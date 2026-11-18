Der Markt wiegt zwei Kräfte gegeneinander ab. Auf der einen Seite stehen die Zwischenfälle: Am Dienstag meldete ADNOC L&S einen Angriff auf eines seiner Schiffe in der Straße von Hormus, ein Besatzungsmitglied wird vermisst, elf wurden verletzt. Iranische Drohnen trafen laut Cornerstone Futures ein US-Radarsystem in Bahrain, die USA griffen eine Raketenabschussbasis auf der Insel Qeshm an. Schon am Montag war ein Flüssiggastanker vor Oman von einem Geschoss getroffen worden. Reuters zufolge ist der Schiffsverkehr durch die Meerenge weiter gestört.

Auf der anderen Seite stehen Mengen. Die Internationale Energieagentur (IEA) schreibt in ihrem Monatsbericht vom 13. November, das weltweite Ölangebot sei im Oktober um 2,3 Millionen Barrel pro Tag auf 105,4 Millionen gestiegen, seit August sind es 5,3 Millionen mehr. Die globalen Lagerbestände wuchsen im Oktober um 52 Millionen Barrel, für das vierte Quartal erwartet die IEA einen Angebotsüberschuss (zitiert von Gulf News). Das Nachfragewachstum sieht die Behörde 2027 bei rund 2 Millionen Barrel pro Tag, das Angebot soll schneller zulegen.

Dazu passt die Beobachtung, dass sich der Handel um die Meerenge herum anpasst: Nach Vortexa-Daten (über Bloomberg) verließen im Oktober 2 Millionen Barrel pro Tag auf Suezmax- und Aframax-Tankern die Region, der höchste Wert seit Kriegsbeginn, überwiegend über Umladungen im Golf von Oman. LSEG betont, dass normale Flüsse durch Hormus unter den aktuellen Bedingungen nicht möglich seien. Dass die Preise dennoch fallen, deutet darauf hin, dass der Markt die Ausweichrouten und das Mehrangebot höher gewichtet als die Risikoprämie.