Vier Minen auf drei Kontinenten und ein Markt, der wieder zugreift: Die OceanaGold Aktie (Handelssymbol Toronto: OGC, deutsches Handelssymbol: RQQ0, US-Handelssymbol: OGC) gehört mit einem Plus von 4,46 Prozent zu den S&P/TSX Composite Gewinnern am Mittwoch. Der Kurs steigt um 1,50 Dollar auf 35,13 kanadische Dollar.
OceanaGold Aktie: S&P/TSX Composite Gewinner – vier Minen, ein starkes Schlussquartal in Sicht, plus 4,5 Prozent
Die OceanaGold Aktie steigt in Toronto um 4,46 Prozent auf 35,13 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Composite Gewinnern des Tages. Der Goldproduzent mit Minen in den USA, Neuseeland und auf den Philippinen profitiert von der Erholung des Goldpreises. Das vierte Quartal soll das stärkste des Jahres werden.
Die Gründe für den Kursgewinn
Gold erholt sich vom Tief: was den S&P/TSX Composite Gewinner antreibt
Eine Unternehmensmeldung gab es am Mittwoch nicht. Entscheidend war der Goldmarkt: Das Metall fiel am Morgen auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten und erholte sich danach auf knapp 3.500 US-Dollar je Unze. Goldaktien, die zuvor kräftig verloren hatten, drehten ins Plus. Der Materialsektor war in Toronto die stärkste Branche und half dem S&P/TSX Composite, einen Einbruch von mehr als 700 Punkten aufzuholen.
Gegenbewegung im Sektor
Nach dem Ausverkauf der Vortage kehrten Käufer zu den Goldproduzenten zurück.
Jahresziele im Blick
Mit den Zahlen vom 4. November bestätigte OceanaGold, im Plan für die Jahresprognose zu liegen.
Starkes Schlussquartal erwartet
Das Management rechnet damit, dass das vierte Quartal das produktionsstärkste des Jahres wird.
Einordnung
Breit aufgestellt über drei Länder
OceanaGold betreibt die Mine Haile in den USA, Macraes und Waihi in Neuseeland sowie Didipio auf den Philippinen. Diese Streuung verringert die Abhängigkeit von einem einzelnen Standort. Unter Vorstandschef Gerard Bond hat der Konzern seine Bilanz gestärkt. Ein erwartet starkes viertes Quartal könnte dem Kurs helfen. Der Gegenwind kommt vom Metall selbst: Gold hat seit Jahresbeginn fast 19 Prozent verloren.
Häufige Fragen zur OceanaGold Aktie
Warum ist die OceanaGold Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?
Die Aktie stieg um 4,46 Prozent auf 35,13 kanadische Dollar. Auslöser war die Erholung des Goldpreises vom tiefsten Stand seit 14 Monaten.
Welche Minen betreibt OceanaGold?
Haile in den USA, Macraes und Waihi in Neuseeland sowie Didipio auf den Philippinen.
Was erwartet das Management für das vierte Quartal?
Es soll das produktionsstärkste Quartal des Jahres werden.
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