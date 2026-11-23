Brent schloss am Freitag laut Mitrade bei 92,57 Dollar, WTI bei 83,98 Dollar. Beide Sorten haben damit die dritte Verlustwoche in Folge hinter sich (Brent -3,4 Prozent, WTI -5,2 Prozent). Am Montag ging es weiter bergab: Trading Economics sieht Brent bei 89,08 Dollar (-3,77 Prozent), JournalArta meldete um 07:07 GMT 89,73 Dollar (-3,07 Prozent) und für WTI 83,24 Dollar. In einem weiteren Mitrade-Snapshot (Zeit nicht angegeben) lag Brent bei etwa 89,77 Dollar (-0,72 Prozent) – die Quellen sind nicht zeitgleich, die Richtung ist aber eindeutig.

Auf Jahressicht ist Brent laut Trading Economics immer noch rund 42 Prozent im Plus. Der Abverkauf der letzten Wochen korrigiert also einen sehr starken Anstieg – zum Teil, weil die Angebotsstörungen am Golf nachlassen. Nach Angaben der US-Energiebehörde EIA waren im Oktober noch 2,5 Millionen Barrel pro Tag am Golf stillgelegt, nach 4,8 im September und einem Höhepunkt von 10,9 im Mai.