Der Ölpreis ist am Montag weiter unter Druck geraten: Die Nordseesorte Brent notiert bei rund 89 Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI bei etwa 83 Dollar. Brent liegt damit so tief wie seit August nicht mehr und rund 23 Prozent unter dem Niveau von vor vier Wochen – obwohl im Nahen Osten weiter Tanker angegriffen werden. Der Auslöser: Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet im Schlussquartal plötzlich mit einem Überangebot.
Ölpreis: Brent fällt auf 89 Dollar, die IEA sieht ein Überangebot von 1,7 Millionen Barrel pro Tag – hat die IEA recht oder die OPEC?
Der Ölpreis Brent notiert mit rund 89 Dollar auf dem tiefsten Stand seit August, ein Viertel unter dem Niveau von vor vier Wochen. Die Internationale Energieagentur dreht ihre Prognose auf Überangebot, die OPEC sieht das ganz anders – was der Streit der Zahlen für Ölpreis, Exxon, Chevron und Co. bedeutet.
Aktiencheck hat bereits über die widersprüchlichen Berichte zur Straße von Hormus geschrieben. Dieser Artikel nimmt einen anderen Blickwinkel ein: Wie belastbar ist die These vom Überangebot, die den Ölpreis aktuell prägt, und warum widersprechen sich die großen Prognosen so stark?
Ölpreis aktuell
Warum fällt der Ölpreis so stark?
Brent schloss am Freitag laut Mitrade bei 92,57 Dollar, WTI bei 83,98 Dollar. Beide Sorten haben damit die dritte Verlustwoche in Folge hinter sich (Brent -3,4 Prozent, WTI -5,2 Prozent). Am Montag ging es weiter bergab: Trading Economics sieht Brent bei 89,08 Dollar (-3,77 Prozent), JournalArta meldete um 07:07 GMT 89,73 Dollar (-3,07 Prozent) und für WTI 83,24 Dollar. In einem weiteren Mitrade-Snapshot (Zeit nicht angegeben) lag Brent bei etwa 89,77 Dollar (-0,72 Prozent) – die Quellen sind nicht zeitgleich, die Richtung ist aber eindeutig.
Auf Jahressicht ist Brent laut Trading Economics immer noch rund 42 Prozent im Plus. Der Abverkauf der letzten Wochen korrigiert also einen sehr starken Anstieg – zum Teil, weil die Angebotsstörungen am Golf nachlassen. Nach Angaben der US-Energiebehörde EIA waren im Oktober noch 2,5 Millionen Barrel pro Tag am Golf stillgelegt, nach 4,8 im September und einem Höhepunkt von 10,9 im Mai.
|Sorte
|Freitag, 20.11.
|Montag, 23.11.
|Brent (USD/Barrel)
|92,57
|rund 89,1–89,7
|WTI (USD/Barrel)
|83,98
|rund 83,2
Quellen und Zeitpunkte unterscheiden sich, die Werte sind daher nicht exakt vergleichbar.
Quelle: Mitrade (Freitagsschluss), Trading Economics, JournalArta (07:07 GMT)
Was sagt die IEA zum Überangebot am Ölmarkt?
Im November-Bericht rechnet die IEA für das vierte Quartal 2026 mit einem Angebotsüberschuss von 1,7 Millionen Barrel pro Tag. Zuvor hatte sie noch ein Defizit von 1,8 Millionen Barrel erwartet. Die Angebotsschätzung für das Quartal wurde um 3,3 Millionen Barrel pro Tag angehoben, die globale Förderung im Oktober lag bei 105,4 Millionen. Die Nachfrageprognose für 2027 wurde um 80.000 Barrel auf 104,3 Millionen Barrel pro Tag gesenkt. Diese Angaben stammen aus Berichten von Oilprice.com; den IEA-Bericht selbst konnte die Redaktion nicht einsehen.
Auch die EIA erwartet im Schlussquartal Lageraufbau statt Lagerabbau, und Goldman Sachs warnt laut Trading Economics vor einem möglichen Überangebot im kommenden Jahr – eine konkrete Zahl nennt die Quelle nicht. Die OPEC+ hat ihre Förderung im Oktober um rund 2 Millionen Barrel pro Tag erhöht, angeführt von Saudi-Arabien und dem Irak.
Wer hat recht, IEA oder OPEC?
Die OPEC sieht die Welt anders: Im November-Bericht rechnet sie für 2027 mit einer weltweiten Ölnachfrage von 108,3 Millionen Barrel pro Tag – knapp 4 Millionen mehr als die IEA. Die Nachfrage soll um 2,55 Millionen Barrel wachsen. Standard Chartered verweist laut Oilprice darauf, dass die IEA-Prognose den größten Überschuss aller Agenturen ausweist. Die Redaktion hält fest: Die Prognosen unterscheiden sich so stark, dass bereits die Wahl der Datenquelle über Überschuss oder Defizit entscheidet. Das erklärt, warum der Markt so nervös reagiert.
Hinzu kommt die geopolitische Lage. Die Durchflüsse durch die Straße von Hormus lagen laut Kpler (zitiert von Trading Economics) in den zehn Tagen bis 19. November bei rund 9,5 Millionen Barrel pro Tag, nach 12,2 im Oktober. Ein Tanker traf eine Mine, die USA blockieren iranische Häfen, es gab Angriffe auf Bahrain und einen von den Huthis reklamierten Angriff auf eine saudische Raffinerie. Präsident Trump sagte, Verhandlungen bekämen mehr Zeit, drohte aber mit militärischen Schritten im nächsten Jahr. Trotzdem stieg der Ölpreis nicht – das zeigt, wie stark der Markt auf das Überangebot setzt.
Was bedeutet der Ölpreis für Exxon, Chevron, Shell und BP?
Fallende Ölpreise drücken die Margen der Förderer. Konzerne wie Exxon, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies und Equinor sind traditionell stark vom Brent-Preis abhängig, größere Konzerne mit Raffinerien und Chemiesparte haben allerdings einen gewissen Puffer. Für diesen Artikel liegen keine tagesaktuellen Aktienkurse vor; wer die Aktien verfolgt, sollte Brent, Lagerdaten und die Quartalsberichte im Blick behalten.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Am Mittwoch, dem 25. November, veröffentlicht die EIA turnusmäßig ihre Öllagerdaten; die Zahlen der Vorwochen konnte die Redaktion nicht belegen. Der nächste OPEC+-Termin ist nicht verifiziert. Daneben zählen Fed-Entscheidung (8. und 9. Dezember), Dollar und Nachrichten aus dem Nahen Osten.
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Am Montag, dem 23. November 2026, notiert Brent bei rund 89 US-Dollar je Barrel, WTI bei etwa 83 US-Dollar (Trading Economics, JournalArta, Mitrade).
Warum fällt der Ölpreis trotz der Spannungen im Nahen Osten? Die IEA erwartet für das vierte Quartal ein Überangebot von 1,7 Millionen Barrel pro Tag, die OPEC+ hat die Förderung ausgeweitet, und die Stilllegungen am Golf gehen zurück.
Warum unterscheiden sich die Prognosen von IEA und OPEC so stark? Die OPEC rechnet für 2027 mit einer Nachfrage von 108,3 Millionen Barrel pro Tag, die IEA mit 104,3 Millionen – eine Differenz von rund 4 Millionen Barrel.
Gibt es eine Ölpreis-Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Preisprognosen ab.
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