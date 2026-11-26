Die Huthi-Rebellen behaupten wiederholt Angriffe auf saudische Ziele. Laut Oilprice vom 30.10.2026 nannte Huthi-Sprecher Yahya Saree die Raffinerien Ras Tanura und Rabigh, eine Aramco-Anlage in Abqaiq und die Flughäfen in Dammam und Riad. Ras Tanura hat laut Bericht 550.000 Barrel pro Tag Kapazität. Saudi-Arabien bestätigte keinen der Angriffe. Am 12.11.2026 behaupteten die Huthi Angriffe auf eine Pumpstation der Ost-West-Pipeline, eine Ölanlage in Yanbu und Aramco-Gebäude in Riad; die Koalition meldete das Abfangen zweier Drohnen. Im September stand die Ost-West-Pipeline nach Drohnenangriffen zwei Wochen still, Verladungen in Yanbu ruhten (Oilprice).

Hinzu kommt die Straße von Hormus: Iran meldete am 12.11.2026 vier Tanker, die dort durch Explosionen getroffen worden seien; Reuters konnte das nicht prüfen. Laut Kpler sank der Verkehr in Hormus im September von zehn auf vier Rohstofffrachter pro Tag.