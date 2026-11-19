Der Ölpreis bleibt trotz neuer Meldungen aus der Straße von Hormus ruhig: Brent notiert am Donnerstag im Asien-Handel bei 92,12 US-Dollar (+0,18 Prozent), nach einem Settlement von 91,95 Dollar am Mittwoch (financefeeds, 19.11.2026). WTI liegt bei 83,17 Dollar. Dabei hatte Irans Marine gemeldet, drei Öltanker östlich der Meerenge seien nach Minenkontakt manövrierunfähig. Warum reagiert der Ölpreis kaum, und was steckt hinter dem Monatsminus von rund 20 Prozent?
Ölpreis: Brent bei 92 Dollar, Lagerbestände steigen um 3,4 Millionen Barrel, Hormus-Minen ohne Preisreaktion - Wie viel Überschuss steckt schon im Ölpreis?
Der Ölpreis Brent hält sich bei rund 92 Dollar, obwohl Tanker in der Straße von Hormus auf Minen liefen. Die US-Rohölvorräte stiegen um 3,4 Millionen Barrel, die IEA erwartet einen Überschuss.
Der Auslöser
Warum fällt der Ölpreis trotz Hormus-Meldungen – und was sagt das Lager?
Der Markt schaut auf das Angebot. Die US-Energiebehörde EIA meldete für die Woche bis 13. November ein Plus der Rohölvorräte um 3,4 Millionen Barrel auf 417,8 Millionen Barrel; erwartet worden war laut Reuters-Umfrage nur ein minimaler Anstieg von 58.000 Barrel. Benzin legte um 5,2 Millionen Barrel zu, auch die Destillate stiegen stärker als erwartet (financefeeds). Das API hatte am Vortag einen Aufbau von 5,28 Millionen Barrel genannt (Kitco, 18.11.2026).
Die Folge: WTI schloss am Mittwoch mit 83,26 Dollar (-3,2 Prozent) auf dem niedrigsten Stand seit dem 26. August. Brent und WTI steuern im November auf ein Minus von rund 20 Prozent zu. Seit Jahresbeginn liegt Brent laut goldreporter dennoch noch bei plus 53,7 Prozent – ein Zeichen, wie stark der Iran-Krieg die Preise nach oben getrieben hatte.
Das große Bild
Wie stark ist das Überangebot – und was heißt das für den Ölpreis 2027?
Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet im vierten Quartal 2026 einen Angebotsüberschuss. Im Monatsbericht vom 13. November stieg das weltweite Ölangebot im Oktober um 2,3 Millionen Barrel pro Tag auf 105,4 Millionen, die globalen Lagerbestände wuchsen um 52 Millionen Barrel (Gulf News, 18.11.2026). Die OPEC-Förderung legte im Oktober um knapp 2 Millionen Barrel pro Tag zu, vor allem in Saudi-Arabien und im Irak.
Prognosen Dritter: Goldman Sachs erwartet laut CNBC für 2027 einen Brent-Durchschnitt von 88 Dollar; die EIA sieht in ihrem Ausblick vom 11. November 85,78 Dollar für 2027 nach 97,44 Dollar für 2026. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de. ING verweist auf höhere OPEC+-Förderung, stabile russische Exporte und wachsende US-Lager.
|Rohstoff
|Preis in USD
|Veränderung
|Stand
|Brent
|92,12
|+0,18%
|19.11., Asien-Handel
|WTI
|83,17
|-0,11%
|19.11., Asien-Handel
|Erdgas (Henry Hub)
|3,309
|+3,85%
|18.11., 17:29 Uhr MEZ
Brent: Januar-Kontrakt, financefeeds 19.11.2026, Asien-Handel. WTI Dezember-Kontrakt. Erdgas: wallstreet-online, 18.11.2026, 17:29 Uhr MEZ.
Quelle: financefeeds; wallstreet-online; EIA
Geopolitik
Wie gefährlich ist die Lage in der Straße von Hormus für den Ölpreis?
Am Dienstag wurde laut aktiencheck.de-Bericht vom 18.11. ein Schiff der ADNOC-Logistik in der Meerenge angegriffen (ein Besatzungsmitglied vermisst, elf verletzt), am Montag traf ein Geschoss einen LNG-Tanker vor Oman. Die Quellenlage zum Verkehr ist uneinheitlich: Reuters sieht die Rohöltransporte laut financefeeds wieder etwa auf Vorkriegsniveau, LSEG hält normale Flüsse unter den aktuellen Bedingungen für nicht möglich. Vortexa meldete für Oktober 2 Millionen Barrel pro Tag auf Suezmax- und Aframax-Tankern aus der Region, den Höchstwert seit Kriegsbeginn.
Die IEA sagte laut MarketScreener (Dow Jones), die Energiewelt kehre nach der Hormus-Krise nicht zum Vorkriegsstand zurück; die Abhängigkeit von der Meerenge solle sinken. Für Anleger bleibt das ein Prämienthema: Neue Zwischenfälle können den Ölpreis kurzfristig treiben, fehlende Lieferausfälle begrenzen ihn.
Öl-Aktien
Was bedeutet der Ölpreis für Exxon, Chevron, Shell und TotalEnergies?
Für Ölkonzerne zählt die Kostenkurve: Fällt Brent von Spitzen über 126 Dollar auf 92 Dollar, sinken die Margen, die Aktien reagieren oft stärker als der Ölpreis. Kurse und Bewertungen einzelner Konzerne sind hier nicht Thema; wer Öl-Aktien beobachtet, sollte Förderkosten, Dividenden und Rückkaufprogramme im Blick haben. Aktuelle Details zu Chevron finden Leser in der Analyse der Redaktion vom 19.11.2026.
Termine
Worauf achten Anleger beim Ölpreis jetzt?
Wöchentliche API- und EIA-Lagerdaten, jeweils dienstags und mittwochs.
29. November: OPEC+-Ministertreffen zur Förderung 2027.
Meldungen zu Schiffsverkehr und Zwischenfällen in der Straße von Hormus.
Nächste Monatsberichte von IEA und OPEC.
Fed-Zinsentscheid am 8./9. Dezember und Dollar-Entwicklung.
FAQ
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis Brent heute? 92,12 Dollar je Barrel (Januar-Kontrakt, 19.11.2026, Asien-Handel; financefeeds).
Warum ist der Ölpreis im November so stark gefallen? Wachsendes Angebot, steigende Lager und die Erwartung eines Überschusses; dazu ein stärkerer Dollar.
Was bedeutet der Lageraufbau der EIA? Die US-Rohölvorräte stiegen um 3,4 Millionen Barrel auf 417,8 Millionen Barrel, deutlich über den Erwartungen.
Wann tagt die OPEC+? Die Minister treffen sich laut financefeeds am 29. November.
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