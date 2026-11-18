Brent je Barrel im Asienhandel am Mittwochmorgen (−0,5 %) rund 92,6 $

WTI je Barrel gegen 5:30 Uhr MEZ (23:30 Uhr New York) über 83,5 $

US-Rohöllager laut API, größter Aufbau seit Juli +5,3 Mio. Barrel