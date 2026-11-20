Am Sonntag, 1. November, ließ die Kerngruppe von OPEC+ – Saudi-Arabien, Russland, Irak, Kuwait, Algerien, Kasachstan und Oman – die Förderziele für Dezember laut Reuters unverändert. Im September war die schrittweise Rücknahme einer Kürzung von 1,65 Millionen Barrel pro Tag aus dem Jahr 2023 abgeschlossen worden. Eine weitere Kürzungsschicht von rund 2 Millionen Barrel täglich gilt für die meisten Mitglieder bis Ende 2026. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die OPEC im Mai 2026 verlassen.

Für 2027 sollen neue Basislinien gelten, die auf einer Kapazitätsprüfung der Mitglieder beruhen. Laut Reuters sollte sie im vierten Quartal abgeschlossen werden; der Iran-Krieg hat die Schätzung künftiger Kapazitäten allerdings unsicher gemacht. Ein Ergebnis ist öffentlich nicht bekannt. Genau das macht den 29. November zum Termin des Monats: Er entscheidet mit darüber, ob die Förderbremse bestehen bleibt oder 2027 mehr Öl auf den Markt kommt.