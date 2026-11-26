Der Ölpreis hält sich trotz jüngster Huthi-Angriffe auf die saudische Energie-Infrastruktur knapp unter 94 Dollar: Brent kostete am 26.11.2026 um 10:40 Uhr MEZ 93,92 US-Dollar (minus 0,7 Prozent), WTI 83,46 Dollar (minus 0,3 Prozent), wie Dow Jones Newswires meldet. Für die Shell Aktie, die Exxon Mobil Aktie und andere Ölaktien bleibt die Frage, ob die geopolitische Risikoprämie die steigende Förderung überdauert.
Ölpreis: Brent bei 94 Dollar nach Huthi-Angriffen – wie lange trägt die Risikoprämie?
Brent kostet knapp 94 Dollar, Ende Februar waren es rund 70. Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien, Unruhe in Hormus und mehr OPEC+-Öl ziehen den Markt in zwei Richtungen. Was das für die Shell Aktie und andere Ölwerte bedeutet.
Rückblick auf den Ölpreis 2026
Wie hat sich der Ölpreis seit Februar entwickelt?
Die Bewegung ist deutlich: Laut ORF vom 15.09.2026 lag Brent Ende Februar bei rund 70 Dollar und am 15.09.2026 über 107 Dollar; der OPEC-Korb erreichte demnach 123 Dollar. Haupttreiber war dem Bericht zufolge der Krieg zwischen den USA und dem Iran, dazu Angriffe auf saudische Anlagen. Seitdem ist der Preis gefallen: Am 12.11.2026 schloss Brent bei 95,82 Dollar (plus 3,3 Prozent) und WTI bei 88,74 Dollar (plus 2,6 Prozent), beide auf Wochensicht rund 2,5 Prozent tiefer (Nation Thailand, 13.11.2026).
|Datum
|Brent
|WTI
|Ende Februar 2026
|rund 70 USD
|–
|15.09.2026
|über 107 USD
|–
|12.11.2026 (Schluss)
|95,82 USD
|88,74 USD
|26.11.2026, 10:40 Uhr
|93,92 USD
|83,46 USD
Quelle: ORF 15.09.2026, Nation Thailand 13.11.2026, Dow Jones/finanzen.at 26.11.2026
Geopolitik
Was machen die Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien mit dem Ölmarkt?
Die Huthi-Rebellen behaupten wiederholt Angriffe auf saudische Ziele. Laut Oilprice vom 30.10.2026 nannte Huthi-Sprecher Yahya Saree die Raffinerien Ras Tanura und Rabigh, eine Aramco-Anlage in Abqaiq und die Flughäfen in Dammam und Riad. Ras Tanura hat laut Bericht 550.000 Barrel pro Tag Kapazität. Saudi-Arabien bestätigte keinen der Angriffe. Am 12.11.2026 behaupteten die Huthi Angriffe auf eine Pumpstation der Ost-West-Pipeline, eine Ölanlage in Yanbu und Aramco-Gebäude in Riad; die Koalition meldete das Abfangen zweier Drohnen. Im September stand die Ost-West-Pipeline nach Drohnenangriffen zwei Wochen still, Verladungen in Yanbu ruhten (Oilprice).
Hinzu kommt die Straße von Hormus: Iran meldete am 12.11.2026 vier Tanker, die dort durch Explosionen getroffen worden seien; Reuters konnte das nicht prüfen. Laut Kpler sank der Verkehr in Hormus im September von zehn auf vier Rohstofffrachter pro Tag.
Das Gegengewicht
Warum fällt der Ölpreis trotz der Angriffe?
Laut Nation Thailand erhöhte die OPEC+ im Oktober die Förderung, angeführt von Saudi-Arabien; die US-Lagerbestände stiegen. US-Präsident Donald Trump schrieb zur Iran-Frage, Washington brauche kein Abkommen: „We've got their money.“ Zusätzlich dämpfen Konjunktursorgen: Am 25. und 26.11.2026 beherrschten Zweifel am KI-Investitionsboom die Börsen. Einschätzung der Redaktion: Das Angebot wächst, solange Angriffe die Exporte nicht dauerhaft kappen – die Risikoprämie schrumpft dann von allein.
Börse und Anleger
Was bedeutet der Ölpreis für Shell Aktie und Ölaktien?
Die Shell Aktie (Ticker R6C0 an der Xetra) und andere Ölaktien profitieren von hohen Preisen, leiden aber unter Schwankungen und sinkenden Notierungen. Am 26.11.2026 notierten die Rohstoffwerte in Europa laut Dow Jones bei plus 3,4 Prozent im Branchenindex; der DAX stieg um 10:40 Uhr um 2,2 Prozent auf 25.237,57 Punkte. Die US-Börsen, an denen die Ölriesen wie Exxon Mobil gehandelt werden, sind wegen Thanksgiving geschlossen. Konkrete Kurse der Ölwerte liegen aus den geprüften Quellen nicht vor.
Termine
Worauf sollten Anleger beim Ölpreis jetzt achten?
Beobachtenswert sind weitere Huthi-Meldungen, Berichte aus Hormus, Entscheidungen der OPEC+ über die Fördermenge und die US-Lagerdaten. Die US-Börsen öffnen am Freitag verkürzt wieder, bis 19 Uhr MEZ.
Häufige Fragen
FAQ zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Brent lag am 26.11.2026 um 10:40 Uhr bei 93,92 Dollar, WTI bei 83,46 Dollar (Dow Jones).
Warum ist der Ölpreis in diesem Jahr gestiegen? Laut ORF vor allem wegen des Kriegs zwischen den USA und dem Iran und Angriffen auf saudische Anlagen: von rund 70 Dollar im Februar auf über 107 Dollar im September.
Was machen die Huthi? Sie behaupten Angriffe auf saudische Raffinerien, Pipelines und Flughäfen; Saudi-Arabien bestätigte die Angriffe laut Oilprice nicht.
Welche Aktien profitieren von hohen Ölpreisen? Typischerweise Ölkonzerne wie die Shell Aktie oder die Exxon Mobil Aktie; Raffineriebetreiber und Airlines reagieren unterschiedlich.
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