105 Millionen Barrel pro Tag und damit 1,7 Millionen Barrel über der Nachfrage. Zuvor hatte die Agentur noch ein Defizit gesehen. Die globalen Lager stiegen im Oktober erstmals seit Juni.
Die Prognosen
Was erwartet Goldman Sachs für den Ölpreis 2027?
Am Wochenende legte Goldman Sachs nach. In einer Notiz vom 15. November rechnet die US-Bank laut Reuters für 2027 mit einem durchschnittlichen Brent-Preis von 88 Dollar und mit 78 Dollar zum Jahresende 2027; für WTI nennt Goldman 78 beziehungsweise 70 Dollar. Die Bank erwartet für 2027 einen Überschuss von rund 2 Millionen Barrel pro Tag – obwohl sie bereits Ausfälle von 1 Million Barrel einrechnet. Zwei Argumente stechen heraus: Chinas Ölnachfrage habe 2025 ihren Höhepunkt erreicht, und neue Pipelines am Golf mit rund 3,8 Millionen Barrel Kapazität umgingen künftig die Straße von Hormus. Kurzfristig sieht Goldman allerdings Aufwärtsrisiken.
Die US-Energiebehörde EIA ist deutlich optimistischer für die Ölproduzenten. In ihrem Kurzfristausblick vom 10. November erwartet sie Brent für den Rest des Jahres nahe 100 Dollar, im Schnitt 97 Dollar für 2026 und 86 Dollar für 2027. Die OPEC beließ ihre Nachfrageprognose für 2026 im Monatsbericht vom 11. November bei einem Plus von 0,18 Millionen Barrel pro Tag; für 2027 erwartet das Kartell ein kräftiges Wachstum um 2,55 Millionen Barrel.
|Haus
|Datum
|2026 Ø
|2027 Ø
|Ende 2027
|EIA
|10.11.2026
|97
|86
|77 (Q4)
|Goldman Sachs
|15.11.2026
|–
|88
|78
Prognosen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: EIA STEO 10.11.2026; Goldman Sachs via Reuters 15.11.2026
Das große Bild
Wie viel Kriegsprämie steckt noch im Ölpreis?
Wie schnell die Risikoprämie schmilzt, zeigt ein Blick zurück: Physisches Brent (Dated Brent) kostete laut IEA Anfang Oktober in der Spitze rund 136 Dollar – seither ist der Preis um etwa 32 Prozent gefallen. Auf Monatssicht verlor Brent laut Trading Economics gut 16 Prozent, liegt aber noch rund 41 Prozent über dem Vorjahresniveau. Ein Teil der Kriegsprämie ist also noch im Preis.
Und die Lage bleibt brandgefährlich. Die iranischen Revolutionsgarden melden zwei Tanker auf Minen im südlichen Hormus-Korridor, Iran griff mit Drohnen eine US-Einrichtung in Bahrain an, und die britische Seeüberwachung UKMTO meldet einen Angriff auf einen Tanker im Persischen Golf. Reuters konnte nicht alle Angaben unabhängig prüfen. Dass der Ölpreis trotzdem fällt, zeigt, wie sehr sich die Wahrnehmung gedreht hat.
The elevated geopolitical tensions seem to have become the new norm.
Für die USA kommt ein Sonderfaktor hinzu: Die strategische Ölreserve lag zuletzt bei 276,4 Millionen Barrel, dem tiefsten Stand seit August 1982 (DOE via Reuters). Die kommerziellen Rohöllager stiegen in der Woche bis 6. November laut EIA dagegen unerwartet um 4,66 Millionen Barrel.
Die Aktien
Was bedeutet der fallende Ölpreis für Ölaktien?
Für Ölkonzerne wie ExxonMobil, Chevron, Shell, BP oder TotalEnergies ist der Ölpreis der wichtigste Ergebnistreiber. Ein Rückgang von Brent um mehrere Dollar je Barrel schmälert den Cashflow aus der Förderung, während Raffineriemargen bei hohen Dieselpreisen teils stützen – die IEA beziffert Diesel in Europa auf rund 180 Dollar je Barrel, 77 Prozent über Vorkriegsniveau. Einschätzung der Redaktion: Mehr Druck spüren reine Förderer mit hohen Kosten als integrierte Konzerne mit eigenem Raffinerie- und Handelsgeschäft.
Die Termine
Welche Termine bewegen den Ölpreis jetzt?
Heute Abend, 17. November: API-Lagerdaten (üblicher Wochenrhythmus)
Mittwoch, 18. November: EIA-Wochenbericht zu den US-Ölvorräten, abends das Fed-Protokoll
29. November: OPEC+-Ministertreffen zur Förderpolitik 2027
8. Dezember: nächster EIA-Kurzfristausblick
31. Dezember: Auslaufen der OPEC+-Kürzung von 2022
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis heute?
Brent kostete am 17. November um 05:30 Uhr MEZ 91,66 Dollar je Barrel, WTI 84,99 Dollar (FinanceFeeds).
Warum fällt der Ölpreis trotz Iran-Konflikt?
Die Exporte durch die Straße von Hormus haben sich laut Reuters weitgehend erholt, und IEA wie Goldman Sachs erwarten ein Überangebot.
Was sagt die „Ölpreis Prognose“ von Goldman Sachs?
Laut Notiz vom 15. November: Brent im Schnitt 88 Dollar im Jahr 2027 und 78 Dollar zum Jahresende 2027. Das ist eine Prognose Dritter.
Wann entscheidet die OPEC+ über 2027?
Das Ministertreffen ist für den 29. November angesetzt.
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