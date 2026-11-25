Eine Unternehmensmeldung gab es am Mittwoch nicht. Entscheidend war der Goldmarkt: Das Metall fiel am Morgen auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten und erholte sich danach auf knapp 3.500 US-Dollar je Unze. Goldaktien, die zuvor kräftig verloren hatten, drehten ins Plus. Der Materialsektor war in Toronto die stärkste Branche und half dem S&P/TSX Composite, einen Einbruch von mehr als 700 Punkten aufzuholen.