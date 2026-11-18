Der Ölpreis bleibt zerrissen zwischen Kriegsangst und Überangebot: Brent kostet am Mittwoch um 12:45 Uhr MEZ rund 92,70 Dollar je Barrel, WTI rund 85 Dollar. Seit Monatsbeginn haben beide Sorten rund ein Fünftel verloren, obwohl im Golf neue Angriffe gemeldet werden. Heute Nachmittag stehen die offiziellen US-Lagerdaten an.
Ölpreis: Brent bei 92 Dollar, minus 22 Prozent in einem Monat – Angriffe nahe Hormus, doch die Lager wachsen – welche Kraft setzt sich durch?
Der Ölpreis Brent notiert am Mittwoch bei rund 92 Dollar und steuert auf ein Monatsminus von etwa 20 Prozent zu. Trotz neuer Angriffe nahe der Straße von Hormus meldet die Branche einen Lageraufbau von 5,3 Millionen Barrel, die IEA erwartet einen Überschuss. Was heute Nachmittag die EIA-Zahlen zeigen könnten.
Die Zahlen stammen aus dem Handel vor dem US-Börsenstart. Brent hatte am Vortag bei 93,14 Dollar geschlossen, WTI bei 86,01 Dollar. Am 26. Oktober hatte Brent laut OilPrice.com noch bei 114,60 Dollar notiert, WTI bei 101,10 Dollar. Wer den Ölpreis über einen längeren Zeitraum beobachtet, sieht einen Rohstoff im Rückwärtsgang, der gleichwohl über Vorjahresniveau liegt: Trading Economics führt Brent im Jahresvergleich noch mit rund plus 46 Prozent.
Das große Bild
Warum fällt der Ölpreis trotz Angriffen im Golf, wenn doch Hormus bedroht ist?
Der Markt wiegt zwei Kräfte gegeneinander ab. Auf der einen Seite stehen die Zwischenfälle: Am Dienstag meldete ADNOC L&S einen Angriff auf eines seiner Schiffe in der Straße von Hormus, ein Besatzungsmitglied wird vermisst, elf wurden verletzt. Iranische Drohnen trafen laut Cornerstone Futures ein US-Radarsystem in Bahrain, die USA griffen eine Raketenabschussbasis auf der Insel Qeshm an. Schon am Montag war ein Flüssiggastanker vor Oman von einem Geschoss getroffen worden. Reuters zufolge ist der Schiffsverkehr durch die Meerenge weiter gestört.
Auf der anderen Seite stehen Mengen. Die Internationale Energieagentur (IEA) schreibt in ihrem Monatsbericht vom 13. November, das weltweite Ölangebot sei im Oktober um 2,3 Millionen Barrel pro Tag auf 105,4 Millionen gestiegen, seit August sind es 5,3 Millionen mehr. Die globalen Lagerbestände wuchsen im Oktober um 52 Millionen Barrel, für das vierte Quartal erwartet die IEA einen Angebotsüberschuss (zitiert von Gulf News). Das Nachfragewachstum sieht die Behörde 2027 bei rund 2 Millionen Barrel pro Tag, das Angebot soll schneller zulegen.
Dazu passt die Beobachtung, dass sich der Handel um die Meerenge herum anpasst: Nach Vortexa-Daten (über Bloomberg) verließen im Oktober 2 Millionen Barrel pro Tag auf Suezmax- und Aframax-Tankern die Region, der höchste Wert seit Kriegsbeginn, überwiegend über Umladungen im Golf von Oman. LSEG betont, dass normale Flüsse durch Hormus unter den aktuellen Bedingungen nicht möglich seien. Dass die Preise dennoch fallen, deutet darauf hin, dass der Markt die Ausweichrouten und das Mehrangebot höher gewichtet als die Risikoprämie.
|Sorte
|Kurs
|Tagesveränderung
|Vortagesschluss
|Brent
|92,67
|−0,5 %
|93,14
|WTI
|85,04
|−1,1 %
|86,01
|Murban (physisch)
|91,39
|−4,2 %
|–
Preise je Barrel in US-Dollar. Brent: Januar-Kontrakt, WTI: Dezember-Kontrakt; Stand 18.11.2026, 12:45 Uhr MEZ (Cornerstone Futures). Vortagesschluss laut implizierter Vorwertberechnung der Quellen. Murban: Gulf News, 10:35 Uhr Singapur-Zeit.
Quelle: Cornerstone Futures, Gulf News
Was sagen die Lagerdaten zum Ölpreis?
Die Branchenzahlen der Vorwoche (Woche bis 13. November) zeigen einen Aufbau der Rohölbestände um 5,28 Millionen Barrel, der Benzinvorräte um 5,12 Millionen Barrel und der Destillate um 351.000 Barrel; Gulf News und Cornerstone ordnen die Daten dem API zu.
Die offizielle EIA-Statistik erscheint üblicherweise mittwochs am Nachmittag und wird zeigen, ob sich der Aufbau bestätigt.
Ein Lageraufbau in dieser Größenordnung spricht für reichlich Angebot, besonders beim Benzin.
Was bedeutet das für Ölaktien wie Exxon, Shell und BP?
Ölwerte wie die Exxon-Aktie, Shell oder BP leben vom Ölpreis, aber auch von ihren Förderkosten und Raffineriemargen. Fällt Brent von über 110 auf rund 92 Dollar, schrumpft der Spielraum für Ausschüttungen und Rückkäufe, die auf höheren Preisen aufbauen. Wie stark die einzelnen Konzerne betroffen sind, hängt von ihrem Mix aus Förderung und Raffinerie ab; hier sind die Quartalszahlen und Kostenkurven der Gesellschaften entscheidend, nicht allein der Ölpreis.
Was beobachten Anleger jetzt?
Heute Nachmittag: EIA-Lagerbericht für die Woche bis 13. November.
Nachrichten aus der Straße von Hormus und den Gesprächen zwischen Iran, Oman und Katar.
Die Differenz zwischen Brent und WTI, die aktuell rund 7,6 Dollar beträgt.
Die nächsten Monatsberichte von IEA und OPEC.
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Am 18. November 2026 um 12:45 Uhr MEZ kostet Brent rund 92,67 Dollar je Barrel, WTI rund 85,04 Dollar (Cornerstone Futures). Andere Anbieter zeigen im Tagesverlauf leicht abweichende Werte.
Warum fällt der Ölpreis, obwohl Tanker angegriffen werden? Weil das Angebot laut IEA stark steigt und die Lager wachsen. Die Marktteilnehmer scheinen das Mehrangebot und die Ausweichrouten höher zu gewichten als die Störungen in der Region.
Was ist der Unterschied zwischen Brent und WTI? Brent ist die europäische Referenzsorte, WTI die amerikanische. Aktuell liegt Brent rund 7,6 Dollar höher.
Wie wirkt der Ölpreis auf Aktien? Förderkonzerne profitieren von höheren Preisen, Fluggesellschaften und Chemiewerte leiden unter hohen Energiekosten. Fällt der Ölpreis, kehrt sich der Effekt um.
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