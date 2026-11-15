Ölpreis-Absturz: Vom Kriegsschock zum Überangebot – wer jetzt gewinnt, wer verliert und warum die Gefahr nicht vorbei ist

Trotz des Absturzes ist Öl immer noch deutlich teurer als vor dem Krieg: Seit Jahresbeginn liegt der Preis nach Bloomberg-Daten noch mehr als 50 Prozent im Plus. Ein dauerhaft niedrigerer Ölpreis würde die Inflation dämpfen und könnte den Druck auf die US-Notenbank verringern, die Zinsen im Dezember zu erhöhen. Doch der Frieden ist nicht gesichert: Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus gehen weiter, und jede neue Eskalation könnte einen Teil des Preisrückgangs schnell wieder umkehren.