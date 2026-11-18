Der Ölpreis kommt nicht zur Ruhe – nur die Richtung hat sich gedreht. Die Nordseesorte Brent gab im asiatischen Handel am Mittwochmorgen um rund 0,5 Prozent auf etwa 92,6 Dollar je Barrel nach, die US-Sorte WTI verlor gut 1 Prozent und hielt sich gegen 5:30 Uhr MEZ knapp über 83,50 Dollar. Auslöser ist ein unerwartet kräftiger Lageraufbau in den USA: Der Branchenverband American Petroleum Institute (API) meldete am Dienstagabend ein Plus von 5,3 Millionen Barrel bei den Rohölbeständen – laut Trading Economics der größte Wochenanstieg seit Juli. Damit notiert Brent rund 20 Prozent unter dem Hoch von 116,72 Dollar, das der Ölpreis erst Ende Oktober markiert hatte.
Ölpreis: Brent 20 Prozent unter dem Oktober-Hoch, API meldet 5,3 Millionen Barrel mehr – kippt der Ölmarkt jetzt in die Schwemme?
Der Ölpreis gibt im Asienhandel erneut nach: Brent rutscht Richtung 92 Dollar, WTI hält sich knapp über 83 Dollar. Der Branchenverband API meldet den größten Lageraufbau in den USA seit Juli, die Golfstaaten exportieren wieder auf Vorkriegsniveau, die IEA sieht erstmals seit Kriegsbeginn einen Überschuss. Dagegen stehen neue Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus. Heute um 16:30 Uhr folgen die offiziellen EIA-Daten. Die große Analyse zum Ölmarkt.
Der Auslöser
Warum fällt der Ölpreis heute? Die Lager füllen sich
Erwartet hatten Händler einen Rückgang der US-Rohölbestände – gekommen ist das Gegenteil.
Noch am Dienstag hatte der Ölpreis zeitweise zugelegt, weil Analysten für die vergangene Woche einen Abbau der US-Rohölvorräte erwartet hatten. Die API-Zahlen zerstörten diese Hoffnung: Neben dem kräftigen Plus beim Rohöl meldete der Verband laut Oilprice.com auch deutlich höhere Benzinbestände. Für den Ölmarkt ist das ein unangenehmes Signal, denn volle Lager in der größten Volkswirtschaft der Welt sprechen dafür, dass das Angebot die Nachfrage derzeit übersteigt. Entscheidend wird nun der offizielle Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA, der heute um 16:30 Uhr MEZ (10:30 Uhr New York) erscheint. Bestätigt die EIA die API-Daten, dürfte die Debatte über eine neue Ölschwemme weiter an Fahrt gewinnen.
Das große Bild
Kommt die Ölschwemme? Die IEA sieht den Wendepunkt
Das große Bild hat sich in wenigen Wochen grundlegend verschoben. Nach Monaten der Knappheit infolge des Iran-Kriegs meldet die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem Ölmarktbericht vom 13. November erstmals seit Kriegsbeginn wieder einen Angebotsüberschuss. Für das vierte Quartal 2026 erwartet die Agentur, dass das Angebot die Nachfrage übersteigt, für 2027 sogar einen noch größeren Lageraufbau. Der Grund: Die Golfstaaten haben ihre Exporte wieder hochgefahren. Saudi-Arabien und die übrigen arabischen Golfproduzenten verschiffen laut Bloomberg inzwischen wieder Rohöl im Tempo der Vorkriegszeit. Gleichzeitig hat der Preisschock der vergangenen Monate Spuren bei der Nachfrage hinterlassen: Die IEA rechnet für 2026 mit einem Rückgang der weltweiten Ölnachfrage um 2,7 Millionen Barrel pro Tag, bevor sie 2027 wieder um rund 2 Millionen Barrel pro Tag anziehen soll.
Auch an der Wall Street wächst die Skepsis. Die US-Bank Goldman Sachs rechnet laut Berichten für 2027 mit einem Überschuss von rund 2 Millionen Barrel pro Tag und sieht Brent bis Ende 2027 bei 78 Dollar je Barrel. Das ist eine Prognose der Bank, keine Einschätzung von aktiencheck.de – zeigt aber, wohin die Erwartungen großer Häuser derzeit wandern: weg von der Kriegsprämie, hin zu einem Markt, der wieder in Öl schwimmt.
Das Gegengewicht
Wie gefährlich bleibt die Straße von Hormus für den Ölpreis?
