Der Ölpreis gibt auch am Freitag nach: Die Nordseesorte Brent (Futures-Symbol BZ=F) notierte in der Nacht bei 92,22 US-Dollar je Barrel, nach einem Donnerstag-Settlement von 91,98 US-Dollar. Die US-Sorte WTI liegt bei rund 83 US-Dollar. Damit steuert Brent laut financefeeds.com auf ein Wochenminus von rund 3,5 Prozent zu – die dritte Verlustwoche in Folge. Gegenüber dem Schluss vom 13. November (95,84 US-Dollar) ist das ein klarer Rückschritt; im gesamten November summiert sich der Rückgang auf rund 20 Prozent. Und die nächste Weichenstellung steht schon fest: Am Sonntag, 29. November, treffen sich die OPEC+-Minister, um den Rahmen für 2027 zu setzen.
Ölpreis: Brent bei 92 Dollar vor dem dritten Wochenminus, OPEC+ legt am 29. November den Rahmen für 2027 fest - Wer bestimmt jetzt den Ölpreis?
Der Ölpreis steuert auf die dritte Verlustwoche in Folge zu: Brent kostet am Freitag rund 92 US-Dollar, WTI um 83 Dollar. Am Sonntag, 29. November, entscheidet OPEC+ über den Förderrahmen 2027. Was auf dem Spiel steht und welche Öl-Aktien davon abhängen.
Ölpreis aktuell
Warum fällt der Ölpreis trotz Hormus-Spannungen?
Obwohl im Golf Seeminen und Raketen für Schlagzeilen sorgen, sinkt der Ölpreis: Der Markt wettet auf Überangebot.
Hormus-Transporte fast wie vor dem Krieg
Die Öltransporte durch die Straße von Hormus haben sich laut hdfcsky.com nahezu auf Vorkriegsniveau erholt. Das stützt die Erwartung eines globalen Überangebots.
Lager wachsen
Die US-Rohölvorräte stiegen in der Woche bis zum 13. November um 3,4 Millionen Barrel (financefeeds.com, EIA).
Risikoprämie bleibt klein
Zwei Tanker sollen laut Revolutionsgarde in der Straße von Hormus auf Seeminen gelaufen und in Brand geraten sein; die Huthis haben Raketen auf Riad abgefeuert (hdfcsky.com). Der Preis reagierte darauf am Donnerstag kaum.
Russland: Raffinerien unter Beschuss
Ukrainische Drohnenangriffe haben die Raffinerieverarbeitung in Russland seit Ende Oktober laut Reuters um 45 Prozent gesenkt (zitiert von hdfcsky.com).
Das große Bild
Was entscheidet OPEC+ am 29. November?
Am Sonntag, 1. November, ließ die Kerngruppe von OPEC+ – Saudi-Arabien, Russland, Irak, Kuwait, Algerien, Kasachstan und Oman – die Förderziele für Dezember laut Reuters unverändert. Im September war die schrittweise Rücknahme einer Kürzung von 1,65 Millionen Barrel pro Tag aus dem Jahr 2023 abgeschlossen worden. Eine weitere Kürzungsschicht von rund 2 Millionen Barrel täglich gilt für die meisten Mitglieder bis Ende 2026. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die OPEC im Mai 2026 verlassen.
Für 2027 sollen neue Basislinien gelten, die auf einer Kapazitätsprüfung der Mitglieder beruhen. Laut Reuters sollte sie im vierten Quartal abgeschlossen werden; der Iran-Krieg hat die Schätzung künftiger Kapazitäten allerdings unsicher gemacht. Ein Ergebnis ist öffentlich nicht bekannt. Genau das macht den 29. November zum Termin des Monats: Er entscheidet mit darüber, ob die Förderbremse bestehen bleibt oder 2027 mehr Öl auf den Markt kommt.
Wie stark der Preis in den vergangenen Wochen gefallen ist, zeigt der Blick zurück: Ende Oktober hatte Brent laut Reuters bei knapp 118 US-Dollar den höchsten Stand seit April erreicht. Seither hat sich der Preis um mehr als ein Fünftel zurückgebildet.
|Größe
|Stand
|Brent
|92,22
|Brent Donnerstag-Settlement
|91,98
|WTI
|83,21
|Brent Schluss 13.11.
|95,84
|Wochenbilanz Brent
|ca. -3,5 %
Preise in US-Dollar je Barrel. Brent: 1:18 Uhr GMT. WTI: Donnerstag-Settlement des Dezember-Kontrakts laut financefeeds.com; hdfcsky.com nennt 82,6 US-Dollar am Freitag.
Quelle: financefeeds.com, hdfcsky.com (20.11.2026); eigene Zusammenstellung
Öl-Aktien
Was bedeutet der Ölpreis für Öl-Aktien?
Der Ölpreis bestimmt die Erträge von Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies und Equinor. Fällt Brent, sinken bei Förderern wie Occidental oder Equinor die Erlöse je Barrel; integrierte Konzerne mit Raffineriegeschäft puffern das teilweise über die Verarbeitungsmargen. Mit einem Brent-Preis um 92 US-Dollar liegt der Ölpreis allerdings weiterhin auf einem Niveau, bei dem die meisten großen Förderer profitabel arbeiten. Anleger blicken deshalb weniger auf den Tagesstand als auf die Frage, ob OPEC+ 2027 die Förderbremse lockert.
Termine
Was sollten Anleger jetzt beim Ölpreis beobachten?
Heute: Der Baker-Hughes-Rig-Count zur Zahl der US-Bohranlagen.
Mittwochs: Die wöchentlichen Lagerdaten der US-Energiebehörde EIA.
29. November: OPEC+-Ministertreffen zum Förderrahmen 2027.
Laufend: Hormus-Meldungen und Tankerverkehr als Preistreiber.
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell?
Brent lag am Freitag, 20.11.2026, um 2:18 Uhr MEZ bei 92,22 US-Dollar je Barrel, WTI bei rund 83 US-Dollar (financefeeds.com, hdfcsky.com).
Wann tagt OPEC+?
Das Ministertreffen ist für Sonntag, 29. November 2026 angesetzt und soll den Förderrahmen für 2027 festlegen.
Warum fällt der Ölpreis trotz Spannungen am Golf?
Der Markt rechnet mit Überangebot: Die Hormus-Transporte haben sich fast normalisiert, und die US-Lager wachsen.
Was bedeutet das für Öl-Aktien?
Ein niedrigerer Ölpreis drückt die Erlöse der Förderer; entscheidend ist, wie lange das Niveau anhält und was OPEC+ beschließt.
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