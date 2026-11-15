Es ist eine der schnellsten Kehrtwenden am Ölmarkt seit Jahren. Ende Oktober markierte die Nordseesorte Brent wegen des Iran-Kriegs ein Sechsmonatshoch. Dann kam der Absturz: In der Woche bis zum 6. November verlor Brent 16 Prozent – der stärkste Wochenverlust seit Beginn der Corona-Pandemie. In der abgelaufenen Woche ging es um weitere 2,5 Prozent abwärts, am Freitag schloss Brent bei 95,84 Dollar je Barrel. Der Markt fürchtet nicht mehr den Mangel, sondern den Überfluss. Was bedeutet das für Anleger?
Ölpreis-Absturz: Vom Kriegsschock zum Überangebot – wer jetzt gewinnt, wer verliert und warum die Gefahr nicht vorbei ist
Innerhalb von zwei Wochen ist der Brent-Ölpreis von rund 117 auf unter 96 Dollar gefallen. Die Internationale Energieagentur rechnet erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs mit einem Überangebot. Fluggesellschaften, Chemiekonzerne und Verbraucher atmen auf, Ölkonzerne geraten unter Druck. Die große Analyse zum Ölpreis: Gewinner und Verlierer an der Börse, das große Bild und alle Risiken.
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ETC-Proxy · WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT) · relative Entwicklung
Die Ursachen
Warum der Ölpreis so schnell gefallen ist
Drei Entwicklungen haben den Ölpreis gedrückt. Erstens weckte der Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Hoffnung auf ein schnelleres Ende des Iran-Kriegs. Zweitens setzt Washington auf eine Blockade iranischen Öls statt auf neue Angriffe, was die Sorge vor einer direkten Eskalation dämpft. Drittens fließt wieder mehr Öl aus dem Nahen Osten. Die Internationale Energieagentur erwartet für das laufende Quartal erstmals seit Kriegsbeginn ein Überangebot am Ölmarkt. Zudem stiegen die US-Lagerbestände, ein Zeichen für eine schwächere Nachfrage.
Das große Bild
Vom Mangel zum Überfluss
Neun Monate lang hat der Krieg im Nahen Osten den Ölmarkt in Atem gehalten. Jetzt verschiebt sich die Angst – von Lieferausfällen zu einem Überangebot.
Trotz des Absturzes ist Öl immer noch deutlich teurer als vor dem Krieg: Seit Jahresbeginn liegt der Preis nach Bloomberg-Daten noch mehr als 50 Prozent im Plus. Ein dauerhaft niedrigerer Ölpreis würde die Inflation dämpfen und könnte den Druck auf die US-Notenbank verringern, die Zinsen im Dezember zu erhöhen. Doch der Frieden ist nicht gesichert: Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus gehen weiter, und jede neue Eskalation könnte einen Teil des Preisrückgangs schnell wieder umkehren.
Der Ölmarkt handelt bereits den Frieden – die Region ist davon noch weit entfernt.
Die Börse
Gewinner und Verlierer des Ölpreis-Absturzes
Gewinner: Fluggesellschaften
Kerosin ist einer der größten Kostenblöcke der Airlines. Die Lufthansa rechnet für 2026 wegen des Kriegs mit rund 2 Milliarden Euro höheren Treibstoffkosten und hatte deshalb ihre Prognose gesenkt. Jeder Rückgang des Ölpreises entlastet.
Gewinner: Luftfahrt und Industrie
Günstigeres Kerosin verbessert die Lage der Airlines und damit die Aussichten für Flugzeugbauer und Triebwerkshersteller. Airbus gehörte in der Woche zu den DAX Gewinnern.
Gewinner: Chemie und Verbraucher
Für Chemiekonzerne sinken die Rohstoffkosten, Verbraucher sparen an der Zapfsäule und beim Heizöl – ein Plus für den Konsum.
Verlierer: Ölkonzerne und Ölservice
Für Ölförderer und ihre Dienstleister bedeuten niedrigere Preise geringere Erlöse. Die Kriegsprämie in ihren Gewinnen schmilzt.
Am deutlichsten zeigte sich die Umschichtung zu Wochenbeginn: Als Brent am 9. November um rund 6 Prozent fiel, gehörten Airbus und MTU zu den größten Gewinnern im DAX. In der Wochenbilanz legte die Airbus-Aktie gut 5 Prozent zu.
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell?
Brent schloss am Freitag, 13. November 2026, bei 95,84 Dollar je Barrel, WTI bei 88,56 Dollar.
Warum fällt der Ölpreis?
Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs, die US-Blockade iranischen Öls statt neuer Angriffe, wieder steigende Lieferungen aus dem Nahen Osten und die Erwartung eines Überangebots durch die IEA.
Welche Aktien profitieren von einem fallenden Ölpreis?
Vor allem Fluggesellschaften wie die Lufthansa, die Luftfahrtindustrie, Chemiekonzerne und Konsumwerte. Ölkonzerne und Ölservice-Unternehmen leiden dagegen.
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