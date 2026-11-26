Raffineriemargen sind die Differenz zwischen dem Preis der Produkte wie Diesel und Benzin und dem Preis des Rohöls. Fällt das Rohöl schneller als die Produktpreise, steigen die Margen sogar, und genau das war im dritten Quartal zu sehen. Diesel bleibt knapp: Nach Angaben von Exxon Mobil ist rund die Hälfte der russischen Raffineriekapazität durch ukrainische Angriffe ausgefallen, Russland ist vom Diesel-Exporteur zum Importeur geworden. BP erwartet für das vierte Quartal weiter erhöhte Raffineriemargen, die aber von den Rohstoffkosten abhängen. Phillips 66 rechnet mit hohen Margen für den größten Teil des kommenden Jahres.

Andere Beobachter sind skeptischer. Morningstar geht davon aus, dass die außergewöhnlichen Bedingungen nicht anhalten, wenn die Straße von Hormus wieder offen ist und sich die Produktmärkte normalisieren. Bei den Rohölprognosen sieht Goldman Sachs Brent 2027 im Schnitt bei 88 Dollar und bis Dezember 2027 bei 78 Dollar, die US-Energiebehörde EIA im vierten Quartal 2027 bei 77 Dollar.