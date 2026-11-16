Fast 50 Prozent Luft nach oben: KBW-Analyst Thomas McJoynt-Griffith bleibt für die Octave-Specialty-Aktie bei „Outperform“ und bestätigt sein Kursziel von 8 US-Dollar. Die Aktie des früher als Ambac bekannten Spezialversicherers schloss am Freitag bei 5,34 US-Dollar. Die frischen Quartalszahlen liefern Argumente für die Kaufempfehlung.
Octave-Specialty-Aktie: KBW-Analyst Thomas McJoynt-Griffith bleibt bei „Outperform“ – Kursziel 8 Dollar verspricht fast 50 Prozent Plus
KBW-Analyst Thomas McJoynt-Griffith bestätigt die Kaufempfehlung „Outperform“ für die Octave-Specialty-Aktie mit einem Kursziel von 8 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 5,34 US-Dollar sind das knapp 50 Prozent Potenzial. Rückenwind liefert das stark wachsende Versicherungsvertriebsgeschäft.
Steckbrief
- Unternehmen
- Octave Specialty Group, Inc.
- Handelssymbol
- OSG (NYSE)
- Analyst
- Thomas McJoynt-Griffith
- Bank
- KBW
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 8 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
KBW zur Octave-Specialty-Aktie
Wachstumsmotor Versicherungsvertrieb – KBW bleibt bullish
Thomas McJoynt-Griffith hatte die Octave-Specialty-Aktie mit „Outperform“ und einem Kursziel von 8 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen – und hält an beidem fest.
Mit 8 US-Dollar liegt KBW unter dem Durchschnitt der Analystenziele, der je nach Datenanbieter bei rund 11 bis 13 US-Dollar liegt. Die Kaufempfehlung der Aktienanalyse ist damit eher konservativ kalkuliert – und dennoch signalisiert sie fast 50 Prozent Potenzial für die Octave-Specialty-Aktie.
Die Argumente von Thomas McJoynt-Griffith
Die Zahlen zum dritten Quartal stützen die zentralen Argumente, die für die Einschätzung von KBW-Analyst Thomas McJoynt-Griffith sprechen:
Starkes organisches Wachstum
Das Segment Insurance Distribution steigerte den Umsatz um 35 Prozent auf 58 Millionen US-Dollar, organisch um 23 Prozent – deutlich mehr als die Branche.
Verluste schrumpfen
Der Verlust je Aktie halbierte sich auf 0,31 US-Dollar nach 0,65 US-Dollar im Vorjahr.
Bessere Margen
Die Marge im Vertriebsgeschäft stieg in den ersten neun Monaten um fast 9 Prozentpunkte auf 22,2 Prozent.
Everspan wächst
Beim Spezialversicherer Everspan stiegen die verdienten Nettoprämien um 52 Prozent auf 26 Millionen US-Dollar.
Vom Anleihe-Versicherer zur MGA-Plattform
Octave Specialty Group, an der Börse früher unter Ambac bekannt, hat sich zu einer Plattform für spezialisierte Versicherungsagenturen umgebaut. Die Übernahme von ArmadaCare im Oktober 2025 trägt inzwischen deutlich zum Umsatz bei.
Konzernweit stiegen die Erlöse im dritten Quartal um 28 Prozent auf 85,3 Millionen US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis lag mit minus 0,03 US-Dollar je Aktie über den Erwartungen. CEO Claude LeBlanc verwies allerdings darauf, dass der Markt für Sach- und Haftpflichtversicherungen im Jahresverlauf wettbewerbsintensiver geworden sei.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW, eine Stifel-Gesellschaft), Analyst Thomas McJoynt-Griffith. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 8 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.kbw.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Octave Specialty Group, Inc. (OSG): Kaufen, Kursziel 8,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von KBW (Analyst Thomas McJoynt-Griffith). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:06 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:06 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: KBW (Analyst Thomas McJoynt-Griffith).
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