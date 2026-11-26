Die Ölriesen haben ein historisches Quartal hinter sich, doch die Börse schaut bereits nach vorn: Seit Anfang November sinkt der Ölpreis, und die Aktien von Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, FSE: XONA, NYSE: XOM), Chevron (ISIN: US1667641005, FSE: CHV, NYSE: CVX), Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, FSE: R6C0, LSE: SHEL) und BP (ISIN: GB0007980591, FSE: BPE5, LSE-Symbol: BP) haben einen großen Teil ihrer Gewinne seit Ende Oktober wieder abgegeben. Brent kostet am Mittwoch, dem 25. November 2026, rund 91 Dollar je Barrel, Ende Oktober waren es noch mehr als 114 Dollar. Die Auswirkungen auf die Märkte, die Börsen und die Aktien der Konzerne im Überblick.
Ölaktien nach dem Rekordquartal: Brent fällt auf 91 Dollar, Exxon Mobil 16% und Shell 14% unter Hoch - Ist der Gewinn-Gipfel der Ölriesen vorbei?
Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP und TotalEnergies haben im dritten Quartal 2026 Rekordgewinne vorgelegt. Doch seit Anfang November rutscht Brent von über 114 auf rund 91 Dollar, und die Ölaktien geben nach. Die Zahlen, die Kursreaktionen und die Termine.
Das Rekordquartal
Raffinerien als Gewinnmaschine
Alle fünf Ölmajors haben die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen. Zusammen kamen Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell und TotalEnergies auf einen bereinigten Gewinn von 56,3 Milliarden Dollar, den dritthöchsten Wert aller Zeiten. Der Treiber war weniger die Förderung als das Raffineriegeschäft: Die faktische Schließung der Straße von Hormus und Angriffe auf Raffinerien in Saudi-Arabien und Russland haben Verarbeitungskapazität vom Markt genommen, die Margen für Diesel und Benzin schossen nach oben.
|Konzern
|Gewinn Q3
|Raffinerie-Signal
|Aktionäre und Bilanz
|Exxon Mobil
|17,5 Mrd. Dollar (4,23 Dollar je Aktie, Konsens 4,12)
|Raffineriesparte mit Rekord von 9,05 Mrd. Dollar, rund fünfmal so viel wie im Vorjahr
|Rückkäufe von 20 Mrd. Dollar für 2027 geplant
|Chevron
|5,06 Dollar je Aktie, +174% (Konsens 4,87)
|Raffinerien mit Rekord von 4,93 Mrd. Dollar, vierfach so viel wie im Vorjahr
|Nettoschuldenquote 15,6% nach der Hess-Übernahme
|Shell
|10,81 Mrd. Dollar (Erwartung 10,33)
|Raffineriemarge 42 Dollar je Barrel nach 11,60 Dollar im Vorjahr
|Quartalsrückkauf auf 5 Mrd. Dollar angehoben, zuvor 3 Mrd.
|BP
|8,46 Mrd. Dollar (Erwartung rund 7,3)
|Höchster Gewinn seit 2008, mehr als die Hälfte aus Raffinerie und Handel
|Nettoschulden um 8,4 Mrd. auf 13,9 Mrd. Dollar gesenkt, kein neuer Rückkauf
|TotalEnergies
|9,1 Mrd. Dollar (Erwartung 8,3)
|Raffinerie und Chemie mit Rekord von 3,6 Mrd. Dollar, Marge 33,20 Dollar je Barrel
|Rückkäufe von 2,5 Mrd. Dollar im Q4 und im Q1 2027
Bereinigte Zahlen der Unternehmen; Raffinerie-Kennzahlen sind nicht einheitlich definiert und nur bedingt vergleichbar.
Quelle: Unternehmensmeldungen von Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP und TotalEnergies, Reuters, AP
Die Korrektur
Brent verliert ein Fünftel - und die Ölaktien folgen
Der Ölpreis hat sich seit Ende Oktober um rund ein Fünftel verbilligt. Anleger preisen ein Ende des Iran-Kriegs und ein Überangebot ein.
Am 4. November brach der Ölpreis auf die Hoffnung auf ein Kriegsende hin zeitweise um mehr als 8% ein, die Exportmengen vom Persischen Golf erholen sich Richtung Vorkriegsniveau. Die Internationale Energieagentur erwartet in ihrem Bericht vom 13. November für das vierte Quartal erstmals seit Kriegsbeginn ein Überangebot, zuletzt rechnete sie mit 1,7 Millionen Barrel pro Tag. Dazu stiegen die US-Rohölvorräte in der Woche bis zum 13. November um 3,4 Millionen Barrel, erwartet hatten Analysten nur 58.000. Am Montag, dem 23. November, schloss Brent mit 89,37 Dollar auf dem tiefsten Stand seit August. Seitdem stützen ein Angriff der Huthi auf die Raffinerie Ras Tanura in Saudi-Arabien und neue Attacken auf Schiffe in der Straße von Hormus den Preis, Brent liegt wieder bei rund 91 Dollar.
