Octave-Specialty-Aktie: KBW-Analyst Thomas McJoynt-Griffith bleibt bei „Outperform“ – Kursziel 8 Dollar verspricht fast 50 Prozent Plus

Octave Specialty Group, an der Börse früher unter Ambac bekannt, hat sich zu einer Plattform für spezialisierte Versicherungsagenturen umgebaut. Die Übernahme von ArmadaCare im Oktober 2025 trägt inzwischen deutlich zum Umsatz bei.

Konzernweit stiegen die Erlöse im dritten Quartal um 28 Prozent auf 85,3 Millionen US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis lag mit minus 0,03 US-Dollar je Aktie über den Erwartungen. CEO Claude LeBlanc verwies allerdings darauf, dass der Markt für Sach- und Haftpflichtversicherungen im Jahresverlauf wettbewerbsintensiver geworden sei.