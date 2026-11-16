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Octave-Specialty-Aktie: KBW-Analyst Thomas McJoynt-Griffith bleibt bei „Outperform“ – Kursziel 8 Dollar verspricht fast 50 Prozent Plus

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

KBW-Analyst Thomas McJoynt-Griffith bestätigt die Kaufempfehlung „Outperform“ für die Octave-Specialty-Aktie mit einem Kursziel von 8 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 5,34 US-Dollar sind das knapp 50 Prozent Potenzial. Rückenwind liefert das stark wachsende Versicherungsvertriebsgeschäft.

Taschenrechner, Schlüssel und kleine Hausmodelle auf dunklem Untergrund, darüber Aktiencheck-Logo, Titel zur KBW-Einstufung und Kennzahlen Outperform, 8 Dollar, 5,34 Dollar
Bild: Foto: Jakub Żerdzicki / Unsplash (Medium 1734); Grafik: aktiencheck.de
Rating KBW (bestätigt)
Outperform
Kursziel
8 $
Schlusskurs 13.11.2026
5,34 $
Abstand zum Kursziel
+49,8 %

Steckbrief

Unternehmen
Octave Specialty Group, Inc.
Handelssymbol
OSG (NYSE)
Analyst
Thomas McJoynt-Griffith
Bank
KBW
Rating
Outperform (bestätigt)
Kursziel
8 US-Dollar

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Fast 50 Prozent Luft nach oben: KBW-Analyst Thomas McJoynt-Griffith bleibt für die Octave-Specialty-Aktie bei „Outperform“ und bestätigt sein Kursziel von 8 US-Dollar. Die Aktie des früher als Ambac bekannten Spezialversicherers schloss am Freitag bei 5,34 US-Dollar. Die frischen Quartalszahlen liefern Argumente für die Kaufempfehlung.

KBW zur Octave-Specialty-Aktie

Wachstumsmotor Versicherungsvertrieb – KBW bleibt bullish

Thomas McJoynt-Griffith hatte die Octave-Specialty-Aktie mit „Outperform“ und einem Kursziel von 8 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen – und hält an beidem fest.

Mit 8 US-Dollar liegt KBW unter dem Durchschnitt der Analystenziele, der je nach Datenanbieter bei rund 11 bis 13 US-Dollar liegt. Die Kaufempfehlung der Aktienanalyse ist damit eher konservativ kalkuliert – und dennoch signalisiert sie fast 50 Prozent Potenzial für die Octave-Specialty-Aktie.

Die Argumente von Thomas McJoynt-Griffith

Die Zahlen zum dritten Quartal stützen die zentralen Argumente, die für die Einschätzung von KBW-Analyst Thomas McJoynt-Griffith sprechen:

  1. Starkes organisches Wachstum

    Das Segment Insurance Distribution steigerte den Umsatz um 35 Prozent auf 58 Millionen US-Dollar, organisch um 23 Prozent – deutlich mehr als die Branche.

  2. Verluste schrumpfen

    Der Verlust je Aktie halbierte sich auf 0,31 US-Dollar nach 0,65 US-Dollar im Vorjahr.

  3. Bessere Margen

    Die Marge im Vertriebsgeschäft stieg in den ersten neun Monaten um fast 9 Prozentpunkte auf 22,2 Prozent.

  4. Everspan wächst

    Beim Spezialversicherer Everspan stiegen die verdienten Nettoprämien um 52 Prozent auf 26 Millionen US-Dollar.

Vom Anleihe-Versicherer zur MGA-Plattform

Octave Specialty Group, an der Börse früher unter Ambac bekannt, hat sich zu einer Plattform für spezialisierte Versicherungsagenturen umgebaut. Die Übernahme von ArmadaCare im Oktober 2025 trägt inzwischen deutlich zum Umsatz bei.

Konzernweit stiegen die Erlöse im dritten Quartal um 28 Prozent auf 85,3 Millionen US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis lag mit minus 0,03 US-Dollar je Aktie über den Erwartungen. CEO Claude LeBlanc verwies allerdings darauf, dass der Markt für Sach- und Haftpflichtversicherungen im Jahresverlauf wettbewerbsintensiver geworden sei.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW, eine Stifel-Gesellschaft), Analyst Thomas McJoynt-Griffith. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 8 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.kbw.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Octave Specialty Group, Inc. (OSG): Kaufen, Kursziel 8,00 USD.

Quelle
Empfehlung von KBW (Analyst Thomas McJoynt-Griffith). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 13:06 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 13:06 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: KBW (Analyst Thomas McJoynt-Griffith).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.