Die Aktien reagierten früh: Exxon Mobil verlor am Tag der Zahlen trotz Gewinnüberraschung rund 4%, schloss am Mittwoch bei 158,08 Dollar und notiert damit nur noch knapp über der 200-Tage-Linie von rund 157 Dollar. Chevron liegt mit 210,95 Dollar rund 11% unter dem Hoch, am Mittwoch legte der Titel aber um 1,06% zu. Shell kostet in Amsterdam 42,57 Euro, rund 14% unter dem Hoch vom 29. Oktober, dem Tag der Quartalszahlen. BP notiert als US-Hinterlegungsschein bei 43,00 Dollar, rund 16% unter dem 52-Wochen-Hoch von 51,49 Dollar.
Was dahintersteckt
Warum die Margen nicht dem Ölpreis folgen
Raffineriemargen sind die Differenz zwischen dem Preis der Produkte wie Diesel und Benzin und dem Preis des Rohöls. Fällt das Rohöl schneller als die Produktpreise, steigen die Margen sogar, und genau das war im dritten Quartal zu sehen. Diesel bleibt knapp: Nach Angaben von Exxon Mobil ist rund die Hälfte der russischen Raffineriekapazität durch ukrainische Angriffe ausgefallen, Russland ist vom Diesel-Exporteur zum Importeur geworden. BP erwartet für das vierte Quartal weiter erhöhte Raffineriemargen, die aber von den Rohstoffkosten abhängen. Phillips 66 rechnet mit hohen Margen für den größten Teil des kommenden Jahres.
Andere Beobachter sind skeptischer. Morningstar geht davon aus, dass die außergewöhnlichen Bedingungen nicht anhalten, wenn die Straße von Hormus wieder offen ist und sich die Produktmärkte normalisieren. Bei den Rohölprognosen sieht Goldman Sachs Brent 2027 im Schnitt bei 88 Dollar und bis Dezember 2027 bei 78 Dollar, die US-Energiebehörde EIA im vierten Quartal 2027 bei 77 Dollar.
Die Aktien im Fokus
Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP: Wer ist am stärksten exponiert?
Exxon Mobil: Raffinerien tragen den Gewinn
Der Konzern verdient laut Reuters erstmals mehr mit Raffinerien als mit der Förderung. Das macht die Aktie angreifbar, falls die Margen sinken. Als Gegengewicht gelten die Produktion in Guyana und im Permian-Becken sowie die geplanten Rückkäufe von 20 Milliarden Dollar im Jahr 2027. Die Aktie schloss bei 158,08 Dollar.
Chevron: stärker am Rohölpreis
Chevron verdient mit Raffinerien weniger als Exxon Mobil, die Ergebnisse hängen stärker vom Rohölpreis ab. Die Dividendenrendite liegt bei 3,17% nach 2,69% bei Exxon, die Nettoschuldenquote ist nach der Hess-Übernahme auf 15,6% gestiegen. Der Kurs liegt bei 210,95 Dollar.
Shell: Rückkauf als Stütze, Katar als Bremse
Shell hat den Rückkauf auf 5 Milliarden Dollar je Quartal angehoben, die Aktie legte am Tag der Zahlen um bis zu 3,1% zu. Die Förderung sank in den ersten neun Monaten um 17%, vor allem wegen der Ausfälle in Katar, die Pearl-Anlage läuft nur teilweise, Reparaturen dauern bis 2027. Mit einer Raffineriemarge von 42 Dollar je Barrel ist der Konzern zugleich stark vom Margenniveau abhängig.
BP: Rekordgewinn, aber kein neuer Rückkauf
BP hat die Nettoschulden auf 13,9 Milliarden Dollar gesenkt und den Rückkauf bislang nicht erhöht. Überschüssige Mittel sollen zunächst in die Restverbindlichkeiten aus dem Deepwater-Horizon-Unglück fließen, der Castrol-Verkauf soll weitere 6 Milliarden Dollar bringen. Der Hinterlegungsschein schloss bei 43,00 Dollar.
Auch TotalEnergies hat mit 9,1 Milliarden Dollar die Erwartungen übertroffen. Die Förderung von 2,5 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag lag aber vier Prozent unter dem Konsens, dazu kam eine Abschreibung von 1,9 Milliarden Dollar. Ein sinkender Ölpreis dürfte außerdem Fluggesellschaften und Chemiekonzerne entlasten, die als Abnehmer von Kerosin und Rohstoffen von niedrigeren Preisen profitieren.
Ausblick
Welche Termine jetzt zählen
FAQ
Häufige Fragen zu den Ölaktien
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Brent kostet nach dem Handel am 25. November 2026 rund 91 Dollar je Barrel, US-Leichtöl WTI rund 82 Dollar.
Warum fallen die Ölaktien trotz Rekordgewinnen? Anleger blicken nach vorn: Sie preisen ein Überangebot, ein Ende des Iran-Kriegs und sinkende Raffineriemargen ein, die den Gewinn im dritten Quartal getrieben haben.
Welche Aktien sind besonders betroffen? Exxon Mobil und Shell hängen stark an den Raffineriemargen, Chevron stärker am Rohölpreis. BP stützt der Schuldenabbau, TotalEnergies die Gasparte.
Was bedeutet das für Anleger? Rekordgewinne sind kein Dauerzustand, entscheidend sind Ölpreis, Margen und die Ausschüttungen. Aktien von Rohstoffkonzernen schwanken stark.
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