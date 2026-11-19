Der Markt schaut auf das Angebot. Die US-Energiebehörde EIA meldete für die Woche bis 13. November ein Plus der Rohölvorräte um 3,4 Millionen Barrel auf 417,8 Millionen Barrel; erwartet worden war laut Reuters-Umfrage nur ein minimaler Anstieg von 58.000 Barrel. Benzin legte um 5,2 Millionen Barrel zu, auch die Destillate stiegen stärker als erwartet (financefeeds). Das API hatte am Vortag einen Aufbau von 5,28 Millionen Barrel genannt (Kitco, 18.11.2026).

Die Folge: WTI schloss am Mittwoch mit 83,26 Dollar (-3,2 Prozent) auf dem niedrigsten Stand seit dem 26. August. Brent und WTI steuern im November auf ein Minus von rund 20 Prozent zu. Seit Jahresbeginn liegt Brent laut goldreporter dennoch noch bei plus 53,7 Prozent – ein Zeichen, wie stark der Iran-Krieg die Preise nach oben getrieben hatte.