Dass der Ölpreis nicht noch tiefer fällt, liegt an der Straße von Hormus. Die britische Seesicherheitsbehörde UKMTO meldete in den vergangenen Tagen erneut Angriffe auf Schiffe in der Meerenge, durch die ein großer Teil des weltweit gehandelten Rohöls fließt. Ein Flüssiggastanker wurde nahe Oman getroffen; bei einem zweiten Treffer auf einen Tanker wurde laut dem Fachdienst gCaptain ein Besatzungsmitglied vermisst, zwei wurden verletzt. Solche Nachrichten treiben die Versicherungsprämien für Tanker nach oben und erinnern Händler daran, wie verwundbar die Lieferketten bleiben. Der Ölpreis reagiert darauf inzwischen allerdings deutlich gedämpfter als noch im Frühjahr: Die Angriffe bremsen den Abwärtstrend, drehen ihn aber nicht.
Hinzu kommt die Geldpolitik. In den USA gilt eine Zinserhöhung der Fed im Dezember an den Terminmärkten als nahezu sicher, der Dollar ist stark. Ein fester Dollar verteuert Rohöl für Käufer außerhalb des Dollarraums und dämpft tendenziell die Nachfrage. Am Abend um 20 Uhr MEZ veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung – ein weiterer Termin, der den Rohstoffmarkt bewegen kann.
Die Produzenten
Was macht die OPEC+ beim Ölpreis?
Die Allianz OPEC+ hat Anfang November beschlossen, ihre Förderziele für Dezember unverändert zu lassen. Die eigentlich schwierige Entscheidung steht aber noch aus: die Planung für 2027. Sollten die Lager weltweit weiter steigen, wächst der Druck auf Saudi-Arabien und seine Partner, die Förderung zu drosseln, um einen Preisverfall zu verhindern. Umgekehrt haben viele Mitglieder nach den Ausfällen der Kriegsmonate ein Interesse daran, verlorene Marktanteile zurückzugewinnen. Wie die OPEC+ diesen Zielkonflikt auflöst, dürfte für den Ölpreis im kommenden Jahr wichtiger werden als jede einzelne Lagerstatistik.
Rohstoff-Aktien
Was bedeutet der fallende Ölpreis für Ölaktien?
Für Ölaktien wie ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies oder Equinor ist der Ölpreis der wichtigste Gewinnhebel. Die Konzerne haben in den Kriegsmonaten von außergewöhnlich hohen Preisen profitiert; ein Brent-Preis um 90 Dollar liegt zwar unter den Spitzen, aber weiterhin deutlich über den Förderkosten der meisten großen Produzenten. Wie sehr sich Anleger dennoch an Energiewerte klammern, zeigte sich am Dienstag: Während Technologiewerte unter Druck standen, gehörte der US-Schieferölproduzent Diamondback Energy zu den Gewinnern im Nasdaq 100. Diese Einschätzung der Redaktion gilt allerdings nur, solange der Ölpreis nicht weiter deutlich nachgibt – dann geraten zuerst die Förderer mit höheren Kosten unter Druck, während integrierte Konzerne mit Raffinerie- und Handelsgeschäft meist stabiler sind.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Brent je Barrel
|rund 92,6 $
|−0,5 % im Asienhandel
|WTI je Barrel
|über 83,5 $
|gut −1 % im Asienhandel
|Brent-Hoch Ende Oktober
|116,72 $
|seither rund −20 %
|US-Rohöllager (API)
|+5,3 Mio. Barrel
|größter Aufbau seit Juli
|IEA-Nachfrage 2026
|−2,7 Mio. b/d
|Rückgang gegenüber Vorjahr
Quelle: HDFC Sky, FXStreet, API, IEA, Global Oil Shock; Stand 18.11.2026, Asienhandel
Ausblick
Ölpreis: Welche Termine sollten Anleger jetzt beobachten?
Heute, 16:30 Uhr MEZ: EIA-Wochenbericht zu den US-Öllagern – bestätigt er den API-Aufbau?
Heute, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung – Signal für Dollar und Zinsen.
Laufend: Lagemeldungen der UKMTO aus der Straße von Hormus.
Mitte Dezember: nächster IEA-Ölmarktbericht und Monatsbericht der OPEC.
Bis Jahresende: Weichenstellung der OPEC+ für die Förderung 2027.
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell?
Brent kostete im Asienhandel am Mittwochmorgen rund 92,6 Dollar je Barrel, WTI gut 83,5 Dollar.
Warum fällt der Ölpreis?
Steigende US-Lagerbestände, wieder volle Exporte der Golfstaaten und die Erwartung eines Angebotsüberschusses laut IEA drücken auf den Ölpreis. Ein starker Dollar kommt hinzu.
Was ist die Ölpreis-Prognose der Banken?
Goldman Sachs sieht Brent laut Berichten bis Ende 2027 bei 78 Dollar. aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab.
Wann kommen die EIA-Öllagerdaten?
Heute, Mittwoch, um 16:30 Uhr MEZ.
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